«Георгич легко мог пару человек заживо съесть». История последнего золотого матча в РПЛ

В российской истории было два дополнительных золотых матча, определивших судьбу чемпионства.

Первый состоялся в 1996-м в Питере, когда «Спартак» Ярцева вернул себе звание сильнейшей команды страны, обыграв «Аланию» Газзаева — 2:1.



Второй – в 2002-м в Москве. И снова не повезло Газзаеву. Его ЦСКА в столичном дерби уступил «Локомотиву» Сёмина – 0:1.

Как сложились судьбы игроков «золотого» матча «Спартак»—«Алания» 16 ноября исполняется 20 лет первому «золотому» матчу в истории чемпионата России. Мы выяснили, как сложились судьбы его участников.

Сёмин не хотел одного – играть золотой матч во Владикавказе

Оба раза команды – участницы золотого матча финишировали, деля первое место. По регламенту чемпионата в таком случае предусматривалось проведение дополнительной игры (никакие показатели, кроме количества очков, не учитывались).



Сейчас правила другие. В случае равенства очков у двух и более команд их места в таблице определяются:



− по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);



− по наибольшему числу побед во всех матчах;



− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;



− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.



Если бы такой регламент существовал в 2002 году, то «Локомотив» стал бы чемпионом без дополнительного матча. В очных встречах «железнодорожники» были лучше «армейцев» – 0:0 и 1:0.

Фото: РИА Новости

Но Газзаев считал, что его команда больше заслужила золото. После 30 туров «армейцы» стояли выше в таблице, имея преимущество по количеству побед (21 против 19) и лучшую разницу мячей («+34» против «+32»). Когда станет ясно, что страну ждёт золотой матч, Газзаев скажет: «Вообще-то чемпионат, а точнее, его основная часть, закончился. У ЦСКА больше всех голов, побед, но предстоит играть дополнительный матч. Сейчас многие говорят: «Будет очень жаль одну из команд». Глупости. Жалеть надо стариков, женщин и детей. А здесь — профессиональный спорт».



Главного тренера ЦСКА можно было понять – «армейцы» одержали на финише 7 (!) побед подряд. В том числе над «Спартаком» в легендарном «снежном дерби», о котором недавно в интервью «Чемпионату» вспомнил форвард команды Денис Попов: «Настрой на игру был сумасшедший. Ничего лишнего – только победа! Матч из-за снегопада могли отменить, но Газзаев сказал: «Это наша погода — будем играть! Раздавим их! Иначе поедете на базу — бегать». Очень серьёзно нас зарядил – 2:1 выиграли».

«Приоткрыл пакет с деньгами – у милиционера глаза на лоб полезли». Попов – о ЦСКА 2000-х «Гинер всё купил», яйца после «Вардара», 250 км на спидометре и много других классных историй.

Но эта победная серия ЦСКА могла ничего не стоить, если бы «Локомотив» выиграл перенесённый матч во Владикавказе. Тогда за два тура до финиша команда Сёмина опережала бы соперника на одно очко. Но в родном городе Газзаева максимум, чего смогли добиться «железнодорожники», – ничья 1:1. В двух оставшихся поединках и «Локо», и ЦСКА одержали по две победы. И вот он – золотой матч.



Особого перца игре придавал тот факт, что тренеры команды были большими друзьями. Но в отличие от Газзаева, который с «Аланией» в 1995-м уже становится чемпионом, Сёмин ещё ни разу не выигрывал золото, ограничившись победами в Кубке.



Сёмин потом рассказывал: «Было много всяких интриг вокруг и много людей хотели нашей ссоры. Эмоции порой действительно зашкаливали, случались у нас и конфликты вплоть до того, что мы – близкие друзья – переставали друг с другом разговаривать, но никто из нас не переходил границ. Взаимное уважение всегда оставалось, и когда эмоции утихали, мы садились за стол и спокойно всё обсуждали. У нас разные методы работы, мы по-разному видим футбол, но каждый из нас любит побеждать и всегда работает изо всех сил. Мы не можем это не ценить друг в друге».



Когда станет известно, что чемпион России определится в золотом матче, журналисты спросили главного тренера «Локомотива», где бы он хотел, чтобы состоялась игра. «Только не во Владикавказе», — отшутится Сёмин.



О том, какую установку игрокам «Локо» он давал на матч 21 ноября, вспомнил недавно Вадим Евсеев: «Сёмин сказал нам, что из 20, кажется, матчей проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих турах, то выиграем. Его уверенность передалась нам».

Легендарные Газзаев и Сёмин: история дружбы и вражды. Один даже спасал другого на таможне Они играли вместе в «Локомотиве» более 40 лет назад!

Нигматуллин вернулся в Россию, чтобы в золотом матче проиграть своей бывшей команде

Ещё одна интрига золотого матча-2002 – ворота ЦСКА в нём защищал бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин, ещё в сентябре 2001-го едва ли не в одиночку вытащивший «Локо» в Лигу чемпионов (первую в истории клуба) в памятной переигровке с «Тиролем».

Фото: РИА Новости

О золотой встрече на «Динамо» ему до сих неприятно вспоминать: «Я всё шёл к победе в чемпионате с «Локомотивом», но видите, как получилось… Вернулся из Италии и в золотом матче проиграл своей бывшей команде. Поединок для меня в психологическом плане был очень непростым. И проигрывать его было очень тяжело. Как и переживать потом поражение. Исход матча был обидным».



Золотой гол уже в самом начале матча, на 6-й минуте, ударом из-за штрафной забьёт лидер «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Некоторые поспешат обвинить в пропущенном мяче Нигматуллина. В одном из интервью он ответит хейтерам: «Если бы я привёз — ещё может быть. Но там моей ошибки не было. Чисто футбольный гол, великолепный удар».



В отличие от Лоськова, лидеры ЦСКА забить не смогут – ни Гусев (во втором тайме он не реализует выход один на один), ни Кириченко, которые с 15 мячами станут лучшими бомбардирами чемпионата.



«Локомотив», трижды подряд до этого бравший серебро, прервёт гегемонию «Спартака» из шести титулов подряд и впервые станет чемпионом. Газзаев, проиграв свой второй золотой матч, не найдёт в себе сил прийти на послематчевую пресс-конференцию.

Сёмин после игры скажет: «Наши оппоненты надеялись, что мы будем сегодня стоять, а мы бежали. Сегодня бог был с нами. Он всё видел — и был справедлив. Считаю, «Локомотив» выглядел сильнее всех в этом сезоне. Лично я был уверен, что мы выиграем, как только команды вышли на поле. Газзаев выиграл у «Локомотива» за 15 лет лишь один раз. В личных встречах мы доказали, что сильнее ЦСКА. Поздравил ли кто-то из штаба ЦСКА с победой? Меня лично — нет».

Романцев избавлялся от ненужных игроков (резал мясо), а «Локомотив» с ними стал чемпионом Как Нигматуллин, Евсеев, Цымбаларь и Бузникин перезапустили карьеры в «Локо» (правда, не все).

Газзаев высказаться на тему золотого матча сможет только через месяц, когда эмоции немного схлынут. «На мой взгляд, была равная встреча, кубковая по характеру, в которой цена одной ошибки оказалась очень высока. Поэтому было бы неправильным говорить о том, что мы проиграли чемпионат, — скажет главный тренер ЦСКА и сборной России в интервью «Спорт-экспрессу». — В 1996 году события развивались точно так же: «Алания» выступила лучше по дополнительным показателям, но в «золотом» матче уступила. В обоих случаях сказался и психологический момент. У команды, которая заканчивает чемпионат на второй строке, мотивация неизбежно выше, чему соперника, занявшего первую. Не хочу сказать, что кто-то вышел на матч без должного настроя, но подспудно этот момент присутствовал. Я был уверен – наши шансы выше. Но в «Локомотиве» нашёлся один более мастеровитый игрок, чем кто-либо из «армейцев». Имею в виду Лоськова».

Фото: РИА Новости

Объяснил Газзаев и почему он не пришел на пресс-конференцию, сразу не поздравив с исторической победой друга Сёмина: «Наверное, я был не прав. Но по ходу сезона ни я, ни президент ЦСКА, ни игроки не позволяли себе неуважительно отзываться о главном конкуренте. А вот из противоположного лагеря в наш адрес то и дело доносились нелестные высказывания. Думаю, это неэтично. Я ведь, заметьте, так ничего и не сказал — ни плохого, ни хорошего. Просто не пришёл на пресс-конференцию, заплатил штраф — и всё».



В следующем, 2003 году регламент чемпионата уже не будет предусматривать золотой матч (его отменят во многом по инициативе президента ЦСКА и члена исполкома РФС Евгения Гинера). Но для того, чтобы выиграть своё первое российское золото, он «армейцам» и не понадобится – команда Газзаева единолично финиширует на первом месте.

«Это могли быть самые большие премиальные в моей жизни»

Участники золотого матча-2002, которым я дозвонился, вспомнили события уникального противостояния – последнего в своём роде.



Андрей Соломатин, защитник ЦСКА:



— Раз уж такой регламент был, что поделаешь – пришлось играть. Нет, в команде мы этот момент не обсуждали – золотой матч, зачем он? Лишние разговоры никому были не нужны. Мы просто готовились к игре. Хотя, конечно, осадочек остался. Лично моё мнение: в чемпионате определять победителя после одной игры – неправильно.

Фото: РИА Новости

Матч был равный и очень тяжёлый. Почти без моментов. «Локомотив» быстро забил, и гол Лося в итоге стал решающим. А мы не забили — хотя у Ролика был момент во втором тайме. Гусев потом рассказывал: он посмотрел на Газзаева, у Георгича такой взгляд был…



Для Газзаева игра была сверхпринципиальной. Их отношения с Сёминым в то время оставляли желать лучшего. Кажется, в том же 2002 году Газзаев после одного из матчей «Локомотива» в Лиге чемпионов принёс в раздевалку газету. Там было написано: «Локомотив» выглядел очень достойно, но, к сожалению, проиграл. Газзаев нам это прочитал и только хмыкнул – мол, смотрите за что их хвалят? Смысл был такой – мы тоже будем в Европе и будем там побеждать!



Для меня это тоже был особенный матч. В 2001 году я ушёл из «Локомотива» в ЦСКА за золотом, а получилось, что проиграл своей бывшей команде. Было очень обидно. Помню, всю игру кипел – один раз даже бросил мяч в лицо Руслану Пименову. Мало что получалось, а мегамотивация и сверхответственность давили. Да там ни у кого ничего не получалось.



Мог ли Нигматуллин отбить удар Лоськова? Если бы стоял на шаг левее, то да. Но всё это стечение обстоятельств. Позиция Нигматулы, удар Лося в самый уголок…



Я после игры поздравил ребят прямо на поле. Димку, Олега Пашинина… Всё-таки столько лет с ними из одной кастрюли борщ хлебал. Валерию Николаевичу Филатову руку пожал. А вот Сёмина не поймал – он уже убежал куда-то праздновать.



В раздевалку зашёл одним из последним. Там стояла гробовая тишина. Газзаев, мягко говоря, в плохом настроении, только хотел что-то сказать, но тут зашли Гинер и другие официальные лица. Лишили Георгича возможности разгуляться. Хотя у него взгляд был такой – глаза красные, горят… Легко мог пару человек заживо съесть. Выплюнуть, а потом ещё раз съесть. Смотреть в глаза ему лучше не стоило.

«Будь у меня пистолет – застрелил бы судью!» Как ЦСКА лишили второго еврокубка в 2005-м Если бы тогда действовал VAR, переломный гол Сиссе сто процентов не засчитали бы.

Был ли заранее готов банкет? Не знаю. Мы даже не думали об этом и не говорили. И после матча, кажется, никто не сидел – все по домам разъехались. Лично я потом двое суток не спал. Физическое напряжение было таким, что не мог уснуть – отходил.



Мы тогда много денег потеряли. В ЦСКА премиальные всегда за решение задачи выплачивались. Долларовым миллионером я бы не стал, но потерял очень прилично. Это могли быть самые большие премиальные в моей жизни. А так получили только за второе место.

Фото: РИА Новости

После золотого матча злее стали? Перед ЦСКА всегда одна задача стояла – чемпионство. И в следующем году мы как начнём с первого тура лидировать, так уже никому первую строчку не отдадим.



Руслан Пименов, нападающий «Локомотива»:



— Определить чемпиона в золотом матче было справедливо и честно. Хотя, может, я так говорю, потому что мы выиграли (смеётся).



Конечно, настрой на игру был особенным. Ответственность такая, что мама не горюй. «Локомотив» впервые в истории мог стать чемпионом страны. Клуб к этому очень долго шёл.



Да, Сёмин рассказал нам про свою статистику в матчах с Газзаевым. Это подхлестнуло и придало дополнительной уверенности. Готовились без мандража, спокойно, в рабочем режиме. Чувствовали, что можем выиграть. Разве что улыбок на тренировках было поменьше.



Готовились к тому, что матч будет строгим, – так и вышло. ЦСКА тогда был силён. Но такие игры в принципе зрелищными не бывают – цена ошибки очень высока. Или да, или нет. Поэтому борьба, борьба, борьба…

Нам помог быстрый гол Лоськова. «Локомотив» в том сезоне если забивал первым, то, как правило, не пропускал. Рекорд установили – всего 14 пропущенных мячей за весь чемпионат.



Нигматуллин в голе Лоськова не виноват – Дима хорошо пробил. С левой ноги, из-под защитника, в противоход – без шансов для вратаря.



Я вышел после травмы – на второй тайм. Был момент забить – хотел перекинуть своего друга Руслана. Знал, что он иногда выходит из ворот. На тренировках в «Локомотиве» мне это удавалось, но тут удар не получился.



Соломатин бросил в меня мяч? Вот этого я не помню. А значит, ничего и не было (смеётся). Солома был жёстким защитником, но корректным — до таких вещей никогда не опускался. Хотя понятно, что и для него, и для Нигматуллина этот матч был сверхпринципиальным.



Празднования? Помню, побежали к болельщикам, я футболку выкинул. Потом мне рассказывали, её на Avito продавали (смеётся).

Фото: РИА Новости

Посидели в грузинском ресторане прямо на стадионе «Динамо». Но профессионально, без злоупотреблений. Уже через несколько дней играли матч Лиги чемпионов с «Боруссией». Поэтому на столах никто не танцевал – в «Локомотиве» это было не принято.



Да, Лекхето на крышу базы в Баковке с кубком втихаря залез, никого не предупредив. Только журналисты в курсе были. Мы в газетах фотографии увидели: «Ого!».



Повышенные премиальные? При мне в «Локомотиве» такого не было. Всё прописывалось перед началом сезона и строго соблюдалось. Единственное — после чемпионства нам вручили ордена «Почётный железнодорожник».



Тогда об этом особо не думалось, а сейчас, конечно, с гордостью вспоминаешь. Всё-таки первое, историческое чемпионство «Локомотива».



P.S. Несколько лет назад Газзаева спросили, нужен ли российскому чемпионату золотой матч. «Я категорически против! Чемпионат не Суперкубок и не коммерческий турнир, чтобы определять победителя в одной встрече. В этом случае обесценивается наработанное командой в течение всего сезона. Если она больше всех выиграла, больше всех забила, пришла к финишу с лучшей разницей мячей, то почему снова должна доказывать своё превосходство? В одной встрече может произойти всё что угодно. Результат чемпионата не должен зависеть от стечения обстоятельств — на то 30 туров и даются. Мои команды два раза участвовали в золотых матчах. И «Алания» в 1996 году, и ЦСКА в 2002-м приходили к финишу первыми, по дополнительным показателям опережая конкурентов. Но ещё один матч всё перечёркивал».