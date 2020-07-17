«У Бубнова крыша поехала». Что стоит за словами ветерана «Спартака» Кавазашвили

Александр Бубнов давно пропал с телевидения, но не исчез из новостных лент: его прогнозы и разборы регулярно появляются в рубрике «Экспертиза» на портале Sportbox. Последний вышел вчера, после матча «Локомотива» и ЦСКА.

Но сегодня «СЭ» опубликовал интервью с бывшим вратарём «Спартака» Анзором Кавазашвили, в котором тот буквально шокировал болельщиков заявлением: мол, у Бубнова не всё в порядке с психикой. В подтверждение своих слов Анзор Амберкович рассказал историю, после которой ему «всё стало ясно». Здесь стоит привести эту часть интервью полностью:



«Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» – «Привет, Сашенька. Как здоровье?» – «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» – «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили все организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе – вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку – вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ...». Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» – «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!» Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала – что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез». Мне всё ясно стало».



Есть и продолжение: «На второй день набрал. Голос – убитый! «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал – вытащи меня отсюда!» Твою мать! А я и правда казачий генерал-лейтенант. «Ты в каком отделении?» – «Я не знаю… Подними всех, выясни, где сижу!» Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой...» Звоню всем. Никто трубку не берет. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» – «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано». С тех пор его не слышал».



История жуткая, диагноз («крыша поехала») – серьёзный. При этом один из знакомых Бубнова подтвердил, что он действительно имел отношение к представительству «Форда». Мы попробовали связаться с самим Александром Викторовичем, но он не взял трубку. Зато удалось дозвониться до его жены, Зои Юрьевны. Она оказалась немногословной: «Знаете, что! Я желаю крепкого здоровья Кавазашвили! Всего вам доброго, до свидания»

«Или ты себя уважаешь, или становишься гадёнышем». Почему Бубнов перестал тренировать Всё закончилось в Беларуси: Бубнов в 42 года сам вышел на поле и не забил пенальти.

Ловчев рассказал, что слухи о здоровье Бубнова ходят разные, но он не в курсе, что с ним – они давно не общались

Еще один звонок — футбольному ветерану Евгению Ловчеву. Они оба с Бубновым (пусть и в разные годы) играли в «Спартаке», вместе входили в комитет по выявлению договорных матчей, оба в 1990-е начали проявлять себя как активные футбольные эксперты, часто вели совместные эфиры на радио. Вот что сказал Ловчев.



— Я уже давно с Бубновым не общаюсь. Два года назад мы встретились на телевидении. Увидев Бубнова, я сказал: «О, Буба, все кричат, что мы в ссоре, давай обнимемся!». Мы поздоровались, поговорили. Бубнов сказал: «Я тогда на тебя обиделся. Ты меня выставил лгуном (речь о ссоре во время работы в комитете по выявлению договорных матчей. Тогда в распоряжение комитета попала видеозапись матча между «Петротрестом» и «Химками», который мог оказаться договорным. По словам Ловчева, Бубнов взял себе видеозапись матча, после чего объявил его договорным в интервью, не посоветовавшись с другими членами комиссии — прим. «Чемпионата»). Я сказал, мол, да забудь ты, уже столько времени прошло.

Потом мне говорили, что у Бубнова что-то с головой не так. Орлов в нашей программе предложил позвонить Саше, но его телефон был постоянно отключён. После этого с кем-то на телевидении разговаривали про Бубнова. Мне сказали: «Сейчас все контакты через его жену. Он что-то не в себе». Я, откровенно говоря, искал его. Года два мы с ним точно не общались. После какой-то передачи выпили кофе, всё было нормально. Хотя он раньше постоянно много говорил, а тогда особенно на разговор не шёл.



Слух про Бубнова, конечно, проверить надо. Если Анзор это рассказывает, наверное, эти вещи происходят. Кавазашвили не полоумный.

В Sportbox нас заверили – с Бубновым регулярно созваниваются, он в норме

А вот что «Чемпионату» рассказал шеф-редактор Sportbox.ru Григорий Потапов:



— Рубрика «Экспертиза с Александром Бубновым» живет на сайте уже много лет. Александр Викторович – наш штатный сотрудник, он смотрит очень много матчей, анализирует и разбирает их. Да, с годами он немного изменился – стал менее агрессивным и жёстким в оценках и комментариях, но Александр остаётся беспристрастным экспертом. По каждой игре он даёт интересную оценку, о чём говорит то, что его мнение цитируют другие СМИ. Во время пандемии было меньше событий, которые требовали его экспертного разбора. Но сейчас команды играют чуть ли не каждый день, и он работает постоянно.

Кавазашвили искренне раскаялся в сказанном. О состоянии Бубнова ему рассказал близкий к семье человек — журналист Клещев

Вечером мы созвонились с самим Кавазашвили, который, собственно, и взорвал эту информационную бомбу. Анзор Амберкович в разговоре с «Чемпионатом» извинился перед женой Бубнова за то, что рассказал о проблемах Александра Викторовича, но подчеркнул: у него болит душа за старого товарища, поэтому он готов помочь любым способом.



— Я не сам утверждаю это, а говорю с чужих слов. Очень жалею, что вообще об этом упомянул, очень. Я как считал Бубнова товарищем, так и уважаю по сей день. Но мне было горько от того, что я услышал. У меня болит душа, что, видимо, человек заболел. Но я же не говорил, что он сумасшедший.



Мы не общались после того случая, когда он мне звонил — это было давно, в прошлом году, где-то осенью. Ни он, ни члены его семьи больше на связь не выходили. До этого, когда был вопрос о больнице сердечно-сосудистой хирургии, я ему с удовольствием помог, потому что он замечательный парень, который на стороне правды.

После всех подтверждений, которые я получил, считаю нетактичным обращаться к жене и спрашивать, как его состояние. Если я могу чем-то помочь, никогда не откажу – тем более своему другу Саше. Но ко мне никто не обращался.



Возможно, Зоя обиделась. То, что я сказал журналистам, могло обидеть близкого человека. Я приношу свои извинения, если это так. Я не хотел. Я прямой человек и всегда говорю, что знаю. Когда мне человек начал предлагать машину с ключами, я что-то заподозрил: таких подарков не бывает! Я решил проверить, связался с журналистом Константином Клещёвым, который выпускал с Сашей его книгу. Он вечером мне не ответил, утром перезвонил. Я ему эту историю рассказал, на что Костя сказал: «Анзор Амберкович, не принимайте этот разговор близко к сердцу. Я разговаривал с его супругой Зоей, она мне сказала, что он не полностью здоров». Вскоре после этого раздался звонок Саши из полиции.



Я не знаю, как мне извиниться перед Зоей, честно говоря. Я лишь хотел помочь. Если я как-то обидел Зоеньку своим выступлением, то приношу глубочайшие извинения. У нас всегда душа болит, когда какое-то несчастье случается с ветераном, поэтому стараемся как-то помочь. А тут у нас руки связаны, мы не знаем, что делать…