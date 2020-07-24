9 вещей, которых нам не хватило в этом сезоне РПЛ

После окончания чемпионата России самое время подводить итоги. Этот сезон РПЛ подарил нам множество самых разнообразных эмоций, но всё равно оказался неполноценным. Вспоминаем, чего в Премьер-Лиге мы так и не увидели.

Чемпионская гонка

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Первый и самый главный пункт. Ещё до ухода РПЛ на зимний перерыв вряд ли кто-то сомневался, что «Зенит» станет чемпионом. К тому моменту отрыв питерцев от ближайшего преследователя составлял 10 очков, а к концу чемпионата он увеличился до 15 баллов. Летом «Зенит» отлично поработал на трансферном рынке и по ходу сезона играл стабильно хорошо. Тем временем соперники питерцев были сильно ослаблены: «Краснодар» страдал из-за многочисленных травм, ЦСКА опять пытался выехать за счёт молодёжи, «Локо» раздирали внутренние конфликты, а «Ростов» надломила пандемия. В итоге получилась интересная заруба за Лигу чемпионов, но чемпионскую гонку мы так и не увидели.

Главные события сезона-2019/2020 в РПЛ: судейские скандалы, протесты и отставки Хорошо, что он наконец закончился!

Интрига в борьбе за выживание

На другом конце турнирной таблицы тоже заранее всё было ясно. Лишившийся группы ключевых игроков летом, измученный тренерскими отставками и затем добитый пандемией «Оренбург» практически не имел шансов выбраться с последнего места. А предпоследняя строчка до недавнего времени, пока «Химки» решали, играть им в РПЛ или нет, формально вообще не считалась зоной вылета. Когда же вдруг стало ясно, что подмосковный клуб всё-таки выйдет в Премьер-Лигу, «Крылья Советов» и Андрея Талалаева поставили перед печальным фактом.

Ирония лета в РПЛ: Талалаев ушёл из «Химок» в «Крылья», чтобы снова оказаться в ФНЛ Подмосковный клуб всё-таки будет играть в Премьер-Лиге.

Справедливость

Скандальный матч «Сочи» — «Ростов» Фото: Сергей Кулаков, «Сочи»

Коронавирус наглядно показал все проблемы устройства нашего чемпионата и слабости тех, кто им руководит. Концовка РПЛ превратилась в настоящий фарс. Но смешно было не многим. Вряд ли смеялись в «Ростове», когда клубу пришлось играть с «Сочи» юнцами. Наверняка было не до смеха и «Крыльям», ведь их судьба решалась в матче «Сочи» — «Тамбов», который обернулся техническим поражением. Руководство РПЛ переложило ответственность с себя на Роспотребнадзор и клубы. В итоге команды сами решали, играть им или нет. Кто-то договаривался друг с другом, кто-то избегал карантина, когда в команде выявляли инфицированных игроков, а кому-то просто не везло. Президент РПЛ Сергей Прядкин пожаловался на Карпина за то, что тот разнёс Премьер-Лигу, но при этом сам признал: то, что творилось в концовке чемпионата, несправедливо.

Стыковые матчи

«Торпедо» не сумело завоевать путевку в РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна вопиющая несправедливость – отмена стыковых матчей. Хотя бы потому, что «Торпедо» и «Чертаново» заслужили выход в Премьер-Лигу ничуть не меньше «Химок» и «Ротора». Но играть четыре дополнительных матча, похоже, оказалось слишком опасно.

На отмену переходных игр можно посмотреть и с другой точки зрения. Без них мы лишились дополнительной интриги в чемпионате и получили концовку, в которой команда, занимающая 11-е место в РПЛ, может вот так просто согласиться на два «технаря», не опасаясь вылететь из Премьер-Лиги.

В конце концов, мы не увидели сами стыковые матчи, которые порой выдаются очень напряжёнными и интересными.

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Антураж

Футболисты ЦСКА празднуют победу с болельщиками Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пандемия нанесла сокрушительный удар по атмосфере на российских стадионах. На некоторых аренах те немногочисленные зрители, которым удавалось посмотреть футбол вживую, изо всех сил старались поддерживать свои любимые команды, но с антуражем заполненных «Открытие Арены», «Газпром Арены», «ВЭБ Арены», стадиона «Краснодар» или почти любого другого стадиона России тягаться им было не под силу.

Матчи

Из-за пандемии РПЛ не только лишилась подавляющего числа зрителей на трибунах, но и недосчиталась нескольких матчей. Из 240 запланированных игр четыре – не состоялись («Оренбург» — «Краснодар», «Оренбург — «Урал», «Тамбов» — «Сочи», «Крылья Советов» — «Сочи»). Навскидку и не вспомнишь, в каком ещё сезоне случалось что-то подобное.

Хорошее судейство

На плохое судейство в РПЛ пеняют практически в каждом сезоне. Однако в прошедшем розыгрыше Премьер-Лиги даже по меркам нашего чемпионата арбитры совершали слишком много «косяков».

В первой половине сезона едва ли не каждый тур заканчивался судейским скандалом, так что уже в декабре состоялась отставка Александра Егорова. Пост главы департамента судейства РФС занял венгр Виктор Кашшаи, но ситуация не улучшилась. В отличие от Егорова, Кашшаи избегал контактов со СМИ и практически не признавал ошибок судей, однако «косяков» меньше не стало. В итоге «Спартак» на финише чемпионата буквально ополчился против арбитров, а «Оренбург» из-за судейских ляпов потерял шансы остаться в РПЛ.

Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей У нас почти всё по-другому: ЦСКА – второй, «Локо» не попал в ЛЧ, а «Оренбург» выше «Спартака».

Звёзды

Жоау Мариу и Гжегож Крыховяк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Особенно остро чувствовался недостаток звёзд – их в нынешнем сезоне, после ухода Зе Луиша, Фернандо, а затем и Хёведеса, стало ещё меньше. Конечно, им на смену заходили Малком и Кабелла, но большую часть сезона они провели в лазарете. Впрочем, даже если бы эти футболисты и играли, всё равно недотягивали бы до уровня прежних звёзд РПЛ. Сейчас нам остаётся только вспоминать о золотых временах, когда в нашем чемпионате одновременно феерили Халк, Промес, Витсель, Данни, Думбия и, например, Муса.

Ещё одна похожая проблема – отсутствие по-настоящему яркого новичка. В прошлом сезоне выстрелили Крыховяк и Влашич, в позапрошлом – Паредес. А в этом кто? Так ярко – никто.

Бонус:

Противостояния Кокорина и Мамаева

На фоне остальных этот пункт явно мелковат, поэтому мы включили его в текст только в качестве бонуса.

Одной из главных тем осени в российском футболе был вопрос, где же продолжат карьеру только освободившиеся из заключения Кокорин и Мамаев. В итоге Павел выбрал «Ростов», а Александра отправили в «Сочи».

Первую часть сезона они пропустили, но зато во второй могли встретиться на поле, впервые за полтора года не на тюремном. Понаблюдать за их противостоянием было бы действительно интересно. Однако из-за пандемии Кокорину пришлось играть не против Мамаева, а с детьми.