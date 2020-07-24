Президент РФС призвал «Спартак» и «Зенит» прекратить перепалку. И защитил Прядкина

24 июля прошёл исполком РФС, на котором были подведены итоги сезона и принято несколько важных решений. По его окончании президент союза Александр Дюков около двух часов общался с журналистами. Ниже – главное из его ответов.

9 вещей, которых нам не хватило в этом сезоне РПЛ Чемпионат России выдался насыщенным на события, но всё же неполноценным.

Кашшаи нужно дать время, за полгода всё исправить нельзя

— Кашшаи работает всего полгода. Эти полгода были очень непростыми. Был перерыв, потом пришёл вирус со всеми последствиями и сложностями. По этому полугодию сложно делать выводы, нужно дать ему и команде время. Я пытаюсь смотреть футбол, когда есть время и возможности, но видеть всё я не мог. Я не знаток и не эксперт с точки зрения судейства, я пытаюсь эту работу для себя формализовать. Оцениваю по тем решениям, с которыми клубы не согласны, по которым есть обращения. За это время было девять обращений, 20 эпизодов. ЭСК поддержал судей в 16 эпизодах, в трёх не поддержал, в одном не согласился. Есть VAR, который уже несколько раз помог судьям в поле разобраться и исправить ошибки.

Ошибки ещё есть, мы должны стремиться к тому, чтобы их было минимальное количество или не было вообще. Но добиться этого за полгода невозможно. К тому же, судьи тоже готовились в экстремальном режиме. Объективно, все моменты нужно объяснять, проводить ликбез, инвестировать, тратить на это время. Судейский департамент на это согласился. Надеюсь, что с возобновлением чемпионата эта работа будет проводиться.

«Угадай автора по цитате». «Спартак» продолжает бомбить на Кашшаи Терпение у красно-белых заканчивается.

КДК теперь может отменять ошибочно полученные жёлтые карточки, которые привели к дисквалификации

— Есть определённые подходы к этому УЕФА и ФИФА. Наше решение, если честно, принято, исходя из нашей российской действительности, у нас были случаи, когда игроки получали карточки. Это некий тест и эксперимент. У нас было несколько похожих ситуаций, когда были вопросы по таким карточкам. Возможно, мы вернёмся к тому, что они не будут пересматриваться в тот момент, когда к судейству будет меньше вопросов. Отменять каждую жёлтую карточку мы не будем. Иначе это приведёт к пересмотру каждого назначенного штрафного.

Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей У нас почти всё по-другому: ЦСКА – второй, «Локо» не попал в ЛЧ, а «Оренбург» выше «Спартака».

РФС не просил клубы голосовать против расширения РПЛ, но менять правила после итогов турнира – неправильно

— Я обсуждал вопрос расширения с Прядкиным. Но решение не расширять РПЛ — решение лиги. Ни я, ни Алаев не звонили в клубы, чтобы они голосовали против. Что касается моего отношения, то нельзя менять правила после того, как соревнование завершено. Вирус стал форс-мажором, но когда мы принимали решение о рестарте, все знали о его существовании и условиях, в которых мы будем доигрывать. Мы знали, что два клуба покинут РПЛ в том случае, если первые два места ФНЛ не откажутся от путёвки. Если бы расширили лигу, то открыли бы ящик Пандоры. Каждый год бы происходило что-то, что заставило бы нас пересматривать регламент.

Дюков заступился за Прядкина и взял вину за ситуацию с матчем «Сочи» — «Ростов» на себя

— Все клубы поддержали кандидатуру Прядкина как единственного кандидата. Я вижу доверие со стороны клубов к нему как к руководителю РПЛ. Был ряд событий после возобновления, которые вызвали вопросы к Сергею Геннадьевичу. Может, я чего-то не знаю и не видел, но были претензии со стороны «Ростова», как я понимаю. Я понимаю их эмоциональную реакцию. Они имели хорошие шансы на путёвку в Лигу чемпионов, а события на рестарте чемпионата значительно ухудшили их шансы. Но я не вижу здесь прямой вины Сергея Геннадьевича. Ящик Пандоры открыл я. Возможно, это было ошибкой.



Когда я дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться, я руководствовался тем, что мы были за возобновление футбола. Была проделана огромная работа, чтобы футбол был. Тогда было много скепсиса. Коллеги из других видов спорта только сейчас пытаются решить те проблемы, которые мы решали тогда. Нам было непросто вдвойне. Нам был нужен футбол на поле, а не просто начисление очков. Когда произошла история с «Ростовом» и «Сочи», было очень сильное желание, чтобы мы начали играть, чтобы судьба матча решалась на поле. Я дал им возможность договориться: они не договорились. «Краснодар» и «Динамо» договорились, хоть это и были две разные ситуации. Этим и была вызвана такая эмоциональная реакция. Это было моё решение. Это не имеет никакого отношения к Сергею Геннадьевичу. Тот факт, что у «Ростова» заболели футболисты, не является виной лиги и Прядкина. Если бы в «Ростове» соблюдали регламент, то такого бы не случилось.

Дюков осудил «Спартак» и «Зенит» за перепалку. По его мнению, она вышла за грани разумного

— Моё отношение к перепалке «Зенита» и «Спартака» – негативное. Для меня это за гранью. Это не красит футбольные клубы. У каждого вида спорта есть свой неписанный этический кодекс. В футболе такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис, где правила ещё более жёсткие, а есть бои без правил, где треш-ток – неотъемлемая часть этого действа. Но футбол – это другой вид спорта с другим этическим кодексом. Хочется призвать клубы к тому, чтобы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить эту пикировку, которая вышла, на мой взгляд, за границы дозволенного

Президент РФС назвал баннер «Зенита» ужасом ужасным и сказал, что на месте Медведева не жаловался бы на футболку Ещенко

— Я даже не знаю, какое наказание КДК вынес Ещенко. Мне сложно давать оценку. Но из того, что видел, понятно, что изображено на футболке. Не знаю, является ли это оскорблением. На месте Медведева я бы не жаловался. Что касается баннера, то я не большой любитель сериалов. Посыла я не понял, не знал, чему посвящён сериал. Но те, кто смотрит, рассказали, что ужас ужасный. Не знаю, знал ли о баннере клуб. Клуб говорит, что не знал — на баннере, который к ним поступил, был изображен стадион.