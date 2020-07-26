14 пенальти за сезон! «МЮ» ставит рекорд АПЛ и идёт в Лигу чемпионов

Английская Премьер-лига держала интригу до последнего тура. Было неясно, кто займёт третье-четвёртое места и попадёт в ЛЧ (на две путёвки претендовали трое — «Манчестер» Юнайтед», «Челси» или «Лестер») и кому удастся спастись от вылета и остаться ещё на год в АПЛ (в споре участвовали «Астон Вилла», «Борнмут» и «Уотфорд»). В итоге «Вилла» благополучно избежала возвращения в Чемпионшип.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2

Чтобы занять лигочемпионское место, команде Сульшера хватило бы и ничьей, но «Юнайтед» смог довести дело до победы.



Как и предполагалось, с первых минут «красные дьяволы» взяли мяч под свой контроль и пытались взламывать оборону «Лестера» через фланги. Сделать это было непросто, но моменты у ворот Шмейхеля всё-таки возникали. В первом тайме «МЮ» пробил пять раз (в створ — лишь однажды).



Во втором тайме продолжился аналогичный футбол. На 68-й минуте возник момент, который поставил точку в борьбе за бронзу. Бруну Фернандеш отдал на Марсьяля, и тот, уже будучи в штрафной, получил по ногам.



Этот одиннадцатиметровый стал 14-м для «Юнайтед» в сезоне. Тем самым «красные дьяволы» побили рекорд АПЛ по количеству заработанных пенальти в сезоне. До этого лучшим результатом было 13 ударов с «точки» («Кристал Пэлас» и «Лестер» в сезонах 2004/05 и в 2015/16 соответственно). Фернандеш подошёл к «точке» и уверенно реализовал пенальти.

После гола Сульшер освежил игру — выпустил Мактоминая и Лингарда. Первый заработал для Эванса красную карточку на 94-й минуте, а последний на 98-й забил свой первый гол в АПЛ с декабря 2018 года. Тогда «МЮ» обыграл «Кардифф» — 5:1, а Сульшер проводил свой первый матч в качестве главного тренера команды.

Как сейчас выглядят звёзды «МЮ» 1990-х? Фото с разницей в 25-30 лет Бекхэм и другие выпускники «Класса-92» отлично сохранились.

«Челси» — «Вулверхэмптон» — 2:0

Команде Фрэнка Лэмпарда так же, как и «МЮ», хватило бы и ничьей. Синие откладывать дело в долгий ящик не стали и уже в первом тайме решили исход встречи.



«Челси» весь первый тайм владел мячом, создавал моменты, бил, но попал в створ только на 45+1-й минуте. Педру Нету сбил Алонсо у штрафной площади, за что был награждён «горчичником». Маунт перебросил стенку и забил свой шестой мяч в сезоне.

Ждать второго гола долго не пришлось. Уже через три минуты тот же Маунт выступал в роли ассистента. Жиру благодаря своим габаритам помешал защитнику «Вулверхэмптона» выбить мячом из штрафной и удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме «Челси» держал мяч и заставил «волков» позиционно обороняться. Поэтому «Вулверхэмптон» нанёс один удар в створ ворот во вторых 45 минутах и ничего не смог противопоставить синим.

«Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше Всё зависит от ближайшей недели.

«Челси» занимает четвёртое место и в следующем сезоне также примет участие в Лиге чемпионов.