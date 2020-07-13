Как сейчас выглядят звёзды «МЮ» 1990-х? Фото с разницей в 25-30 лет

Продолжаем цикл статей о звёздах футбола 1990-х. На очереди – «МЮ», сильнейший клуб Англии тех лет (шесть титулов АПЛ, два еврокубка и множество других трофеев). Где сейчас Бекхэм, Гиггз и другие манкунианцы?

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Райан Гиггз, 46 лет

Фото: Getty Images

Карьера великого Гиггза продолжалась 24 сезона. Райан впервые сыграл в основе «МЮ», когда чемпионат Англии ещё именовался Первым дивизионом (привычная для нас АПЛ появилась в 1992 году). Всю карьеру валлиец провёл в «МЮ», где играл до 40 лет. Гиггз стал тренером ещё до того, как закончил с футболом, – помогал Дэвиду Мойесу в «МЮ», при этом выходя на поле как играющий тренер. Позже Райан был в тренерском штабе Луи ван Гала, а сейчас он возглавляет сборную Уэльса.

Пол Скоулз, 45 лет

Фото: Getty Images

По количеству матчей, проведённых в составе «МЮ», Скоулз уступает лишь Гиггзу (709 и 927 соответственно). Летом 2011 года Пол завершил карьеру, но вернулся в «МЮ» по приглашению сэра Алекса Фергюсона и отыграл ещё полтора сезона. Успешным тренером Скоулз пока не стал – первый опыт работы в «Олдхэм Атлетик» оказался неудачным (уволился через месяц после прихода в клуб). Сейчас Пол работает экспертом на британском телевидении.

Скоулз уволился из «Олдхэма» спустя 31 день. Сульшер уже позвал его в «МЮ» Старт тренерской карьеры получился так себе.

Гари Невилл, 45 лет

Фото: Getty Images

Невилл, так же как Гиггз и Скоулз, провёл всю свою карьеру в «МЮ». В 2012-2016 годах Гари был ассистентом Роя Ходжсона в сборной Англии. Позже он возглавил «Валенсию», но оказался совершенно не готов к тренерской работе: «От меня требовали хороших результатов, а я хотел перестроить игру команды. Мы играли неудачно, я перегорел и потерял уверенность в себе». Куда успешнее Гари на телевидении – он комментирует матчи и участвует в программах на Sky Sports.

Рой Кин, 48 лет

Фото: Getty Images

Ирландец был настоящим тафгаем в «МЮ» 1990-х и 2000-х годов. Рой занимает первое место по количеству красных карточек в истории клуба (10 удалений в 469 матчах). По окончании карьеры Кин работал главным тренером в «Сандерленде» и «Ипсвиче», позже – ассистентом Мартина О’Нила в сборной Ирландии и «Ноттингем Форест». Сейчас Рой трудится вместе с Невиллом на Sky Sports в качестве аналитика.

Денис Ирвин, 54 года

Фото: Getty Images

Наравне с Кином Ирвин является самым титулованным футболистом в истории Ирландии (по 19 трофеев). Кроме того, Денис – единственный, кто брал вместе с «МЮ» и Кубок обладателей кубков-1991, и Лигу чемпионов-1999. В 2004 году Ирвин стал ведущим на клубном телевидении MUTV. Денис также комментирует матчи на ирландском канале RTE Sport и ведёт авторскую колонку в газете Sunday World.

Эрик Кантона, 54 года

Фото: Getty Images

Кантона – символ «МЮ» 1990-х, хотя провёл он в клубе всего пять сезонов. На счету француза 179 матчей за «МЮ», 81 гол и 61 результативная передача. Статистика Короля Эрика, как его называли болельщики «МЮ», могла быть намного лучше, но Кантона завершил карьеру в 31 год. Это стало неожиданностью для всех, в том числе и для сэра Алекса Фергюсона. Как признался сам Эрик, он просто потерял страсть к игре. Кантона обрел себя в кинематографе – в его послужном списке уже более 30 ролей.

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Дэвид Бекхэм, 45 лет

Фото: Getty Images

После ухода Эрика Кантона в 1997 году именно Бекхэм взял на себя роль лидера «МЮ». Особой фишкой Дэвида были штрафные и угловые, отточенные до совершенства. Как и многие партнёры по «МЮ», Бекхэм пробовал себя в тренерской работе. Правда, опыт вряд ли можно назвать успешным. «Я не понимаю, как тренеры получают удовольствие от работы», – признался Дэвид после двух месяцев в сборной Англии, где он помогал Фабио Капелло. Сейчас Бекхэм руководит клубом «Интер Майами», но уже в должности президента.

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Петер Шмейхель, 56 лет

Фото: Getty Images

Датский вратарь покинул «МЮ» летом 1999 года, почти сразу после победы в Лиге чемпионов. Также за 8 лет в клубе Шмейхель выиграл пять титулов АПЛ и несколько национальных кубков. Петер работал на датском и британском телевидении, а в 2018 году – даже на российском. В преддверии ЧМ-2018 Шмейхель рассказывал, как Россия готовится к мундиалю.

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Стив Брюс, 59 лет

Фото: Getty Images

Несмотря на то что Брюс играл в центре защиты, ему удавалось достаточно много забивать. На счету Стива 27 голов в 238 матчах за «МЮ» – второй показатель среди защитников после Дениса Ирвина (30 мячей). Тренерская карьера Брюса насчитывает 11 клубов, наибольшего успеха он добился в «Халл Сити». В 2013 году «тигры» вышли в финал Кубка Англии, где уступили «Арсеналу» в дополнительное время (2:3). Сейчас Стив возглавляет «Ньюкасл».

Марк Хьюз, 56 лет

Фото: Getty Images

Валлиец был на хорошем счету в 1980-х и 1990-х годах, выступая за «МЮ», «Барселону» и «Баварию». Хьюз занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров «МЮ» – 88 голов в 247 матчах. Кроме того, Марк стал первым, кого дважды признали лучшим игроком чемпионата Англии (1989, 1991). Позже это достижение повторили Ширер, Анри, Роналду, и Бэйл. По окончании карьеры Хьюз тренировал сборную Уэльса и многие клубы АПЛ. С 2018 года Марк находится без работы.

Сэр Алекс Фергюсон, 78 лет

Фото: Getty Images

Главной звездой «МЮ» всё-таки является тренер. Сэр Алекс Фергюсон является самым успешным менеджером в истории клуба: за те 26 лет, что он руководил командой, «манкунианцы» выиграли 38 трофеев. С момента ухода Фергюсона в 2013 году, «МЮ» больше не становился чемпионом Англии. Сейчас сэр Алекс наслаждается заслуженным отдыхом, не забывая при этом о любимом «МЮ» – нередко его можно увидеть на трибунах «Олд Траффорд». Перед стадионом, кстати, красуется статуя Фергюсона, напоминая о величии шотландского специалиста.