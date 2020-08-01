Как «Химки» превращаются в «Спартак-2». Очень любопытно за этим наблюдать

«Химки» — самый скандальный и громкий клуб РПЛ прямо сейчас. Даже подписание Кокорина «Спартаком» отошло на второй план. Вы уже знаете, что 31 июля подмосковный клуб уволил из клуба Сергея Юрана, который вывел команду в РПЛ. После отставки Юран пальнул из всех стволов, заявив, что его отставка – это решение гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Газизов эти слухи опроверг. Но сегодня, 1 августа, веселье продолжилось.

В «Химках» снова скандал! Юрана уволили, а он во всём винит «Спартак» Считает, что указание пришло от Газизова. Гендиректор «Спартака» всё отрицает.

Игроки пишут письма в поддержку Юрана, а самого тренера не пускают на базу

Сегодня утром коллеги из «Спорт-Экспресса» опубликовали открытое письмо футболистов «Химок» в защиту Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва.



«Уважаемый Андрей Юрьевич!



Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении с поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Именно при этом специалисте мы решили задачу выхода в Премьер-Лигу. Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьёзной игровой практики в течение четырёх месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ — «Уралом» (3:1). Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче с грандом российского футбола — «Зенитом». Уступили с минимальным счётом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс всё перевести в дополнительное время. Так по какой же причине убирают Юрана, который даёт результат?



Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-Лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера команды».



Подписи под этим письмом поставил 21 игрок «Химок».



Позже Юран сделал ещё один выстрел в интервью коллегам из «Р-Спорт»: «Я не уволен. Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. На что это похоже? И все же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад»

Однажды «Химки» уже пошумели в РПЛ. Разнесли «Спартак» и открыли России Романа Широкова А ещё там феерил списанный когда-то Тихонов.

Что дальше будет с «Химками»?

По нашей информации, скоро в «Химки» придёт несколько футболистов «Спартака» на правах аренды. В команду точно придут Ломовицкий и Мелкадзе. Также возможен приход Тимофеева и Глушенкова. Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов не исключал, что приход игроков в «Химки» возможен: «Для начала дождёмся, будут ли «Химки» выступать в РПЛ. Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» всё же выйдут в РПЛ, почему нет. Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс». А министр спорта Московской области Терюшков говорил, что если будет возможность, то «Химки» возьмут только топовых игроков красно-белых.



Главный кандидат на пост главного тренера – Дмитрий Гунько. Скорее всего, именно он возглавит команду. Сейчас Гунько занимает пост главного тренера Академии «Спартака» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова. Но есть и другие кандидаты, к примеру, Рашид Рахимов. Тоже человек со спартаковским прошлым. Можно сказать, что «Химки» превращаются в «Спартак-2». Хотя, может, это всё совпадение.

При этом, по нашей информации, ряд основных игроков «Химок» могут покинуть команду в ближайшее время. Трошечкин ведёт переговоры с «Рубином», а Полярус интересен «Ахмату». Есть ещё один весёлый момент. 30 июля клуб объявил о назначении на пост спортивного директора Сергея Егорова. Но позже с официального сайта новость о назначении исчезла, так как в клубе почти сразу решили со специалистом расстаться. Главным кандидатом на смену был Александр Ширко. Но по информации коллег с Metaratings, которую подтверждают наши источники, вчера было принято решение о возвращении Егорова на пост спортивного директора. С нетерпением ждём, чем ещё удивят нас «Химки».