Гунько рулил «Спартаком» 3 месяца. Сменил Карпина и запомнился яркой перепалкой с Бубновым

После отставки Сергея Юрана «Химки» объявили о назначении нового главного тренера клуба. Им стал Дмитрий Гунько, который ранее возглавлял академию «Спартака».

«Для меня почётно, что Гунько ушёл в «Химки». Это большой вызов, такое надо принимать. Почему именно он, надо спрашивать у руководства «Химок». Что касается возможных аренд Мелкадзе и Ломовицкого в этот клуб, они ровно с такой же вероятностью могут уйти и в другой клуб РПЛ», — прокомментировал назначение Гунько гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кто такой Дмитрий Гунько

Если вы не слышали о Гунько, как о тренере, то, скорее всего, как игрока, вы его точно не знаете. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Дмитрий выпустился из академии «Спартака», а затем только три года играл за спартаковский дубль и ещё семь – за клубы первого и второго дивизионов («Тюмень», «Спартак-Чукотку», «Арсенал» и «Торпедо» Владимир»). Серьёзным такой опыт защитник никогда не считал и даже утверждал в интервью для «Чемпионата», что так и не стал футболистом.

Гунько: мне повезло, что не стал футболистом "Чемпионат" повторяет для вас интервью годичной давности Дмитрия Гунько, который сегодня назначен "и.о главного тренера" "Спартака".

После завершения карьеры Гунько сначала попробовал себя в роли журналиста и написал с десяток материалов для еженедельника «Советский спорт – футбол», а затем решил вернуться в футбол и присоединился к академии московского «Спартака».

Сначала он работал вторым тренером команды 1992 года рождения, а в 2008 году получил повышение и занял должность помощника главного тренера «молодёжки». Тогда возглавить молодёжную команду должен был Игорь Ледяхов, однако после отставки Черчесова его назначили тренером «Спартака». Так что Гунько автоматически стал главным.

Молодёжкой он руководил в течение пяти лет. За этот период Гунько аж трижды выиграл золото молодёжного первенства со своей командой.

После он работал куратором всех молодёжных команд «Спартака», спортивным директором академии, вновь руководил «молодёжкой», а затем возглавлял «Спартак-2».

Тем не менее главным этапом его тренерской карьеры стала, конечно же, работа с основной командой «Спартака».

Как «Химки» превращаются в «Спартак-2». Очень любопытно за этим наблюдать Берут игроков «Спартака» в аренду и рассматривают вместо Юрана тренеров со спартаковским прошлым.

Чем запомнился Гунько в «Спартаке»

В тренерский штаб «Спартака» Гунько пригласил Валерий Карпин. Главный тренер московского клуба был впечатлён успехами коллеги в молодёжном первенстве, поэтому предложил ему стать помощником. Под руководством Карпина Гунько отработал полтора года, а после отставки главного тренера в марте 2014 года занял его место.

В «Спартаке» Гунько начал, мягко говоря, неважно. В дебютной встрече с новым тренером красно-белые были разгромлены «Краснодаром» (0:4). В следующем туре тоже не удалось победить – «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

Тем не менее руководство московского клуба позволило Гунько доработать до конца сезона. В результате «Спартак» потерпел четыре поражения в 7 матчах, занял шестое место в Премьер-Лиге и не смог попасть в еврокубки.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Команда играла откровенно плохо, за что регулярно получала щедрую порцию критики от болельщиков и журналистов, а Гунько тем временем приходилось краснеть и оправдываться за результаты «Спартака» на пресс-конференциях.

Самой запоминающейся стала встреча главного тренера красно-белых с корреспондентами после минимального поражения от «Урала». Ещё перед началом пресс-конференции на Дмитрия Гунько было жалко смотреть, но окончательно его «добил» пришедший Александр Бубнов.

По обыкновению, футбольный эксперт не стал сдерживать своих эмоций. Перебив журналистов, Бубнов задал вопрос Гунько и, не получив внятного ответа, наехал на него, раскритиковал за игру команды в обороне, а затем и вовсе наорал.

В «Химках» снова скандал! Юрана уволили, а он во всём винит «Спартак» Считает, что указание пришло от Газизова. Гендиректор «Спартака» всё отрицает.

— Почему не получилась игра в атаке?

— У нас были наработки. Мы отрабатывали на тренировках. Но многое из этого реализовать не удалось.

— Это не ответ на вопрос. Ну ладно. Вы довольны игрой в обороне?

— Конечно, нет, мы же проиграли — 0:1.

— Чем конкретно вы недовольны?

— В частности, тем, что пропускали быстрые атаки соперника.

— Вы сказали: «Мне достаточно нескольких дней, чтобы навести порядок в обороне».

— Минуточку. Где я такое говорил?

— А чем вы занимались в межсезонье? – начал повышать голос Бубнов.

— Можно вопросы по игре? И это не интервью, а пресс-конференция, — постарался взять инициативу в руки пресс-атташе «Спартака».

— У нас интервью! У нас пресс-конференция! – начал кричать Бубнов. – Пусть отвечает на вопросы! Вы же были в тренерском штабе на «Спартака». По чьему плану вы работаете?

— У предыдущего тренера был план. Мы сейчас ищем что-то своё.

— А у вас какой план? Всё, что вы говорите, — это туфта, поэтому команда так и играет. Вы не можете сбалансировать игру ни в атаке, ни в обороне.

— Чем вызвана замена Озбилиза на Эберта? – спросил кто-то из журналистов.

— Хотели усилить атакующую мощь с помощью фланговых передач.

— Довольны ли функциональным состоянием игроков?

— Я бы не стал всё списывать на функциональную готовность футболистов, но признаю, что некоторые единоборства и борьба за пространство в этой игре были проиграны…

На этом пресс-конференция закончилась. После Гунько провёл в «Спартаке» ещё месяц и впредь больше никогда с клубами РПЛ не работал.