Обамеянг — герой. Принёс «Арсеналу» трофей и еврокубки

«Меня пугает, что для «Арсенала» это больше, чем матч», — говорил Лэмпард перед игрой. Видимо, он имел в виду еврокубки. «Челси» уже достиг главной цели на сезон: обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов. А «Арсенал» мог рассчитывать только на Лигу Европы, и для этого нужно было брать кубок. Который, кстати, должен был стать 14-м. Это рекорд Англии.

В стартовых составах и расстановке обеих команд можно найти много общего. И Лэмпард, и Артета изначально не собирались играть по схеме 3-4-3, но стали отдавать ей предпочтение из-за особенностей состава. В обеих командах хватало игроков, которых в осенью было трудно представить в той роли, которую они стали исполнять в итоге. Особенно показателен Мэйтленд-Найлз: когда-то правый вингер, он оказался слева в защите. Тирни стал центральным защитником в тройке. А у «Челси» на острие вышел Жиру, который в концовке сезона убедительно доказал, что умение открываться, более высокое качество моментов и большее количество ударов на 90 минут ещё не делают Абрахама лучшим бомбардиром. Ещё один удавшийся эксперимент: Аспиликуэта, который, кажется, может сыграть вообще везде. Он играл правым центральным защитником, чтобы страховать фланг Джеймса.



Ещё одна общая черта «Арсенала» и «Челси» — техничный центр полузащиты без ярко-выраженного опорника. Ковачич и Жоржиньо в принципе не умеют позиционно обороняться (особенно Жоржиньо), а пара Себальос – Джака уверенно себя чувствует без мяча только на очень ограниченном пространстве. Оба тренера считают приоритетом качества в атаке, поэтому рискуют и раскрывают центр. Уже в дебюте это привело к голу.



Атака «Челси» не была опасной. Пулишич отошёл в глубину и получил мяч между линиями, легко ушёл от Себальоса и отдал на фланг. А потом поддержал атаку и дошёл до штрафной – по-прежнему между линиями и по-прежнему один. По ходу эпизода он сместился слева направо, из зоны Себальоса в зону Джаки. Но его движение (и удар) проигнорировали оба опорника. Пулишич классно разобрался, но это, конечно, явная ошибка.



После забитого гола «Челси» не стал успокаивать игру, а попытался усилить давление. И, возможно, ошибся. Команда заигрывалась и раскрывалась. Вдобавок к середине первого тайма у «Челси» перестал работать прессинг. «Арсенал» перехватывал контроль над игрой медленно, но надёжно. С 15-й минуты до конца первого тайма счёт по ударам 5:1 в пользу команды Артеты. Моменты в большинстве не были опасными, но пенальти был заработан в действительно опасной атаке. Обамеянг получил возможность разбежаться, Аспиликуэта проиграл позицию и был вынужден фолить, чтобы не пустить форварда на опасную ударную позицию. Обамеянг сам спокойно реализовал пенальти.



У «Челси» и так хватало неприятностей, когда получил травму Аспиликуэта. Он дёрнул заднюю поверхность бедра на рывке и покинул поле в слезах.

С началом второго тайма «Челси» тотально забрал мяч. Давление было мощным, хотя не слишком опасным. Но «Челси» хотя бы начал доставлять мяч в атакующую треть пропорционально своему преимуществу во владении. В первом тайме «Арсенал» сделал намного меньше пасов (211 против 267), зато в два раза чаще пасовал в атакующую треть (77 на 39). После перерыва до удаления «Челси» удавалось доставлять мяч в опасную зону. Через пас это больше других делали Жоржиньо и Ковачич.

Гол «Арсенала» отчасти нелогичный, он не вытекал из логики игры. С другой стороны, «Челси» даже в лучших матчах не очень хорошо контролирует соперника, а Обамеянг уже несколько раз после рестарта сезона приносил результат благодаря выдающей индивидуальной игре.



Удаление Ковачича – просто глупость. Он получил вторую жёлтую карточку за то, что якобы наступил на ногу Джаке. Вот, как это было на самом деле.

Вдесятером, без игрока, который был необходим для поддержания постоянного контроля мяча, Лэмпард был вынужден изменить схему. «Арсенал» спокойно контролировал игру, глубоко обороняясь и почти не пуская оставшихся в меньшинстве соперников в опасные зоны.



У «Челси» был небольшой шанс всё исправить, когда Пепе явно сбил Педро перед штрафной. Но судья Тэйлор пропустил очевидный фол. А через 10 секунд Педро неудачно приземлился в штрафной и, возможно, получил серьёзную травму.



В общем, против «Челси» сыграло всё сразу: неудачный эпизод в исполнении Аспиликуэты, несправедливое удаление, две травмы, вынужденная замена и смена схемы. Но Лэмпард по ходу матча проявил себя не лучшим образом. «Челси» доминировал 10 минут, а потом по ходу всего матча не мог вернуть контроль над игрой. Это не та команда, которая может забить из ничего – для голов им нужны подходы к воротам и моменты. «Челси» был лучше по ходу всего сезона, но в конкретном матче Артета лучше воспользовался своими козырями. Вернее, всего одним козырем.



Результат сделал Обамеянг. Он герой сезона для «Арсенала», и дело даже не в 22 голах в чемпионате. Обамеянг дублем выбил «Сити» в полуфинале кубка и дублем переломил матч с «Челси». Все комплименты в адрес «Арсенала» можно свести к тому, что команда после пятой минуты не допускала явных провалов в защите и регулярно доводила мяч до Обамеянга. Он сделал всё остальное. Его контракт заканчивается через год. Переговоры идут трудно, и это можно понять: форварду 31 год, ему нужны большие трофеи. Или хотя бы возможность за них побороться. Трудно представить, как «Арсенал» может удержать его, если желание больших побед действительно в приоритете Обамеянга. С другой стороны, «Арсенал» просто обязан сделать для этого всё возможное.

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