«Шувалов и Орешкин делают всё, чтобы ЦСКА был сильнее». Бабаев — о Гайче и будущем

ЦСКА, наконец, подписал нападающего. Клуб объявил о переходе Адольфо Гайча. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «Чемпионату» прокомментировал трансфер и ответил на другие вопросы.



— Почему остановились именно на Гайче?

— Наш скаутский отдел давно следил за Адольфо. Наблюдали за ним и в молодёжной сборной Аргентине. Он был основным и в U20 и в U23. Это серьёзный показатель, всё-таки Аргентина одна из самых сильных сборных мира, Гайч даже один матч за первую сборную сыграл. Мы его неплохо знаем. Делать громкие заявления преждевременно, но удовлетворены, что удалось договориться на приемлемых условиях.

ЦСКА наконец подтвердил трансфер Гайча. Что он за игрок и как его использовать Гончаренко По стилю игры аргентинец очень похож на Чалова. Фёдора готовят на продажу?

— Что помогло договориться?

— Очень важным фактором было желание самого игрока, у Гайча были и другие варианты в Европе. Всегда импонирует, когда футболиста не надо насильно уговаривать, когда он сам хочет попробовать свои силы в новой команде. Ни для кого не секрет, что Россия не является номером один для латиноамериканских талантливых футболистов. Надеюсь, мы не ошиблись. Но можно констатировать, что нападающего с таким набором качеств у нас не было. Сильный, большой форвард. Не буду пользоваться избитым выражением «форвард таранного типа», но на длительной основе после Нецида у нас такого игрока не было. Был Оланаре, но он был не так долго. Надеемся, с приходом Адольфо вариативность в атаке у нас увеличится.

— Переговоры шли очень долго. Новости постоянно менялись. Почему всё было так долго?

— Такое бывает в случае латиноамериканскими клубами. Всегда большое количество заинтересованных лиц. Мы к этому относимся с пониманием, это своего рода культура, традиции. К этому надо относиться как к данности, там несколько агентов. Мы были к этому готовы. Конечно, это усложняет процесс, поскольку, договорившись с одним представителем, ты не всегда можешь договориться с другим. К тому же, всё это осложнялось санитарными ограничениями. Была бы возможность, мы бы отправились в Аргентину и решали бы всё на месте. Это было бы быстрее и проще. Конечно, такие переходы в идеале лучше совершать при наличии личных встреч. Поэтому вдвойне приятнее, что удалось договориться на приемлемых условиях.



— Гончаренко говорил, что у команды появились хорошие возможности усилить команду. Стоит ждать новостей о других трансферах: защитника, опорника?

— Я на это очень надеюсь. Знаю, что фраза «работа ведётся» уже стала мемом. В этот раз работа дала результат, мы давно ждали нападающего. Предпосылки к тому, что команда в атаке будет выглядеть интереснее, есть. Будем стараться в течение трансферного окна ещё усилиться.

У ЦСКА новый спонсор. Усманов ещё раз поможет Гинеру Благодаря ему «армейцы» выкупили Влашича год назад.

— Можно констатировать, что ЦСКА стал ощущать себя на трансферном рынке увереннее и крепче по сравнению с прошлым летом?

— Да, мы говорили неоднократно, что с приходом ВЭБ, приходом новых спонсоров, в частности нового генерального спонсора компании «ИКС Холдинг», команда становится сильнее и стабильнее. Не говорю, что мы собираемся совершать трансферы за десятки миллионов евро. Это не наш путь. Даже при больших возможностях нельзя выходить за пределы разумного, да и про фейр-плэй забывать нельзя. Но это факт, что лично Игорь Иванович Шувалов принимает активное участие в деятельности клуба. Максим Станиславович Орешкин — председатель совета директоров вносит большой вклад. Они делают всё, чтобы клуб становился сильнее, добивался результатов. Мы рады, что таким уважаемым людям и государственным деятелям небезразличен ЦСКА и они уделяют так много внимания российскому спорту и футболу, в частности. Но при этом мы не будем бросаться деньгами направо и налево, для российского рынка это неприемлемо. Всё будет по уму.