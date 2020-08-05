ЦСКА наконец подтвердил трансфер Гайча. Что он за игрок и как его использовать Гончаренко

Одной из самых сенсационных сделок трансферного окна в РПЛ стал внезапный переход Адольфо Гайча в ЦСКА. Главная неожиданность заключалась в самом факте крупной покупки — до приобретения Влашича «армейцы» долгое время перебивались свободными агентами либо максимально дешёвыми подписаниями. Но вот и у красно-синих появился новый спонсор, завелись деньги, и сразу они пошли в ход — на талантливого молодого аргентинца с немецкими корнями. Чем же так привлёк «армейцев» Гайч?

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Как Гайч забивает?

В первую очередь форварды привлекают к себе внимание голами, и Гайч здесь не исключение. Он громко заявил о себе в сборной Аргентины U20, забив в её составе 9 голов в 11 матчах, в том числе 3 три на чемпионате мира U20 в прошлом году. К тому времени он уже временами появлялся в составе «Сан-Лоренсо» и даже иногда забивал. Настоящий же прорыв случился прошлой осенью — сначала Адольфо получил вызов в первую сборную страны и даже дебютировал в её составе, выйдя на замену, а к ноябрю стал основным форвардом в клубе. Если бы не вызовы в олимпийскую сборную (где он продолжал забивать), он мог бы и сыграть, и забить за клуб больше, но даже пять голов в 12 неполных матчах для 20-летнего игрока — впечатляющий показатель. Неудивительно, что во время паузы на пандемию слухи периодически связывали Гайча с разными топовыми чемпионатами.



Гайч — ярко выраженный форвард штрафной, и большинство его ударов и голов сводятся к 2-3 типичным ситуациям. Ситуация первая — фланговая атака, прострел или подача, Гайч ныряет за спину защитнику (чаще), либо выходит на опережение на ближнюю штангу (реже) и в касание пробивает по воротам. Ключевой фактор в его завершении не ведение борьбы, не продавливание защитника, а движение. Гайч очень быстро ориентируется в ситуации и вовремя делает рывок в нужную точку, где он может встретиться с мячом без контроля со стороны соперника. При этом он обычно замыкает фланговые передачи ногами, а не головой, хотя за счёт прыжка и роста может замкнуть и высокий навес.



Ситуация вторая — позиционная или быстрая атака по центру, Гайч открывается в полуфланге. Либо он изначально располагается там, либо отваливается в эту зону из центра. Чаще всего этот полуфланг правый — просто потому, что оттуда правоногому Адольфо проще завершать атаки. Он получает мяч на ход, при необходимости укрывает корпусом, подрабатывает под удар одним-двумя касаниями и пробивает с правой. Таких ситуаций Гайч получает достаточно много, но забивает не очень часто. Сами ситуации не очень располагают к хорошей реализации, потому что часто удар наносится с довольно острого угла, вратари могут выходить навстречу и сокращать угол обстрела. Ну и самому форварду не всегда хватает техники, чтобы аккуратно прокинуть мяч мимо вышедшего голкипера.



Надо сказать, что аргентинцу не всегда хватает ловкости и координированности для нанесения прицельного и плотного удара. Сил на удар у Гайча хватает, но его техника оставляет желать лучшего. Габаритный аргентинец не очень складен и несколько напоминает Питера Крауча. Конечно, он не так похож на робота, но некоторые его движения выглядят неуклюже. В частности, при ударах его тело несколько разболтано, из-за чего сильные удары часто получаются неточными, а точные — недостаточно сильными. Эта проблема с ударами преследует его в основном при выстрелах с дистанции. Гайчу приходится двигаться с мячом на скорости и подготавливать удар самому, что негативно сказывается на его точности и силе. Справедливости ради надо отметить, что дальних ударов он наносит немного, хотя в ряде эпизодов всё-таки излишне берёт инициативу на себя и игнорирует партнёров.



Наконец ситуация третья — это поиск подборов, отскоков, добиваний, рикошетов перед воротами. Такие моменты — хлеб с маслом для Гайча. Он обладает прекрасным голевым чутьём, что позволяет ему регулярно оказываться в нужном месте в нужное время, собирать нейтральные мячи и пробивать из хороших ситуаций практически без сопротивления. Его размеры не мешают Адольфо находить свободные зоны в чужой штрафной и легко отклеиваться от защитников.

Ну и стоит отметить хорошую реализацию моментов аргентинцем. Есть мнение, что реализация неконтролируема и очень подвержена необъяснимым перепадам, и что игрок, слишком хорошо реализующий моменты и много забивающий в одном сезоне, не сможет так играть на более длинной дистанции. Тем не менее пока Гайч демонстрирует довольно хорошие показатели реализации — эпизодов, где он не забивает очевидный голевой момент, совсем мало. Для его возраста он демонстрирует поразительное хладнокровие в завершении атак.

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Какие сложности ждут Гайча в России?

Как можно было заметить, практически все ситуации в завершающей стадии у Гайча возникают на чистых мячах. Отваливание в полуфланг, нырки за спину защитнику при подачах/прострелах, поиск свободных зон в штрафной — все эти ситуации подразумевают не навязывание борьбы и выигрыш её у защитников, а наоборот, избегание контакта. Это тоже достаточно характерная черта Гайча. Нет, борьбы он не то чтобы боится. Но гораздо более комфортно себя чувствует в ситуациях, когда у него на плечах никто не висит.



В Аргентине высокий и широкоплечий Гайч за свою комплекцию получил прозвище Танк. Только вот танк он разве что визуально — в игровом плане он этому определению мало соответствует. Несмотря на действительно впечатляющие габариты, Адольфо довольно посредственно ведёт силовые и верховые единоборства. В борьбе он регулярно позволяет себя оттеснять от мяча и довольно плохо стоит на ногах, проигрывает позицию. В игре «на втором этаже» габариты также ему не очень помогают — вроде и рост высокий (190 см), и прыжок есть, только вот тайминг прыжков у него плохой, прыгает он не вовремя, неправильно выбирает позицию в верховых дуэлях. Поэтому и статистика у него очень средняя — всего 33% выигранной борьбы вверху. И это при том, что в Аргентине защитники в большинстве своём не очень габаритные — на 24 команды всего 10 центрдефов ростом 190 см и выше, тогда как в России на 16 команд таких защитников 20. Так что если Гайч и танк, то очень лёгкий. И в РПЛ ему придётся непросто.



Неумение вести силовую борьбу выражается ещё и в большом количестве нарушений правил, совершаемых аргентинским нападающим — больше 2,5 фола за матч. В борьбе за позицию и за мяч Гайч очень активно использует руки, и использует их неосторожно, расставляет в стороны, фактически тыкает ими в защитников. И защитники очень хорошо этим пользуются, подставляясь под нарушения. Здесь имеет место неаккуратность, неуклюжесть, которые являются следствием недостатка опыта. Гайч просто толком не знает, как правильно вести борьбу за мяч, в частности, как правильно использовать руки. Это может уйти со временем, если к устранению этого недостатка будут приложены усилия.



При этом задатки у Гайча в плане игры вверху очень хорошие. Помимо роста и прыжка он ещё и очень правильно работает самой головой. При выигрыше верха в чужой штрафной он не просто подставляет голову под мяч, а наносит акцентированный, сильный удар. Если при вертикальных забросах из глубины ему удаётся занять правильную позицию, то он часто делает нацеленные скидки на ход партнёрам себе за спину. Когда и если он прибавит именно в плане умения вести борьбу и станет делать такие скидки регулярно, ЦСКА получит настоящего форварда-столба, который будет полезен не только в открываниях и на чистых мячах, но и в плотном, контактном футболе. Это будет полезно для клуба и с точки зрения достижения результата в вязкой игре в РПЛ, и с точки зрения роста стоимости игрока.



Помимо ведения борьбы Гайчу определённо надо прибавлять в технической оснащённости. Тот же Крауч, несмотря на всю свою внешнюю неуклюжесть и нескладность, с мячом работал весьма искусно — для него не было проблемой и обработать мяч, и уйти от давления, и даже обыграть с продвижением к чужим воротам. Гайчу до такой техники очень далеко. Иногда, правда, он демонстрирует незаурядные задатки — например, как в моменте с голом в ворота «Ривер Плейт», где он на носовом платке убрал перед ударом двух защитников соперника.



Также у Гайча периодически получаются очень неплохие проходы, когда он получает мяч во фланге или полуфланге. Если ему дать время на подготовку дриблинга, то аргентинец умело находит возможность для проброса мяча мимо защитника — он как-то чувствует эти доли секунды, когда защитник не готов к рывку, и именно в этот момент начинает своё ускорение. Однако такие эпизоды единичны и условия для их создания весьма специфические, на поток их поставить трудно. В остальных ситуациях, когда от Гайча требуется хотя бы удержание мяча под давлением, нападающий действует гораздо более топорно и неаккуратно — отпускает мяч от себя, начинает суетиться, лезет в ненужный обыгрыш, делает лишние касания мяча, которые только усугубляют его положение. В условиях плотной обороны, с которой аргентинцу предстоит столкнуться в РПЛ, ему придётся несладко.

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Что ещё он умеет прямо сейчас?

Помимо хорошо развитого навыка завершения атак у Гайча есть ещё одно полезное качество, развитое на довольно высоком уровне, но демонстрируемое им не так часто. Аргентинец отличается очень хорошим видением поля и может качественно подыгрывать партнёрам из различных позиций, обострять игру.



Здесь можно выделить две типовые ситуации. Первая — подыгрыш партнёрам спиной к воротам. Гайч обычно располагается на одной линии с защитниками соперника, но при выходе партнёров из обороны он может немного смещаться к своим воротам для получения мяча и выполнять точные передачи в свободные зоны на половине поля соперника. Это могут быть и скидки головой, о которых мы уже упоминали, но чаще он получает мяч в ноги и уже ногой выполняет пас партнёру. Стоит отметить скорость выполнения таких передач и их точность — Гайч всё делает быстро, не тратит много времени на работу с мячом, часто выполняет передачу в касание, и при этом пасы получаются обычно аккуратными и доходят до партнёра в нужной точке.

Помимо игры спиной к воротам в центральной зоне Гайч также тяготеет к смещениям на фланги. Если защитники соперника оголяют пространство у боковой линии, аргентинец делает туда рывок и заполняет зону. При получении мяча он может и пойти в дриблинг (те самые ситуации с редким успешным обыгрышем 1 в 1) либо обострить игру. Он отлично видит движение партнёров к воротам и качественно выполняет и навесы в штрафную, и проникающие передачи с фланга в полуфланг, и передачи во второй темп от лицевой после успешного дриблинга.



Однако при этом за «Сан-Лоренсо» у Гайча всего один голевой пас. Да, для форварда штрафной, играющего на острие, голевые передачи не главное, но при его задатках распасовщика (прямо скажем, незаурядных, тем более для форварда штрафной) он мог бы быть более полезен в помощи партнёрам. Дело в том, что стиль игры аргентинского клуба несколько ограничивал Гайча в атакующих действиях. «Сан-Лоренсо» чаще предпочитал играть от обороны, оставляя форварда выдвинутым вперёд, и у Адольфо было просто не так много моментов, чтобы смещаться к флангам для розыгрыша мяча. И в быстрых, темповых атаках через центр, и в редком позиционном нападении Гайч должен был больше располагаться в центральной зоне, создавая глубину атаки и завершая их, а за розыгрыш мяча отвечали другие игроки. И здесь мы сталкиваемся с главным вопросом любого трансфера — как можно спрогнозировать перенос статистики, результативности, качеств игрока из одной команды в другую, а в данном случае ещё и из одного чемпионата в другой?

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Как Гайча будет использовать ЦСКА?

Сам Гайч, комментируя переход в ЦСКА, рассказал и об общении с Гончаренко, который выразил большую заинтересованность в игроке и объяснил аргентинцу, что будет использовать его и как единственного форварда, и в паре с партнёром. И здесь кроется главная загадка покупки Гайча — как тренерский штаб собирается совмещать его с Чаловым? По игровому профилю, в первую очередь по игре в завершении, Чалов и Гайч очень похожи — то же расположение на острие, те же отвалы в полуфланги, те же рывки за спину защитникам при прострелах или игра на опережение, тот же поиск отскоков в штрафной. Чалов потехничнее (но тут дело, скорее, в габаритах), Гайч получше играет головой (тут дело точно в габаритах), аргентинец лучше пасует (а тут габариты вряд ли играют роль). Но в целом они очень похожи. Не получится ли такой ситуации, что они вместе будут открываться в одну зону и мешать друг другу?



Задача их сочетания как пары форвардов выглядит не очень решаемой, потому что они не дополняют один другого. Конечно, можно попытаться вылепить из Гайча игрока подыгрыша, который будет чаще уходить к флангам или оттягиваться в межблоковое пространство, больше принимать мяч спиной к воротам, больше участвовать в розыгрыше мяча. Но это трудная задача — несмотря на хорошие навыки паса, Гайчу будет сложно выполнять эту роль. Во-первых, выполнять он её не привык — и в клубе, и в сборной он играет на острие, в глубину почти не отходит, да к флангам смещается только по крайней необходимости, если там есть свободные зоны. Во-вторых, для игры в компактных пространствах (а между линий пространства мало, даже в России) нужен высокий уровень технической оснащенности — Гайч этому уровню никак не соответствует. Ну и само по себе использование игрока с такими навыками завершения для решения других задач выглядит просто тратой ресурсов, на те же деньги можно было подписать хорошего нападающего с нужными характеристиками.



Таблица трансферов РПЛ



Ну и, конечно, очень интересно посмотреть, как Гайч будет адаптироваться к новым условиям. Не только новая страна и другой футбол, но и другой стиль игры команды. В ЦСКА ему придётся гораздо больше атаковать позиционно, больше прессинговать, больше играть вверху. Очень может быть, что именно такой чемпионат — вязкий, силовой, с большим количеством борьбы вообще и борьбы вверху в частности, в нацеленной на атаку команде, станет для него нужным опытом. Мало кто рассматривает РПЛ как трамплин в Европу, но, может быть, Гайч — тот редкий случай игрока, которому именно чемпионат России больше всего подходит для прогресса. Именно здесь он сможет развить свои физические качества, приобрести навыки игры в обороне, научится прессинговать и атаковать позиционно. Если всё сложится, то для ЦСКА этот трансфер станет большой удачей. Если, конечно, Гончаренко придумает, как совместить на поле Гайча и Чалова. Или, может быть, ЦСКА подписывает Гайча на замену Чалову? В таком случае нас ждёт ещё более интересное трансферное окно.