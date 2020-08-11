«Манчестер Юнайтед» был на грани провала в Европе! Датчане заставили его играть 120 минут

В Лиге Европы стартовала решающая стадия плей-офф, которую можно назвать «финалом восьми». Четвертьфиналы, полуфиналы и решающий матч турнира пройдут с 10 по 21 августа в Германии. В понедельник определились первые полуфиналисты.

«Интер» и «Байер» выдали очень зрелищный матч. Первые 15 минут получились равными. Обе команды хорошо прессинговали, немцы не давали разбежаться сумасшедшей паре нападающих «нерадзурри» Ромелу Лукаку – Лаутаро Мартинес. Но потом миланцы забили гол, в создании которого поучаствовали оба форварда. Мартинес хитрым пасом выключил из эпизода двух защитников, Лукаку нанёс удар (заблокированный), а Николо Барелла с подбора пробил внешней стороной стопы в дальний угол.

После этого «Интер» несколько раз разрывал оборону «Байера» за счёт быстрых атак. Одну из них завершил Лукаку. Мощный центрфорвард принял передачу в штрафной, поставив спину Жонатану Та, и в падении направил мяч в дальний угол. Если бы Лукаку тут же реализовал выход один на один, команда Антонио Конте повела бы крупно уже в середине первого тайма. Бельгиец проиграл дуэль финну Лукашу Градецки, а в ответ звезда немцев Кай Хаверц, сыграв в стенку с Кевином Фолландом, сократил счёт.

«Байеру» чуть-чуть повезло. И в этом эпизоде, и в следующем, когда судья назначил пенальти в ворота немцев за игру рукой, но отменил собственное решение, посмотрев повтор. Дэйли Сикгравен сыграл плечом.

После перерыва «Интер» имел много моментов на контрвыпадах. «Байер» не успевал за скоростью соперника. Лукаку, забивший в девятом подряд матче Лиги Европы и установивший рекорд турнира (с учётом выступлений ещё за «Эвертон» в сезоне-2014/2015), свежий Алексис Санчис и остальные атакующие игроки «нерадзурри» должны были сделать результат задолго до финального свистка. Но итальянцы не забивали, и интрига продержалась до последних минут. Санчес получил повреждение задней поверхности бедра. В концовке судья во второй раз назначил и отменил пенальти в ворота «Байера», так как перед фолом мяч попал в руку игроку «Интера»! Тем не менее команда Конте одержала заслуженную победу.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген» в отличие от игры в Дюссельдорфе развивался не так динамично. В первом тайме соперники общими усилиями всего пару раз пробили в створ ворот (удары – 5:4, в створ – 2:0). Манкунианцы на правах команды более высокого класса контролировали мяч, вот только это владение не завершалось опасными моментами. Полю Погба было непросто находить обостряющие решения, поскольку при приёме мяча он нередко оказывался без поддержки в «бутерброде» между центральными полузащитниками и нападающими датчан. Лишь перед самым перерывом «Манчестер Юнайтед» провёл хорошую атаку, завершившуюся голом Мэйсона Гринвуда. Однако судья при помощи системы VAR отменил взятие ворот – офсайд.

Второй тайм получился более ярким. Преимущество «Манчестер Юнайтед» выросло: 61% владения мячом, удары – 12:5 (в створ – 5:0). Манкунианцы были близки к голу. Мэйсон Гринвуд и Бруну Фернандеш попадали в штангу, в других моментах голкипер Карл-Юхан Юнссон выручал «Копенгаген». Впрочем, и датчане молодцы, физически выдержали все 90 минут.

А вот в дополнительное время команда Уле-Гуннара Сульшера всё же дожала соперника. На 94-й минуте Хуан Мата заработал пенальти, и Фернандеш точно пробил с «точки» в левый от себя угол. В оставшееся время «Манчестер Юнайтед» был ближе ко второму голу, чем датчане к ничьей, но счёт не изменился. Очень непростая победа топ-клуба АПЛ над «Копенгагеном».

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Во вторник пройдут ещё два четвертьфинала. В полуфинале «Интер» сыграет с победителем пары «Шахтёр» – «Базель», а «Манчестер Юнайтед» – с победителем пары «Вулверхэмптон» – «Севилья».