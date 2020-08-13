В «Торпедо» грандиозный скандал из-за премий. Игроки готовы дойти до суда

В конце июля «Чемпионату» стало известно о конфликте в «Торпедо» – экс-сотрудники и футболисты клуба написали письмо руководству и главному акционеру клуба Роману Адвееву с просьбой разобраться с выплатой бонусов за прошедший сезон ФНЛ. Согласно договорённостям, по итогам сезона клуб должен был выплатить всем сотрудникам премию в зависимости от места в таблице. Большинство сотрудников премию за сезон получило, однако те, кто покинул клуб, остались без выплат. Бонусы не получил и Роман Шишкин – он подписал контракт с клубом прошлым летом, однако уже зимой команду покинул. В интервью «Чемпионату» Шишкин рассказал об этой ситуации и о своём странном уходе из клуба.

«13 человек не получили бонусы. Где равенство и справедливость?!»

– От тех, кто остался в команде, мы узнали, что ребята получили бонусы за прошлый сезон. Сумма существенная, хоять и меньше обещанной. Но тем ребятам, которые ушли из клуба по ходу сезона, ничего не досталось.

– Вы понимаете почему?

– Насколько я знаю, при старом президенте – Елене Еленцевой — все ребята были в списках на получение бонусов по итогам сезона. Все должны были что-то получить, даже те, кто ушёл зимой. А как они решили распределить деньги после её ухода, я не знаю. Но пока я был в команде, участвовал почти во всех играх.

– Много кому не выплатили бонусы?

– 13 человек. Там и бывший спортдиректор Бондаренко, и тренер, и врач с массажистом, плюс футболисты, конечно. Это неприятно: почему люди, которые играли, приносили пользу (а команда при нас шла на первом месте!), ничего не получили? Где равенство, где справедливость? При этом игроки, которые сыграли меньше нас, свои бонусы получили!

– Вы из-за этого так недовольны?

– Просто всё должно быть по-честному. Плюс я слышал, что бонусы получили даже новые руководители, хотя в клубе они недавно. Но утверждать, что это так, я не могу.

– Пытались решить вопрос с клубом?

– Ответа мы не получили, поэтому отправили письмо. Слышал, что деньги получили и некоторые ребята из тех, кто ушёл по ходу сезона. Хотя сыграли на пару игр больше, чем я. У меня нет к ним претензий, но всё ведь должно быть честно. Плюс есть вероятность, что высокие руководители клуба, Авдеев, например, просто не знают об этой ситуации.

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«Мне дали понять – из клуба я должен уйти, вопрос не стоял даже о борьбе за место в составе»

– В контракте у вас был пункт о премиальных?

– В этом как раз главная загвоздка – в документах бонусы прописаны не были. Но мы с юристами изучили дела, предыдущий похожий опыт – в России такие случаи уже были. И решались дела в пользу игроков. Да и о бонусах говорило не только предыдущее руководство. Игнашевич лично заявлял, что все получат своё, и не важно, кто и сколько сыграл матчей. Он бился за нас, но, получается, только на словах.

– С ним вопрос успели обсудить?

– Нет, сейчас мы не поддерживаем связь.

– Ходили слухи, что с Игнашевичем у вас были проблемы. Можете подтвердить?

– Не было никаких проблем. Я был свободным агентом, попросил потренироваться с «Торпедо». Потом Игнашевич предложил мне остаться. Контакт у нас был отличный – я играл почти во всех матчах, мы постоянно советовались, он спрашивал про восстановление. Нормальные рабочие отношения.

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– При этом у вас в возрасте разница небольшая.

– Мне всегда говорили: «Вы же кореша, играли вместе!» Но такого не было, я прекрасно понимал: он тренер, я футболист, хоть мы и учились на категорию А вместе. Игнашевич и накричать мог, если надо было. Так что я, Лебеденко и Рязанцев не были неприкасаемыми. Просто на правах опытных могли иногда напихать молодым, но это же нормально.

– И что случилось потом?

– Все ушли в отпуск после последнего осеннего тура, потом был первый сбор, второй. А за десять дней до закрытия трансферного окна Игнашевич вызвал меня и сказал: «На твоё место мы ищем другого человека». И вопрос даже не стоял о том, чтобы я остался и боролся за место в составе, мне дали понять: из клуба я должен уйти совсем.

– А на первых двух сборах всё было нормально?

– Я не играл в основе ни на первом, ни на втором сборе. Думал: может, тренер экспериментирует?

– А может набрали лишнего за отпуск?

– Всё нормально было. Даже если бы набрал, то сборы и нужны для того, чтобы всё убрать.

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«Зимой убрали шесть человек! Для меня это стало шоком»

– Осенью у нас на «Чемпионате» было опубликовано интервью с Авдеевым, где он говорил, что «Торпедо» ещё не решило, выходить ли в РПЛ. Может, произошла такая смена курса и вы оказались команде не нужны?

– Возможно, ведь игроков, которых уходили, даже не спрашивали: «Может, уйдёшь бесплатно?» Клуб со всеми расплатился, в том числе со мной. Хотя у кого-то по контракту оставалось буквально несколько месяцев. Это могло быть давлением со стороны акционеров клуба.

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– Как вообще в команде отреагировали на те заявления?

– Конечно, все это обсуждали. Мы лидировали с отрывом, все понимали – мы идём в РПЛ. И тут это интервью… Но нам не говорили, что цель меняется, мы продолжали удачно выступать, делали своё дело.

– Не было желания пойти к руководству, разобраться?

– Нам постоянно платили премиальные, по зарплате всё было чётко день в день. Я думал, что могут начаться какие-то проблемы с финансами, но всё было профессионально.

– А потом вам указали на дверь. Как Игнашевич это объяснил?

– Сказал, что я не буду играть, смысла оставаться мне нет. Скорее всего, человека на мою позицию тогда уже нашли. Удивительно, что мне не было места даже на скамейке, даже просто ради конкуренции меня не хотели оставить. Хотя я сыграл все матчи, у нас была стабильная группа игроков защиты, а клуб, пока мы играли, шёл в лидерах.

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– Со стороны звучит странно.

– Это коснулось не только меня – там шесть человек из состава поменялось. Для меня это стало шоком. Хотя мне говорили, что решает всё главный тренер, все карты в его руках. Но убрали шесть человек! Причём быстро и сразу всех – тогда я понял, что что-то не так. Команда идёт на первом месте, кто и почему начал бы всё так кардинально менять? На месте тренера я бы придерживался косятка команды – мы ведь сыгрались уже, тем более схема непростая: 3-4-3, под неё нужно время подстроиться. Но сложилось так, как сложилось, сейчас мне просто хочется закрыть тему с бонусами.

– Если решить полюбовно не получится – можете дойти до CAS?

– Конечно, планируем обратиться и туда, если будет нужно. Мы же не просто так начали это дело, чтоб на наше письмо посмотрели и тут же обратно в ящик кинули. Если достойной реакции не будет, мы пойдём другим путём. Мы ведь не боремся за что-то нереальное, а лишь за деньги, которые действительно заслужили.

В «Торпедо» ответили, куда делись деньги

В «Торпедо» отреагировали на публикацию новости о невыплате премий.



«В условиях, когда «Торпедо» было поставлено перед фактом досрочного прекращения первенства ФНЛ, нам было важно поддержать членов команды и сотрудников клуба, — цитирует президента клуба Дениса Маслова matchtv.ru. — Я благодарен совету директоров «Торпедо Москва» и нашим акционерам, которые поддержали наше решение направить сэкономленные деньги на выплаты действующим сотрудникам и членам команды. В условиях пандемии это решение мы считаем справедливым».



В пресс-службе клуба также отметили, что перед руководством клуба стояла задача «поддержать моральный дух игроков и сотрудников» клуба, а премии предусматривались исключительно за успешные результаты в каждой игре ФНЛ. Обязанности по этим выплатам, по словам представителя пресс-службы клуба, «Торпедо» выполняло надлежащим образом.