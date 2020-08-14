Симеоне проиграл, когда изменил себе

Когда речь заходит о противоположностях в футболе, принято сравнивать Симеоне с Гвардиолой: сравнивать стиль и называть их олицетворением противоположностей. У них действительно противоположный стиль, но в нём есть и кое-что общее: оба стремятся к контролю и выстраивают систему. Просто представление о контроле и системе у них очень отличается. Но если посмотреть на игру «Атлетико» и «Лейпцига», то окажется, что в каком-то смысле эти команды противопоставлены друг другу даже сильнее. Потому что одни стремятся к порядку, а другие – к хаосу.

Их вообще можно остановить? «Лейпциг» отправил Симеоне домой вслед за Моуринью Нагельсман продолжает творить историю.

Пока «Атлетико» контролирует соперника, заставляя его одновременно владеть мячом, делать это в неопасных зонах и чувствовать себя неуютно, «РБ» тоже занят: созданием бесконечных спорных ситуаций, когда мяч и от одних ушёл, и от других убежал, а позиции игроков трудно определить даже с камеры-дрона. Игроки Нагельсманна – короли вторых мячей, а их универсализм иногда даже кажется самоцелью.



Различия чётко прослеживаются в составах и схемах. Расстановку «Атлетико» можно назвать во сне и не проснуться, а вот «РБ» по ходу сезона сменил больше 10 разных схем. У Симеоне в основе вместо Корреа, подхватившего бессимптомный Covid-19, вышел Карраско – и на этом импровизация закончилась. А Нагельсманн на этот матч придумал сложные 3-4-3, которые, наверное, точнее назвать 3-1-2-3-1 – да и то, есть нюансы. Тройка защитников, Лаймер и Анхелиньо по флангам, Забитцер часто смещается в центр, Ольмо тоже отходит в глубину, иногда на одну линию с Камплем, Нкунку в роли инвертированного вингера и Поульсен на острие.



Эти различия определили ход матча.



«Атлетико» сбивал темп и отодвигал игру от своей штрафной, «Лейпциг» даже в самой рискованной ситуации выбирал обостряющий и ускоряющий игру вариант. Потеря мяч – не проблема, главное двигаться.



«Лейпциг» ошеломил «Атлетико» стартовым прессингом. Уже на четвёртой минуте вынудил соперника выбить мяч на угловой, разыграл мяч и создал момент после попытки выноса. Это показательно: «Атлетико» — последняя команда, которая отдаст подбор в собственной штрафной, но игра на вторых мячах – чуть ли не главная специализация «РБ».



Все нагромождения расстановки «Лейпцига» преследовали конкретную цель: открываться между соперниками на стыке зон и быстро продвигать мяч. В первом тайме у них прошли восемь обводок – очень много против настолько организованной обороны.



Мадридцы оценили ситуацию за несколько минут и ответили ещё большей, чем обычно, компактностью. «РБ» больше не удавалось найти даже минимальные зоны между линиями. Их давление сохранялось, но стало скорее нервным и суетливым, чем опасным. А «Атлетико» провёл пару фирменных контратак через фланги. Особенно красивую разогнали Карраско и Лоди: Янник остроумно прокинул мяч спиной и мощно рванул в штрафную, где получил ответный пас и хорошо пробил.

Почему «Атлетико» забивает так мало? Дело не только в нападающих И не столько в них.

Вторая половина тайма прошла без моментов – то есть по плану «Атлетико». Игроки Симеоне давали понять, что их всё устраивает. 0:0, но суперинтенсивным стартом «Лейпциг» уже показал свой максимум – и не извлёк из этого ничего. Симеоне в таких случаях не форсирует события.

Работа Нагельсманна в перерыве – топ

Я уже немного устал делать комплименты игрокам и тренерам, но они просто не оставляют выбора. Это был очень умный матч. «Атлетико» виделся фаворитом перед вторым таймом, но «РБ» сделал пару перестановок в организации атак и всё перевернул.



Обычно атаки «Лейпцига» направлены в стыки между зонами игроков. Это создаёт неразбериху, но команда не использует всю ширину поля. А игроки «Атлетико» так здорово держали расстояния, что найти коридоры было практически невозможно. После перерыва Нагельсманн использовал это против соперника.



Вместо разрезающих вертикальных пасов начался перекат с фланга на фланг. Сознательно перегружая одну зону, игроки «РБ» затем переводили мяч на свободно пространство. Растягиванием обороны «Атлетико» в принципе не удивить, но ситуативно и на контрасте с постоянными попытками обострить через центр это сработало. Гол был забит именно в такой ситуации.



Гол был забит именно в такой ситуации. Перегруз на левом краю штрафной, «Атлетико» суперкомпактно защищается и выжимает атаку, но тут же следует перевод направо и Забитцер в полном одиночестве может делать нацеленную подачу. В первом тайме хозяева так не атаковали – у них просто не было игрока, который бы пользовался свободным пространством на дальнем от мяча фланге.

Ответ Симеоне и главная странность матча от «Атлетико»

«Атлетико» хорошо отреагировал на пропущенный гол. Симеоне ответил предсказуемой заменой: перевёл Льоренте в полузащиту и выпустил ещё одного игрока в атаку. Схема не изменилась, но креативных игроков стало больше.



«Атлетико» забрал мяч и территорию – ну, по своим стандартам, конечно. С гола Ольмо до пенальти мадридцы чуть больше владели мячом и даже отдали чуть больше пасов в атакующую треть. И прессинговали по всему полю. Моментов не было, но давление было огромным. Оно закончилось пенальти.



После гола Фелиша случился, наверное, самый странный момент в матче. «Атлетико», сравняв счёт, пошёл забивать ещё. Немного удивительно это писать, но казалось, что парни Симеоне хотят поиграть в футбол. А он, почему-то не пресёк, а просто смотрел с бровки, как появляются разрывы между линиями.

У «Лейпцига» есть два лица. Эта команда готова играть против любого соперника Подготовиться тактически к матчу против «РБЛ» решительно невозможно.

Целый тайм «Лейпциг» пытался вызвать «Атлетико» на игру на встречных курсах. А при счёте 1:1 мадридцы сами её подарили. Для Нагельсманна это был подарок: он получил то, чего пытается добиться в каждом матче: хаотичной игры с большим количество переходов владения. И он отлично разобрался в ситуации.



На 80-й «РБ» перешел на игру в двух форвардов. А на 89-й номинальные хозяева перехватили мяч в центре и убежали в контратаку: 3 в 4 + выигранный подбор. Отыграться уже не было времени.



«Атлетико» провел не лучший матч, но проиграл не поэтому, а потому что забыл о своих сильных сторонах и ввязался в неудобную по стилю игру. Поймать контратаку на последней минуте при ничейном счёте – это просто ненормально для этой команды. И особенно – для Симеоне.