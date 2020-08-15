Унижение «Барселоны». Великолепная «Бавария» забила восемь мячей команде Месси!

Матч «Барселона» – «Бавария» подавали через противостояние двух претендентов на «Золотой мяч» (если бы его вручали) Лионеля Месси и Роберта Левандовски. Конечно, в истории футбола имя аргентинца выше, но в этой Лиге чемпионов поляк мог доказать, что он лучше «здесь и сейчас». Мнения перед встречей на лиссабонском стадионе «Да Луш» звучали разные:

«Левандовски – это отражение команды и её желания взять требл. Это не просто лучший игрок мира на данный момент. Его характер, воля, менталитет победителя и концентрация на больших целях сейчас уникальны, больше ни у кого этого нет», – заявил легенда «Баварии» Лотар Маттеус. Примерно те же слова произнёс и экс-форвард немецкого клуба Джованни Элбер, сравнивая поляка с аргентинцем.

«Левандовски отличный футболист, но я считаю, что он не находится на одном уровне с Месси. Думаю, это понятно», – парировал главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен.

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, как ни удивительно, публично поддержал коллегу и соперника: «Нельзя сравнивать Левандовского и Месси. Роберт – выдающийся игрок атаки, нападающий. У него много качеств при игре внутри штрафной, он всегда забивает. Он также отдаёт голевые передачи. Но, думаю, Месси – с отрывом лучший игрок мира в последние годы».

Разгром за 10 минут

Однако о конкретной дуэли Месси и Левандовски, наверное, все забыли с первого удара по мячу. Какой же яркий и на редкость открытый для плей-офф Лиги чемпионов футбол продемонстрировали «Бавария» с «Барселоной»! Правда, сине-гранатовых хватило лишь на полтайма. Чемпионы Германии прессинговали команду Кике Сетьена так же агрессивно, как прессингуют всегда, а каталонцы к такому совсем не привыкли.

Между тем, Левандовски уже на 4-й минуте отметился результативным действием. Поляк ассистировал открывшему счёт Томасу Мюллера. Этот эпизод показал, что «Барселона» совершенно не готова к атакам «Баварии» на скорости, и дальнейшие события только подтвердили это.

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«Барселона» поначалу отвечала ударом на удар, пока её не отправили в нокаут. Чудесный заброс от Клемана Лангле в «слепую» для Йозуа Киммиха зону завершился «двухходовкой» Альба – Алаба. Защитник каталонцев прострелил, и защитник немцев срезал мяч в собственные ворота. После этого Луис Суарес выскочил один на один, а Месси, забросив мяч в штрафную, попал в штангу. Забей «Барса» в тот момент второй гол, возможно, всё закончилось бы для неё не так плохо. По крайней мере в первом тайме.

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В течение всего десяти минут, с 21-й по 31-ю, «Бавария» катком проехала по команде Сетьена, словно не с топ-клубом Примеры играла, а с «Падерборном». Немцы подстроились под то, как соперник играет длинными передачами, и перекрыли центр поля. «Барселона» просто не понимала, что делать с мячом в позиционном наступлении. Когда такое вообще было?! Закономерно, что голы один за другим посыпались в ворота Марка-Андре тер Штегена, которому этот матч точно не даст преимущества в борьбе с Мануэлем Нойером за место в воротах сборной Германии.

Сперва Серхи Роберто допустил глупую потерю под прессингом, подарив мяч «Баварии». Хотя и Нелсон Семеду подставил его своим «алибистским» пасом. Иван Перишич на пару с Сержем Гнабри красиво разорвали оборону сине-гранатовых.

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Потом каталонцы проспали простую вроде бы комбинацию с передачей на третьего. Лангле наблюдал за тем, как Гнабри убегает к воротам тер Штегена. Голкипер не выручал «Барселону», но какие к нему могут быть претензии с такой игрой команды?

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Наконец, на исходе получаса очередная потеря сине-гранатовыми мяча у собственной штрафной завершилась парой кроссов – второй из них превратился в гол Мюллера. У Сетьена был в этот момент вид человека, который знает, что его уволят. «Барселона» проигрывала и по счёту, и по ударам (4:14, в створ – 3:7).

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«Барселоне» забивал даже Коутиньо

Трудно понять, пытался ли Сетьен что-то поменять в перерыве. Разве что выпустил на второй тайм Антуана Гризманна. Очевидно, тренер не поставил француза в основу, чтобы у «Барселоны» был лучший баланс между обороной и атакой, но выход более полезного в обороне Артуро Видаля не скрыл командных проблем.

Ненадолго каталонцы оживили интригу. Жером Боатенг, видимо, совсем потерял концентрацию – Луис Суарес очень просто разобрался с игроком «Баварии». Конечно, нужно отметить и то, как длинной передачей начал атаку опустившийся за мячом к своим защитникам Месси.

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Тем не менее «Бавария» быстро вернула себе крупное преимущество. Как ни обидно для болельщиков сине-гранатовых, на «Да Луш» играли команды разного класса по организации игры. Оборона «Барселоны» продолжала совершать катастрофические ошибки. Семеду в очередной раз оставили в дураках (теперь левый защитник Альфонсо Дэвис), а Френки де Йонг не добежал за правым защитником Киммихом. Наверное, в этот вечер и Нойер мог подключиться в атаку «Баварии», забить гол-другой.

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На 82-й минуте свой мяч положил и Левандовски. Его первый гол был отменён из офсайда, да и в эпизоде с засчитанным поляк находился на грани положения вне игры. Тем не менее даже система VAR не захотела пожалеть «Барселону».

Окончательным унижением для сине-гранатовых стал дубль в концовке Филиппе Коутиньо. «Барселона» избавилась от бразильца, отдав его в аренду «Баварии»…

Противостояния Месси с Левандовски не получилось. Любая звезда бессильна против команды с большой буквы. «Бавария» сегодня – большая команда, пожалуй, фаворит этой Лиги чемпионов.