«Спартак» должен был перебить пенальти, а «Зенит» — не бить вообще. Судейство 2-го тура

Второй тур РПЛ не обошёлся без спорных судейских моментов. В некоторых матчах рефери снова вышли на первый план. Вместе с арбитром Игорем Федотовым, продолжающим развивать свой YouTube-канал, разбираем судейство во всех матчах прошедшего тура.



«Арсенал» — «Уфа». Арбитр: Сергей Лапочкин. VAR: Виталий Мешков.

На 61-й минуте Лапочкин не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Арсенала». После удара мяч попал в выставленную руку Бауэра. Вмешался VAR, где сидел Мешков. После просмотра был назначен пенальти. Игроку «Арсенала» показана жёлтая карточка. Но это не спасает положение Лапочкина. За работу он получит отрицательную оценку: 7,9.



На 90+3-й минуте арбитр верно удалил игрока «Арсенала». Футболист хозяев попал ногой в район плеча и головы соперника. При этом нога шла сверху вниз. Это прямая красная.

«Сочи» — «Химки». Арбитр: Сергей Карасёв. VAR: Артём Любимов.

Карасёв нормально отработал встречу. Единственное, на 84-й минуте шла атака «Химок», игрок врывался в штрафную, открываясь под передачу. В этот момент Мевля развернул его за плечо. Защитнику «Сочи» следовало дать жёлтую за неспортивное поведение. Но арбитр этого не сделал.



«Спартак» — «Ахмат». Арбитр: Евгений Турбин. VAR: Станислав Васильев.

На 17-й минуте «Спартак» забил. Вмешался VAR, проверяя наличие нарушения правил со стороны Ларссона. Когда мяч попадает в руку футболисту атакующей команды при забитом голе, судьи VAR практически никогда не зовут главного судью смотреть момент. VAR принял правильное решение: мяч попал Ларссону в локоть. Не каждая рука в атаке – это фол, но, если мяч попадает в руку атакующему игроку, в каком бы положении она ни находилась, а после этого этот игрок незамедлительно забивает гол, то взятие ворот следует отменить.



На 33-й минуте офсайд у Джикии. Было принято правильное решение. Для помощников сложность была в том, чтобы рассмотреть, кто в толпе сыграл в мяч. Думаю, именно это они и проверяли. Нападающий выпрыгнул выше всех и скинул мяч на Джикию. Правильно сделали, что отменили гол.



На 51-й минуте Швец в борьбе развернул Жиго. Это неспортивное поведение. Турбин незамедлительно указал на «точку». Но при этом не наказал игрока «Ахмата» жёлтой. А она была бы для него второй.



Процедура пробития одиннадцатиметрового удара: за входом в штрафную площадь следил главный арбитр. VAR наблюдал за нахождением вратаря на линии. В момент разбега Ларссона в штрафную забежал Джикия, а за ним ещё и игрок «Ахмата». Гол был забит. По правилам если в штрафную площадь забегает игрок нападения и забивается гол — его следует перебить. Здесь акцент именно на игроке нападения. Если бы первым забежал игрок «Ахмата», то гол следовало бы засчитать. Тут же наоборот. Неправильная процедура выполнения одиннадцатиметрового удара. Удар следовало перебить.



Вторая жёлтая игроку «Ахмата» показана верно. Я бы сравнил её с ситуацией Соболев — Барриос. Они ничем не отличаются друг от друга. В обоих моментах прослеживается движение руки. В первом случае — через плечо, но он всё же попал по лицу. Во втором — конкретный удар по лицу. Кашшаи говорит, что у Барриоса не было нарушения, а здесь, скорее всего, будет говорить об обратном. Неодинаковая трактовка.



В целом Турбин нормально отработал игру. Много жёлтых карточек, но практически все по делу. Это он ещё не дал Швецу, но так бы он всех поудалял.

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«Рубин» — «Урал». Арбитр: Алексей Сухой. VAR: Алексей Матюнин.

На 10-й минуте игрок команды «Рубин» сыграл рукой в штрафной площади. Сухой пропустил этот момент. Матюнин позвал его на просмотр на момент возможного назначения пенальти. Посмотрев повтор, он поставил на «точку».



Около 15-й минуты Кварацхелия выходил один на один с вратарём. Была борьба с защитником. Ничего там игрок «Урала» страшного не сделал, Хвича упал сам. Правильное решение продолжить игру.



На 31-й минуте Емельянов и игрок «Рубина» боролись за позицию. В итоге игрок хозяев упал. Сухой находился в хорошей позиции и ничего не назначил в этом моменте. Следом Меркулов грубо сыграл против соперника. Арбитр наказал его вторым предупреждением. Здесь правильное решение.



В этом моменте вмешался VAR: для системы падение в прошлом моменте — пенальти. Сухой посмотрел момент и поменял решение. Считаю, стоило продолжить игру и оставить первоначальное решение в силе. Это тот самый момент, когда господин Калошин должен нам объяснить: что в этой игре было неявное и неочевидное. Как он сам говорил, если бы Еськов полез в матче «Спартак» — «Сочи», то он бы нарушил протокол. Но тогда в этой игре Матюнин нарушил этот самый протокол VAR.



Повторюсь, ничего там такого страшного не делал игрок «Урала». Положил руку на спину чуток, но мяч даже не долетел до штрафной. У игрока «Рубина» подкосились ноги. По итогу мяч вообще прилетел на ближнюю штангу. Была нормальная борьба. Даже не знаю, чего они там увидели. Моё мнение — неправильное решение. Каждый раз можно свистеть такие падения.



Жёлтая карточка Меркулова осталась в силе. В том моменте была грубая игра. Если бы, например, был срыв перспективной атаки или явное лишение возможности забить— Меркулова бы вернули на поле.



На 46-й минуте игрок «Урала» прошёл вдоль штрафной площади и прострелил: мяч попал в прижатую руку игроку «Рубина». Правильное решение продолжить игру. Локоть прижат и не отставлен в сторону.



58-я минута — если бы не VAR, то гол был бы засчитан. Правильное решение отменить гол из-за офсайда.



63-я минута — второе предупреждение Емельянову, абсолютно верное решение. Карточка была показана за грубую игру.

«Динамо» – «Ротор». Арбитр: Игорь Панин.

На 14-й минуте идёт атака «Ротора», и игрок входит в штрафную, на него выходит Шунин, а Скопинцев оказался сзади. Произошло столкновение, а дальше Скопинцев отдаёт акцентированный пас на Шунина. Я ждал свистка, но его не было, мяч был уже у Шунина. Арбитр сказал, чтобы он выбил мяч в аут, а по правилам должен был быть свободный удар.



На 49-й минуте не была показана вторая жёлтая карточка Песегову. Там шла атака, где игрок «Динамо» отдавал пас, а в этот момент Песегов ударил его по ногам. Игрок «Динамо» врывался в штрафную и имел шанс забить, но Панин после этого показывает от ворот.



ЦСКА – «Тамбов». Арбитр: Владимир Москалёв. VAR: Михаил Вилков.

Москалёв хорошо отработал матч. На 18-й минуте произошло два момента подряд. Фернандес принял пас на правом крае, подыграл себе рукавом и отдал пас. Москалёв продолжил игру. Затем мяч попадает в перекладину, а от неё в руку. И опять Москалёв принимает правильное решение, потому что это не игра рукой. Больше спорных моментов в матче ЦСКА и «Тамбова» не было.

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«Локомотив» – «Краснодар». Арбитр: Кирилл Левников. VAR: Владислав Безбородов.

На 8-й минуте был контакт в штрафной между Чорлукой и Бергом. Левников продолжил игру, после этого Рамирес получил жёлтую за удар по лицу. Вскоре опять вмешался VAR, но там ничего такого Чорлука не делал. Берг сгибал локоть и держал руку. Я не видел там толчка. Левников посмотрел это кино и остался при своём мнении. Я считаю, что он сделал правильно. Не любой момент в штрафной — пенальти. Отдельно обратил бы внимание на момент с падением Берга. Он дискуссионный, а не явный и очевидный, но VAR вмешался. То есть если верить Калошину, то протокол VAR был нарушен. Либо они его переписали за одну ночь.



«Ростов – «Зенит». Арбитр: Павел Кукуян. VAR: Сергей Карасёв.

В моменте с офсайдом во время гола «Ростова» всё очевидно, там был рикошет, а это значит, что было вне игры.



На 1-й минуте была неправильно показана жёлтая карточка Малкому.

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Пенальти в ворота «Ростова». По новым правилам 11-метровый в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам.



На 70-й была показана карточка Азмуну, а на 71-й Кукуян не показал карточку Дриусси. Они там вдвоём лупасили Хаджикадунича.



По второй жёлтой карточке Ракицкому никаких вопросов нет. Хотя один вопрос задать можно: интересно, Кукуян знал, что его нельзя удалять? А «Зениту» в следующем туре с ЦСКА играть.