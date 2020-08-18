ЦСКА вновь проиграет «Зениту», «Спартак» не уступит в Уфе? Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Прошлый тур РПЛ получился нерезультативным: только «Арсенал» с «Уфой» совокупно забили больше трёх голов. Тем не менее специалисты в нашем конкурсе уже со старта стали убегать в отрыв по набранным баллам.

Лучший результат в прошлом туре показал Дмитрий Радченко. Бывший форвард «Зенита» и «Спартака» угадал счёт матчей «Динамо» — «Ротор» и «Рубин» — «Урал», а также исходы встреч «Спартак» — «Ахмат», ЦСКА — «Тамбов», «Ростов» — «Зенит». Это 13 очков.

Обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер набрал 11 баллов (счёт матчей «Сочи» — «Химки» и «Спартак» — «Ахмат» плюс исход встречи ЦСКА — «Тамбов»).

Егор Уткин из Калуги предсказал исходы матчей «Динамо» — «Ротор», ЦСКА — «Тамбов» и «Ростов» — «Зенит». У читателя всего 3 очка.

Таблица после 2-го тура

Специалисты — 25

Журналисты — 18

Читатели — 10

Продолжаем игру.

Прогноз специалистов

Борис Игнатьев, вице-президент «Торпедо»:

«Сочи» — «Рубин» — 1:0

«Сочи» играет дома, а фактор своего поля никто не отменял. Да и психологическое преимущество на стороне хозяев.

«Я видел слёзы на глазах Слуцкого. Зато его уже позвали на КДК». Судьи разозлили «Рубин» Гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов — о наболевшем, возможной отставке Калошина и страхе Кашшаи потерять работу.

«Тамбов» — «Химки» — 1:0

«Тамбов» пока не показывает того результата, который позволит ему с оптимизмом смотреть в будущее. Формально он играет дома, а фактически – тоже в гостях. Хорошо, если «Химки» после поражения при хорошей игре в прошлом туре не впадут в уныние.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

Мне очень понравился «Краснодар» в первом туре. Это была самая смотрибельная игра. В первом тайме матча с «Локомотивом» команда Мусаева тоже смотрелась хорошо. У «Краснодара» неплохое функциональное состояние, а игра, которую показывают южане, сложна для восприятия соперника. Думаю, «Арсенал» наделает ошибок, которыми и воспользуются «быки».

«Уфа» — «Спартак» — 0:1

У «Уфы» большие кадровые потери, и это сказывается на общем положении дел команды. На стороне «Спартака» хорошее физическое состояние и позитивный настрой после победы. Думаю, москвичи зацепятся за ту игру, которую показали.

«Урал» — «Локомотив» — 0:1

«Локомотив» сильнее во всех смыслах. К тому же у него есть Алексей Миранчук, палочка-выручалочка команды.

«Ахмат» — «Ротор» — 1:0

Грозненцам надо выигрывать. Пока начало сезона для них обескураживающее. Они сделают всё возможное, чтобы взять три очка.

«Ротор» 16 лет был чёрт знает где. Кривое зеркало нашего футбола – кто-то туда смотрится? О самом главном. И даже немного про Широкова и «Спартак».

«Динамо» — «Ростов» — 0:1

Последняя игра в исполнении динамовцев получилась невыразительной. В свою очередь «Ростов» выдал интересный матч с «Зенитом» и, думаю, добьётся победы в Москве.

«Зенит» — ЦСКА — 1:0

На сегодня «Зенит» — законодатель мод в нашем футболе, поэтому при поддержке своих болельщиков обыграет ЦСКА.

Прогноз читателей

Дмитрий Белехов (Сергиев Посад):

«Сочи» — «Рубин» — 1:2

У «Сочи» явные проблемы в атаке: две трети голов этого сезона забиты с пенальти. Леонид Слуцкий найдёт способ нейтрализовать Нобоа в атаке, а в обороне у южан и так проходной двор.

«Тамбов» — «Химки» — 1:1

Встречаются два главных кандидата на вылет. Игра за шесть очков. Пока обе команды не впечатляют игрой. Сомневаюсь, что у кого-то из них хватит сил одержать победу.

«Краснодар» — «Арсенал» — 3:0

Обе команды проиграли в прошлом туре, поэтому захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. «Быки» — жутко неудобный соперник для туляков. Плюс ко всему «пушкари» остались без двух мобильных моторчиков своей команды. Не вижу причин, чтобы «Краснодар» испытал трудности в этом матче.

«Уфа» — «Спартак» — 1:2

Предсказывать «Спартак» этим летом крайне сложно, поскольку в каждом туре случаются сторонние факторы, влияющие на результат. В целом красно-белые сильнее по составу и показывают с каждым туром всё более внятную игру. Вряд ли «Уфе» удастся сдержать молодую команду, набирающую ход.

Ультиматум Федуна подействовал! Судьи стали более лояльны к «Спартаку» Мы 90 минут следили за бригадой Турбина.

«Урал» — «Локомотив» — 1:3

У «Локомотива» есть сильный состав и фарт. Мне кажется, что красно-зелёные сейчас по игре очень близки к чемпионскому сезону.

«Ахмат» — «Ротор» — 2:0

Ещё одна встреча аутсайдеров. Здесь грозненцы выглядят фаворитом за счёт опыта и фактора домашнего поля.

«Динамо» — «Ростов» — 1:2

У «Динамо» никак не наладится позиционная атака. «Ростов» хорошо действует в обороне, поэтому парни Карпина прагматично возьмут три очка на контратаках.

«Зенит» — ЦСКА — 2:1

Надо отдать «армейцам» должное — каждый раз против «Зенита» они показывают свой лучший футбол. Так, возможно, будет и сейчас. Другое дело, что этого может не хватить для набора очков в Санкт-Петербурге.

У ЦСКА новый бомбардир. До этого сезона Кучаев вообще не забивал в РПЛ! Пока Влашича нет, Кучаев решает.

Прогноз журналистов

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:



«Сочи» — «Рубин» — 1:2



Обе команды не очень удачно вошли в сезон и пока ни разу не победили. У обеих есть сложности с построением атакующей игры. Но в этом матче поставлю на «Рубин». Всё-таки на старте сезона он мне нравится чуть больше, да и судьи команду Слуцкого не очень жалуют.



«Тамбов» — «Химки» — 1:0



Две команды, которым прочат борьбу за выживание. Но по игре «Тамбов», несмотря на два поражения на старте, совсем не выглядит мальчиком для битья. Команда показывает симпатичный футбол, неплохо усилилась. Ставлю на минимальную победу «Тамбова».



«Краснодар» — «Арсенал» — 2:1



«Краснодар» здорово выглядит на старте, а «Арсенал» не тот соперник, который может поставить перед ним неразрешимую задачу.



«Урал» — «Локомотив» — 0:2



«Локомотив» тоже на старте выбил 6 очков из 6. Команда выглядит здорово, а Алексей Миранчук — просто прекрасно. Не думаю, что в Екатеринбурге у коллектива Николича будут проблемы. Спокойная победа гостей.



«Уфа» — «Спартак» — 1:1



Думаю, что бывшая команда Шамиля Газизова сможет дать бой нынешней, тем более дома. «Уфа» стала играть в ещё более закрытый футбол, а это создаст «Спартаку» трудности. Ставлю на ничью.



«Ахмат» — «Ротор» — 1:0



Мне кажется, что в этом матче Талалаев одержит свою первую победу на посту тренера «Ахмата». Игра дома, соперник не самый сложный. Минимальная победа грозненцев.



«Динамо» — «Ростов» — 1:2



«Ростов» уступил «Зениту», играя часть матча в большинстве. При этом команда показывала неплохой футбол, а «Динамо» не смогло обыграть «Ротор». Шансы южан мне видятся более высокими.



«Зенит» — ЦСКА — 2:2



Главный матч тура. Жду много голов и ничью. ЦСКА способен дать бой чемпиону. К матчу в Питере должен вернуться в строй Влашич, а новичок Гайч адаптируется всё быстрее. У «армейцев» есть всё, чтобы зацепить очки в Питере.