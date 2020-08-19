У «Баварии» уже 11 рекордов за сезон. Эту машину вообще можно остановить?!

«Бавария» в этом сезоне сметает всех со своего пути и во всех турнирах. Банда Флика обновила кучу рекордов, но самый главный – ещё впереди.

155 голов во всех турнирах

Новое достижение в истории клуба. Предыдущий рекорд держался почти 50 лет. В сезоне-1972/1973 мюнхенцы наколотили 152 мяча. Обновление рекорда стало возможным благодаря разгромной победе над «Барселоной» (8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

90 голов за 30 матчей в Бундеслиге

6 июня команда Флика обыграла на выезде «Байер» (2:4) и обновила рекорд результативности чемпионата Германии.

8 голов в одном матче плей-офф ЛЧ

«Бавария» отгрузила восемь мячей «Барселоне» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и стала первой командой в истории, которой удалось забить столько в одном матче плей-офф. Вряд ли кому-либо удастся побить этот рекорд в ближайшее время.

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39 голов за сезон в Лиге чемпионов

Семь голов «Тоттенхэму, восемь «Барселоне» — и вот, пожалуйста, новый рекорд. 39 голов за сезон — новый пик немецкой команды. «Бавария» никогда не забивала так много за один сезон в европейском турнире.

«Бавария» с кубком Лиги чемпионов Фото: TF-Images/Getty Images

7 полуфиналов ЛЧ за 9 лет

Беспрецедентное постоянство. Вот только в финалах немцы играют не так часто (в последний раз — в сезоне-2012/2013). Тогда клуб стал победителем турнира, обыграв «Боруссию» (2:1).

49 очков из 51 возможных за круг в Бундеслиге

Набрав 49 очков из 51 возможных, «Бавария» провела лучший второй круг в истории Бундеслиги — в сезоне-2012/2013 команда под руководством Юппа Хайнкеса также набрала 49 очков.

0 поражений за круг

Третий раз в истории «Баварии» провела второй круг Бундеслиги без единого поражения (предыдущие два случая датированы сезонами 1986/1987 и 2012/2013). Среди других команд подобное удавалось также «Айнтрахту» в сезоне-1976/1977 и дортмундской «Боруссии» (2011/2012).

Тренер «Баварии» — специалист по разгромам. Был в штабе Германии в матче с Бразилией на ЧМ Ханси Флик не тренировал 5 лет, а сейчас в двух шагах от победы в Лиге чемпионов.

13 побед подряд в Бундеслиге

Это новый рекорд чемпионата Германии. Предыдущая лучшая серия победных матчей на выезде принадлежала мёнхенглабахской «Боруссии» — 10 побед подряд в сезоне-1986/1987.

Больше 50% титулов в Бундеслиге

В 2020 году «Бавария» завоевала своё 30-е чемпионство с момента создания Бундеслиги. На долю всех остальных клубов приходится всего 28 «серебряных салатниц».

21 голевая передача Мюллера в Бундеслиге

В матче 30-го тура чемпионата Германии Томас Мюллер стал автором двух голевых передач, после чего у него их стало 20 — это новый рекорд БЛ по количеству ассистов.

113 игр Мюллера в ЛЧ

Матч против сине-гранатовых стал 113-м в Лиге чемпионов для 30-летнего нападающего. Это лучший показатель среди немецких футболистов.

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Осталось сравняться с «Барселоной» по количеству треблов

В 2015 году «Барселона» стала первой командой в мире, которой удалось выиграть золотой хет-трик во второй раз. «Баварии» сделать требл удалось лишь однажды — в сезоне-2012/2013 немцы выиграли чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Нынешний сезон — великолепная возможность для второго требла.