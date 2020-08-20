Символическая сборная 3-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 3-го тура сезона-2020/21.
Вратарь
Александр Беленов, «Уфа»
Беленов отбил пенальти в матче со «Спартаком», сделал несколько ключевых спасений. Его уверенная игра позволила «Уфе» не проиграть.
Защита
Сергей Петров, «Краснодар»
Петров против «Арсенала» не только забил, но и в целом играл отлично. Постоянно напрягал туляков, подключаясь к атакам, а в защите был надёжен.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Сантос против ЦСКА играл на непривычной для себя позиции центрального защитника и отлично справился с этой ролью. Он был надёжен, здорово начинал атаки и подключался к ним.
Миха Мевля, «Сочи»
Мевля забил важный гол в ворота «Рубина» и при этом был главным защитником «Сочи» в этом матче. Перекусывал атаки, выиграл много борьбы.
Юрий Жирков, «Зенит»
Жирков отпахал игру, не дав почти ничего сделать Марио Фернандесу и постоянно напрягая оборону ЦСКА. Пользуясь случаем, хочу поздравить Юрия с днём рождения и пожелать всего самого хорошего.
Полузащита
Вильмар Барриос, «Зенит»
Барриос сделал много для того, чтобы в матче с ЦСКА «Зенит» себя комфортно ощущал в центре поля. Перехватывал контратаки «армейцев» и разгонял атаки питерцев.
Кристиан Нобоа, «Сочи»
Нобоа провёл просто прекрасный матч с «Арсеналом». На его счету шикарный гол со штрафного и голевая передача на победный гол. Чудесная игра.
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич пытался тащить ЦСКА в Петербурге, делал всё, что мог, забил прекрасный гол. До его вынужденной замены «армейцы» оставались в игре.
Нападение
Малком, «Зенит»
Бразилец сильно потрепал оборону ЦСКА. Почти каждый его проход таил в себе опасность. Он постоянно обыгрывал защитников и создавал угрозу воротам Акинфеева.
Сердар Азмун, «Зенит»
Азмун забил дважды в главном матче тура. Что ещё нужно для включения в сборную?
Одисе Роши, «Ахмат»
Албанец в матче с «Ротором» принёс победу «Ахмату». Роши забил дважды и провёл отличный матч.
Лучший тренер
Сергей Семак, «Зенит»
«Зенит» вышел на чисто первое место. У Семака три победы в трёх матчах. Поэтому он лучший в туре.
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