Символическая сборная 3-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 3-го тура сезона-2020/21.

Вратарь

Беленов отбил пенальти в матче со «Спартаком», сделал несколько ключевых спасений. Его уверенная игра позволила «Уфе» не проиграть.

«Уфа» не прогнулась! «Спартак» потерял очки во второй раз за три тура Возвращение в Уфу не принесло радости Шамилю Газизову.

Защита

Сергей Петров, «Краснодар»

Петров против «Арсенала» не только забил, но и в целом играл отлично. Постоянно напрягал туляков, подключаясь к атакам, а в защите был надёжен.

«Больше никогда не пожалуюсь на усталость!» Классон вернулся на поле спустя 450 дней Лидер «Краснодара» больше года восстанавливался после тяжёлой травмы.

Сантос против ЦСКА играл на непривычной для себя позиции центрального защитника и отлично справился с этой ролью. Он был надёжен, здорово начинал атаки и подключался к ним.

Мевля забил важный гол в ворота «Рубина» и при этом был главным защитником «Сочи» в этом матче. Перекусывал атаки, выиграл много борьбы.

Жирков отпахал игру, не дав почти ничего сделать Марио Фернандесу и постоянно напрягая оборону ЦСКА. Пользуясь случаем, хочу поздравить Юрия с днём рождения и пожелать всего самого хорошего.

Полузащита

Барриос сделал много для того, чтобы в матче с ЦСКА «Зенит» себя комфортно ощущал в центре поля. Перехватывал контратаки «армейцев» и разгонял атаки питерцев.

Нобоа провёл просто прекрасный матч с «Арсеналом». На его счету шикарный гол со штрафного и голевая передача на победный гол. Чудесная игра.

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич пытался тащить ЦСКА в Петербурге, делал всё, что мог, забил прекрасный гол. До его вынужденной замены «армейцы» оставались в игре.

«Зенит» опять единоличный лидер! Игру с ЦСКА решил дубль Азмуна Но самый красивый гол матча забил Никола Влашич.

Нападение

Бразилец сильно потрепал оборону ЦСКА. Почти каждый его проход таил в себе опасность. Он постоянно обыгрывал защитников и создавал угрозу воротам Акинфеева.

Азмун забил дважды в главном матче тура. Что ещё нужно для включения в сборную?

Албанец в матче с «Ротором» принёс победу «Ахмату». Роши забил дважды и провёл отличный матч.

Лучший тренер

«Зенит» вышел на чисто первое место. У Семака три победы в трёх матчах. Поэтому он лучший в туре.