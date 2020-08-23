Теперь «Уфа» грозится сняться с чемпионата. Берёт пример со «Спартака»

В матче 4-го тура «Ростов» в гостях минимально обыграл «Уфу» со счётом 1:0. В конце первого тайма арбитр встречи Михаил Вилков после просмотра VAR удалил с поля нападающего уфимцев Вячеслава Кротова, который ударил шипами соперника в ногу. Уже под конец игры «Ростов» забил победный гол усилиями японца Кэнто Хасимото.

После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить арбитра на полиграфе и заявил, что готов снять команду с чемпионата.

«Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать. Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады.



То, как работал Вилков, отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы ещё одна такая игра», — цитирует Мурзагулова «СЭ».



А вот главный тренер уфимской команды Вадим Евсеев отказался комментировать работу арбитра, сославшись на то, что её должен оценивать глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.



«Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.



Видимо, ребята мобилизовались из-за того, что их стало на одного меньше. Каждый стал играть не только за себя, но и за человека, которого у нас не было. Мы сделали в перерыве перестановки и замены, требования немного поменяли. Это всё сказалось, но мы прозевали одну атаку, которую организовал соперник, и пропустили мяч», — заявил Евсеев.



За комментарием мы обратились к арбитру Игорю Федотову. Самое интересное, что у него не возникло вопросов по работе нижегородского коллеги.



«Я сразу сказал, что Кротову нужно было показывать красную. Странно, что Вилков вообще не сразу её предъявил. В матче было абсолютно равное судейство. Где-то Вилков разговаривал, хотя мог показать жёлтую, но в целом по игре вопросов к нему нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Возможное снятие «Уфы» с чемпионата Федотов прокомментировал более ярко: «Уфа» хочет сняться с чемпионата? Пускай снимаются. Решили пойти по пути «Спартака» и Федуна – пожалуйста, только пусть отвечают за свои слова, раз Евсеев такой принципиальный. Не понимаю их претензий».

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