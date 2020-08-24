«Спартак» очень изменился в нюансах. И сильно похорошел

Победу «Спартака» в воскресном дерби важно не списывать на везение, связанное с травмами двух ключевых игроков соперника – Баринова и Алексея Миранчука. Это будет самообманом и искусственным принижением заслуг футболистов красно-белых и их тренерского штаба. Безусловно, «Локомотив» ощутимо потерял в потенциале без двух лидеров, но характер матча сформировался ещё в первой половине первого тайма – когда тот же Миранчук был на поле.

Ужасное дерби для «Локо»: минус 3 очка и 2 лидера. Первое поражение Николича в РПЛ Тедеско вернулся — и «Спартак» победил.

«Спартак» играл лучше, агрессивнее и инициативнее. Несмотря на ранний пропущенный гол, команда гнула генеральную линию от первой до последней минуты, не сбивалась на навал или упрощения. В прошлом сезоне многие критиковали Тедеско за то, что он отдавал мяч даже соперникам ниже статусом и стремился играть исключительно на контратаках. По инерции вплоть до конца чемпионата почти все говорили, что «Спартак» хорош только на пространстве, хотя эти суждения перестали быть актуальными ещё к 25-26-м туру.



В новом сезоне тенденция не просто продолжилась, а получила развитие: «Спартак» вообще не боится мяча и территории, стремится много атаковать позиционно, несмотря на нехватку полузащитников-созидателей. По итогам трёх стартовых туров, то есть до встречи с «Локомотивом», «Спартак» занимал первое место по среднему показателю владения мячом (68,5%) и по количеству фаз длительного владения более 45 секунд. Доля длинных передач уменьшилась, по средней длине паса красно-белые занимали 14-е место – 19,06 метра, меньше было только у «стильных» «Краснодара» и ЦСКА.



Безусловно, сказался уровень и стиль соперников, а также характер матчей против «Сочи», «Ахмата» и «Уфы». Но против «Локомотива» мы увидели, что сегодняшний «Спартак» готов действовать с позиции силы даже в матчах другого статуса. Модуль вроде бы тот же, с тремя центральными защитниками, состав тоже не отличается. А стиль – совсем другой.



В материале использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.



Изменение №1. Теперь это не 3-1-4-2, а 3-4-1-2



Уже третий тур подряд Тедеско играет с двумя опорными полузащитниками, Кралом и Умяровым. Когда Наиль наконец-то пришёл в себя после травмы (в концовке прошлого сезона он играл слабо) и набрал форму, сразу же стало понятно, как позитивно он влияет на позиционную структуру команды. Теперь у «Спартака» больше возможностей строить футбол через контроль и выход в атаку за счёт коротких и средних передач, поскольку раньше над центральными защитниками бегал и закрывался (открываниями это назвать было нельзя) одинокий Крал, а «восьмёрки» поднимались высоко в полуфланги.



Нынешний билд-ап строится по схеме 3-2: три центральных защитника плюс два опорника. У опорников плавающие позиции, но желательно, чтобы один из них держал в первой стадии атаки широкую точку и тем самым «выгонял» наверх флангового защитника. Такую структуру сложнее запрессинговать.

Бакаев же в новой-старой системе обрёл более свободную атакующую роль, превратился из «восьмёрки» в «десятку» и стал работать по всей ширине поля. Так выглядит его карта действий в игре с «Локомотивом».

Если Зелимхан чувствует свободу, то от него, футболиста творческого и наполненного любовью к импровизации, по умолчанию больше пользы, чем в сжатых рамках. Мы помним, как безобразно он выглядел в роли «восьмёрки» ближе к левому флангу – там он попросту не встречался с мячом. Бакаев ещё не набрал форму после перенесённого коронавируса, но провёл достаточно качественный матч с точки зрения активности и остроты.



Важный вопрос: не пострадала ли из-за перевода Бакаева в более высокую позицию оборонительная фаза? Количество полузащитников в опорной зоне уменьшилось, но пока «Спартак» компенсировал это, во-первых, изменившимся стилем обороны и поднятой средней линией (об этом – в пункте 4), во-вторых, Жиго стал покидать место самого центрального в тройке и агрессивно атаковать соперников в опорной зоне ещё чаще. Тем самым проблема нехватки объёмного опорника маскируется, хотя понятно, что это всё равно риск.



Например, в игре с «Локомотивом» Жиго дважды не успел к мячу – на 52-й и 74-й минутах. Оба раза соперник убегал в быстрые атаки и мог забить. В первом случае спас Зобнин, догнавший Антона Миранчука, во втором Эдер не реализовал выход один на один. Это были эпизоды, когда выбросы Жиго приводили к ускорению чужих атак.

Изменение №2. Команда делает ставку на выход в атаку через контроль, а не упрощения



Если в первоначальный период работы Тедеско «Спартак» много упрощал и стремился больше играть на переходах, чем в позиционных атаках (а в марте, когда пришёл Соболев, упрощений стало ещё больше), то сейчас красно-белые максимально близко подошли к определению команды, которая любит владеть мячом и доминировать.



По итогам 4-го тура «Спартак» остался на первом месте по среднему показателю владения мячом – 66,8% времени.

В матче с «Локомотивом» доля длинных передач составила всего 7% (у соперника – 12), а общая точность передач – 83%, что выше средней отметки в 80%.

Показательно, как «Спартак» теперь разыгрывает от ворот. Даже оказываясь под прессингом, красно-белые пытаются до последнего выйти в атаку через контроль. Раньше это не получалось из-за предсказуемости структуры, команду легко закрывали и «Зенит» в полуфинале Кубка России, и «Сочи» в первом туре. Но сейчас Тедеско пытается вносить корректировки.



Любопытный момент случился на 30-й минуте. Первоначально «Спартак» оказался под давлением, но за счёт смены позиции Жиго, который опустился прямо к вратарю и прогнал чуть выше Маслова и Джикию, «Спартак» всё же разыграл мяч.

Конкретно в этом эпизоде Маслов всё равно сделал длинную, но в дальнейшем красно-белые множество раз выходили в атаку через контроль.

Изменение №3. Структура позиционной атаки стала разнообразнее и смелее

Теперь у «Спартака» нет такой осторожности, какая была свойственна команде прежде. С удовольствием прибегает в чужую штрафную Крал, оставляя сзади Умярова и защитников. Или наоборот – Умяров поднимается в чужую треть, а чешский хавбек остаётся на страховке. А обязательное условие любой спартаковской атаки – максимальное соблюдение ширины.



Команда должна растягивать чужую оборону, для этого оба латераля, Зобнин и Айртон (или кто-то другой по ситуации – Крал или Бакаев) должны открываться за спинами дальних защитников. В итоге сопернику для контроля либо приходится опускать в четвёрку одного хавбека (но тогда становится свободнее в центральной зоне), либо реагировать и смещаться по факту заброса на бровку. Резкие смены направления атак – фирменный стиль сегодняшнего «Спартака».

Изменение №4. Команда начала прессинговать. «Локо» был смят прессингом



В одной из предыдущих статей я высказывал удивление: почему «Спартак», который вроде бы начал стремиться доминировать, совсем отказывается от высокого прессинга?



Почему у команды только одна реакция на мяч у соперника: дружный откат в средний блок и соблюдение компактности? Разве нельзя быть более гибким и прессинговать хотя бы в комфортных для того ситуациях – когда у соперника неуверенный выход в атаку, в статичных ситуациях, при пасе на фланг?

Что должен изменить Тедеско в игре «Спартака», чтобы его не уволили Когда эмоции от позорного судейства стихли, можно вспомнить про игровые проблемы красно-белых.

В дерби с «Локо» мы наконец-то увидели по-настоящему агрессивный и слаженный прессинг, которым «Спартак» душил чужие атаки. Это был прессинг не по открытым мячам, а по игровым сигналам. И во многом из-за проактивного стиля обороны впереди вышел не Соболев, а более быстрые Ларссон и Понсе.



Сигналами могли служить обратные передачи от Чорлуки на Мурило (бразилец был расценен «Спартаком» как более слабый защитник на мяче и прессинговался особенно агрессивно), либо отправка мяча на фланг. Сразу после обратной передачи Ларссон или Понсе резко выбегали из глубины, один форвард летел на Мурило, другой перекрывал линию передачи на Чорлуки.

Тем самым у бразильца было только два варианта: либо отдавать мяч на фланг (а там уже строилась ловушка), либо упрощать и выносить.

Не позволял «Спартак» разыгрывать и свободные удары. Система прессинга была такой же. Также давление оказывалось на Гильерме в игровых ситуациях: при передачах назад Понсе добегал до вратаря со стороны Чорлуки (тем самым отрезая хорвата), а партнёры разбирали игроков «Локомотива» в другой стороне поля. Начиная с конца первого тайма Гильерме стал выбивать мяч высоко.



Индекс PPDA (количество пасов соперника на одно успешное оборонительное действие) составил для «Спартака» 7,7 по версии Wyscout – отличный показатель! Во многих матчах прошлого сезона было от 15 и выше. Точность передач у «Локомотива» — 76%, доля длинных пасов – 12%, — всё это как раз прямое следствие прессинга.

Резюме

Стартовым отрезком нового сезона Тедеско должен укрепить свои позиции среди руководства (среди болельщиков они и так были высоки). Он показал, что поверх общей стабильной структуры готов и способен улучшать нюансы. Фронт оставшихся работ ещё серьёзный (например, стоит задуматься над стандартами в обеих фазах), но в целом сейчас к Доменико вообще не должно быть вопросов: команда развивается, движется вперёд, уверенно обыграла участника группового этапа Лиги чемпионов. И это пока вообще без новичков.

Причём если бы не судейские ошибки в первом туре, «Спартак» мог оказаться даже поближе к «Зениту». Лучшее, что сейчас могут сделать руководители красно-белых, — оказать тренеру всяческую поддержку.



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