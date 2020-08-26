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Ротор — Спартак, Краснодар — ЦСКА, Динамо — Зенит — онлайн-трансляция матчей 5-го тура РПЛ

«Ротор» — «Спартак»
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Сумасшедший мид-уик в РПЛ! «Ротор» — «Спартак», «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит»
Все игры тура — в одной трансляции.
Футбол / РПЛ 0

Привет, друзья! Только середина недели, а в РПЛ опять полно событий! Пятый тур чемпионата страны прямо-таки изобилует заманчивыми, интригующими афишами. «Ротор» — «Спартак» (сколько ж лет они не виделись?!), «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» — что ни пара, то потенциальный матч тура, гвоздь программы! А «Рубин» — «Уфа»? Это же гарантия бескомпромиссной зарубы всегда и везде. Да и встречи «Локомотива» с «Ахматом» и «Ростова» с «Уралом» тоже, уверен, заинтересуют не только болельщиков упомянутых команд. Короче, футбола сегодня будет много. Футбола разного и, хочется верить, смотрибельного. Не потеряться в обилии событий, в том числе параллельных, вам поможет наш большой лайв. Стартуем в 17:00 по Москве. Подключайтесь!

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