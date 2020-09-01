Как будет выглядеть сборная России после 9-месячной паузы. Ждут ли нас сюрпризы в составе?

Уже в четверг сборной России предстоит впервые за девять месяцев выйти на сцену. В последний раз наша команда играла в далёком ноябре 2019-го в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы. Пауза кажется огромной, и, казалось бы, на некоторых ключевых позициях есть соблазн внести корректировки, поскольку событий произошло немало. Но мы знаем принципы Черчесова: команда должна быть командой, разумная стабильность состава эффективнее, чем эксперименты, каждый новичок должен влиться в коллектив и досконально прочувствовать требования перед тем, как выходить на поле.

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Поэтому, прикидывая стартовый состав на первый матч с Сербией, мы будем отталкиваться прежде всего от правил тренерского штаба. Второй важный нюанс: точные кадровые прогнозы невозможны, поскольку на первый план может выйти физическое состояние футболистов. График в РПЛ невероятно сложный, у ряда игроков уже накопилась мышечная усталость, пошли травмы – и нет гарантии, что все ключевые футболисты к 3 сентября подойдут в оптимальных кондициях.

Как выглядит список футболистов после травм и замен

Для облегчения восприятия перечислим всех футболистов, находящихся в расположении национальной команды. Напомним, что из первоначального списка выбыли Луценко и Головин.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Фёдор Смолов («Локомотив»), Александр Соболев («Спартак»).

Вратарь: Гильерме, хотя он сейчас не в лучшем состоянии

Вратарская позиция чуть подвисла ещё с прошлой осени, когда Гильерме допустил несколько чувствительных ошибок в играх Лиги чемпионов и важных матчах внутреннего чемпионата. Даже Черчесов не скрывал, что вратарь «Локомотива» играет не так надёжно, как прежде, но приводил справедливые аргументы, что в сборной бразилец прошёл очень достойный отборочный цикл, а пара ошибок не должна перечёркивать все предыдущие заслуги.

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Нынешнее состояние Гильерме ни в коем случае не плачевное, но как минимум спорное. Он пропускает больше, чем должен, совершил грубый ляп в матче с «Ахматом». В стране есть голкиперы, играющие статистически надёжнее. Например, тот же Максименко, который пока вызывается в молодёжную сборную.

Но на сегодня сложно прогнозировать изменения в линии. Черчесов – сам бывший голкипер, он знает, насколько важны для любого вратаря спокойствие и уверенность. Гильерме наверняка будет дан ещё один шанс. Только ему однозначно нужно показывать надёжность и стабильность в дальнейшем – как в сборной, так и клубе. Положение шаткое. Любая ошибка может стоить дорого.

Центр обороны: у Джикии и Семёнова не видно конкурентов

Во-первых, исходим из того, что российская сборная продолжит играть по системе с двумя центральными защитниками.

Во-вторых, напомним, что основную пару в отборе к Евро-2020 составили Джикия и Семёнов. У спартаковского игрока – 10 матчей из 10, у футболиста «Ахмата» — восемь.

В-третьих, реальных конкурентов у Джикии и Семёнова сейчас нет. Кудряшов – не самая надёжная опция в центр обороны при системе 4-Х-Х, Нойштедтер без игрового тонуса, Сорокин провёл в «Краснодаре» полтора матча из шести. Не получилось вызвать Чистякова, у которого травма, а также Кутепова, который по-прежнему не играет в «Спартаке». Такими темпами больше шансов попасть в сборную у Маслова, хотя он тоже лимитирован при игре в два центральных защитника. Дивеев пока в «молодёжке», его время не пришло.

Зона по-прежнему проблемная. К счастью, Джикия и Семёнов стабильно и достойно играют в своих клубах.

Фланги обороны: Марио Фернандес и Кудряшов

С правым флангом всё ясно, вряд ли Караваев сможет вытеснить из состава Марио Фернандеса – слишком много у натурализованного бразильца полезных качеств. А вот с левой бровкой не всё так очевидно, здесь может сыграть не только Кудряшов, но и Петров (он использовался Черчесовым на этом фланге, в том числе против Бельгии). Никто не отменял вариант с вечно молодым Жирковым. Здесь всё зависит от того, какую тактическую модель выберет тренерский штаб на игру с Сербией и кто из игроков в каком состоянии находится.

У Кудряшова есть минус: он не играл в «Антальяспоре» с 24 июля. Однако он ключевой игрок команды, провёл в отборочном цикле девять игр из 10, поэтому сделаем ставку на него. А Жирков пригодится в более высокой позиции.

Опорная зона: Оздоев и Зобнин

Баринов вылетел из обоймы из-за тяжёлой травмы, хотя прошлой осенью, когда Дмитрий находился в отличной форме, именно он вместе с Оздоевым образовал отличную пару в центре в ключевом матче с Шотландией.

Сейчас не видно альтернативы связке Оздоеву и Зобнину. Пусть спартаковский полузащитник в своём клубе и бегает вынужденно на правой бровке, его отличная текущая форма всё равно не позволит тренерскому штабу усадить игрока в запас. К тому же эпизодически Роман всё же переходит в центральную ось, да и буквально полтора месяца назад провёл в опорной зоне много матчей.

Газинский пока не в оптимальном состоянии. Кузяев без клуба и больше месяца не играл. Фомин вызван в последний момент, он пока не выступал за сборную и пребывает в категории новичков (хотя ранее уже вызывался).

Атакующая тройка полузащитников: Жирков, Антон Миранчук и Ионов

Жирков в прошлом году в сборной был чаще задействован в сборной именно в атакующей позиции. Теоретически можно допустить выход на фланге Бакаева, но Зелимхан после перенесённого коронавируса ещё не пришёл в себя окончательно. К тому же он не самый системный игрок с точки зрения обороны, а тренерскому штабу сборной важно быть уверенным, что все футболисты в важной ситуации добегут. Именно поэтому Жирков кажется более надёжным и проверенным вариантом, чем Бакаев или новичок Мостовой.

На правом фланге почти наверняка сыграет Ионов. А вот в центре полузащиты на месте творческого полузащитника выбор совсем скромный. Раньше здесь были Головин и Алексей Миранчук, сейчас остался только Антон Миранчук. Теоретически можно выпустить второго форварда и сыграть по 4-4-2, но Черчесов к таким вариантам прибегал либо давно (например, на Кубке конфедераций), либо по ходу матчей, а не с первых минут.

Центр нападения: Дзюба

Можно бесконечно сравнивать статистические показателя Дзюбы, Соболева и Комличенко, доказывать, что на старте сезона спартаковский габаритный форвард выглядит эффективнее, чем нынешний капитан сборной, но всё это бессмысленно.

Дзюба – ключевой игрок команды и её лидер, два неудачных последних матча за «Зенит» не перечеркнут для Черчесова принесённую ранее пользу. Артём с 99,99-процентной вероятностью сыграет с первых минут. У остальных форвардов появится шанс по ходу матча или в случае, если быстро выяснится, что Дзюба действительно на эмоциональном и физическом спаде.

Пока состав вырисовывается именно таким – стабильным и консервативным. А изменения наверняка последуют в дальнейшем, когда тренерский штаб через тренировки и матчи увидит и прочувствует, какие изменения произошли за девять месяцев и кто из прежних лидеров уже не тянет.