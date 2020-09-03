Тадич мог играть за «Динамо», Ляич за «Спартак», а Коларов — за 300 тысяч во Владивостоке

Сборная Сербии — команда колоритных персонажей. Начиная с главного тренера Любиши Тумбаковича, который летом 2019-го отказался выводить сборную Черногории на отборочный матч Евро против Косово. За что, естественно, тут же был уволен с формулировкой «неисполнение профессиональных обязанностей по контракту». Своё решение Тумбакович объяснил тем, что ему поступали угрозы со стороны радикальных группировок сербских болельщиков, которые по-прежнему не признают независимость Косово. «То, что не имеет отношения к спорту, победило спорт», — говорилось в прощальном заявлении Федерации футбола Черногории.

Новичок «белых орлов» Джордже Деспотович, вызванный из «Рубина», в который он перешёл летом после двух сезонов в «Оренбурге». В последнем туре Деспот забил свои первые голы за казанцев. И теперь мечтает в 28 лет дебютировать за родную сборную на «ВТБ-Арене».

«Хочу стоять рядом с Месси и КриРо». Его гол решил судьбу Кононова в «Спартаке» Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, забивший победный гол в матче со «Спартаком», дал откровенное интервью «Чемпионату».

Вообще, почти все лидеры этой Сербии в разное время могли оказаться в РПЛ, так гостеприимно раскрывшей таланты их соотечественников – Видича, Ивановича и Красича.



Звезда «Аякса» Душан Тадич дважды мог стать игроком нашей Премьер-Лиги. В 2010 году форвардом «Войводины» интересовался ЦСКА, но тогда Тадич перешёл в голландский «Гронинген». А в 2014-м, когда серб блистал уже в другом клубе из Эредивизи, «Твенте», «Динамо» было готово заплатить за него 13 миллионов. И сам футболист склонялся к переезду в Москву, но в итоге стал игроком «Саутгемптона», который раскошелился на 14.



Адема Ляича в январе-феврале 2018 года сватали в «Спартак». Но красно-белые отказались платить «Торино» больше 10 миллионов, да и сам скандальный полузащитник не горел желанием куда-то уезжать. Защитник Никола Максимович, той же зимой перешедший в «Спартак» из «Наполи» на правах аренды, признался: в какой-то момент сделка по Ляичу была близка к завершению: «Адем должен был присоединиться ко мне в «Спартаке», но после приезда Софьяна Ханни переговоры прекратились. Адем предпочёл остаться в Турине».



Прошлой осенью турецкие СМИ (Ляич сейчас играет за «Бешикташ») сообщили, что креативный хавбек попал в сферу интересов ЦСКА. А буквально несколько месяцев назад появилась информация, что 28-летний серб отклонил предложение «Краснодара» — Ляич уведомил своего агента, что он счастлив в «Бешикташе» и не намерен уходить в другой клуб.

Сербский футбол изнутри: как все устроено. Видеогид «Црвена Звезда», «Партизан», «Воеводина», фанаты, прерванные матчи. Видеоистория о том, как живёт сербский футбол.

Но самая любопытная история случилась с опытнейшим капитаном сборной Сербии Александаром Коларовым, который в своё время едва не перешёл в… «Луч-Энергию» из Владивостока.



Это никакая не шутка — весной 2007 года, будучи 21-летним защитником белградского ОФК и сербской молодёжки, Коларов действительно был близок к переезду на Дальний Восток. Главному тренеру «Луча-Энергии» Сергею Павлову футболист приглянулся на предсезонном сборе в Турции – Коларов приехал на просмотр в «Локомотив», но не подошёл. А вот дальневосточники, занявшие в 2006 году в дебютном сезоне в РПЛ рекордное 7-е место, тут же сделали ему конкретное предложение, на которое Александар ответил согласием. В сербских СМИ даже прошла информация, что он подписал контракт с российским клубом. Вот что писали в издании JadranSport: «21-летний защитник белградского ОФК Александар Коларов перешёл в «Луч-Энергию». Договор заключён на три года. За последние два сезона один из лидеров молодёжной сборной по прозвищу Сербская Гаубица провёл 28 матчей за ОФК и забил два гола».

Руководство «Луча» поспешило внести уточнение – контракт еще не подписан. В итоге переговоры ни к чему не привели. Что же помешало Коларову стать игроком «тигров»?



Версия Павлова: «Луч» попросту не успел оформить сделку — трансферное окно закрылось. Хотя серб просил всего 300 тысяч зарплаты и контракт на три года. В одном из интервью тренер скажет: «К сожалению, подписать игрока мы так и не смогли. Я видел его перспективы, видел в нём талант! Жалко, что я не смог донести это до людей».



Оказывается, всему виной «футбольный бизнес по-русски». За деньгами для Коларова «Луч», к тому моменту истративший все средства, выделенные ему на зарплаты, обратился лично к губернатору Приморского края Сергею Дарькину. А тот как раз был в отъезде. Собственно, только из-за этого контракт и не был подписан в срок.

«Только за два месяца из клуба вывели 17 миллионов». Как убивали футбол во Владивостоке Новое руководство уверено, что злоупотребления были, но лезть в эти дела не хочет.

Летом того же года, после того как сборная Сербии на молодёжном чемпионате Европы займёт второе место (в той команде играли также Иванович, Красич, Тошич, Дринчич и Райкович), несостоявшийся дальневосточник всего за 925 тыс. евро перейдёт из ОФК в «Лацио». А ещё через три года «Манчестер Сити» купит защитника за 23 млн.



Предположу, что карьерная «вилка» между Владивостоком и Римом – случай для футбола уникальный. Интересно, сколько раз Коларов за эти годы сказал судьбе «спасибо», что всё так разрешилось?