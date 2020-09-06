Сумеем ли мы сдержать Бельгию на Евро? Они разобрались с датчанами без нескольких лидеров!

Дания и Бельгия должны были сыграть летом этого года на Евро-2020, но из-за переноса турнира их встреча была отложена. Правда, всего лишь до сентября. Два соперника сборной России, с которыми наша команда, скорее всего, и поспорит за выход из группы на чемпионате Европы, попали также в одну группу Лиги наций. В первом туре датчане приняли бельгийцев на своём стадионе «Паркен». К слову, в их квартете выступают ещё Англия с Исландией – группа посложнее, чем на чемпионате Европы!

Команда Роберто Мартинеса понесла три заметные потери перед визитом в Копенгаген. С Тибо Куртуа произошла какая-то странная история: голкипер сдал тест на коронавирус, который показал ложноположительный результат. Тем не менее было принято решение, что Куртуа вернётся в расположение «Реала». Защитник Томас Вермален застрял в Японии. Полузащитник Кевин Де Брёйне получил отпуск, так как в его семье ожидается прибавление.

Сборная Дании проводила первый матч под руководством нового главного тренера Каспера Юлманда. Прежний наставник норвежец Оге Харейде, под руководством которого датчане не проигрывали в турнирных матчах с октября 2016-го (если не брать серию пенальти на ЧМ-2018), должен был уйти в отставку после Евро-2020. Однако чемпионат Европы перенесли, а контракт 66-летнего Харейде закончился 31 июля.

Дания прессингует, а Бельгия забивает

Новый тренер датчан не стал менять схему, чтобы подстроиться под 3-4-3 бельгийцев. Команда Юлманда играла 4-3-3, где тройку форвардов (справа налево) Поульсен – Дольберг – Брайтвайт поддерживали из глубины самая яркая звезда хозяев Кристиан Эриксен и Томас Делейни.

Начала Дания очень агрессивно, с высокого прессинга. Игроки в красно-белом даже пять в пять разбирали центральных защитников и опорных полузащитников сборной Бельгии. Как будто хозяева не боялись нарваться на фирменные быстрые контрвыпады команды Мартинеса. В течение стартовых восьми минут гости не подходили к воротам датчан, а потом реализовали первый же момент. Янник Карраско, заменивший в основе Эдена Азара (форварда «Реала» берегут после всех травм – он остался в запасе), заработал штрафной, а Джейсон Денайер после подачи классно сыграл на опережение. Защитника «Лиона» упустил новичок «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Игра вообще смотрелась, несмотря на то, что в топ-лигах Европы за исключением французской сейчас межсезонье. Сборная Бельгии действовала более экономно, особо не прессинговала, перекрывала центр. Сборная Дании создавала напряжение только за счёт забросов или подключений крайних защитников, стремившихся организовывать ситуации два в один на флангах. Но по большому счёту до перерыва Симон Миньоле, сменщик Куртуа, сложной работы не имел. Правда, пару раз рисковал привезти гол в свои ворота смелой обводкой под прессингом. Первый тайм по ударам получился почти равным — 4:3 (в створ – 1:1).

Сборная России играла плохо. Хорошо, что Черчесов это понимает Полезный урок для нашей сборной: всегда нужно иметь план «Б» и уметь быстрее реагировать на непредвиденный сценарий.

Первое поражение датчан с новым тренером

Во втором тайме игроки сборной Дании уже не имели такой энергии, как до перерыва. Хозяева тратили больше сил, и это рано или поздно должно было отразиться на характере матча. Бельгийцы достаточно спокойно контролировали игру, а команде Юлманда недоставало идей, чтобы вскрывать надёжную оборону гостей. Да и форма Эриксена, судя по всему, оставляет желать лучшего. Вместо того, чтобы удивлять соперника, полузащитник едва не подарил ему гол. «Обрез» Эриксена завершился опасным моментом: Ромелу Лукаку бил – Каспер Шмейхель спас.

Лукаку, кстати, тоже не блистал, тем не менее своё дело сделал – на 76-й минуте поучаствовал во втором голе бельгийцев. Торган Азар отдал передачу в штрафную на центрфорварда, того, как показалось, снесли, но судья не спешил со свистком. В результате набежавший Дрис Мертенс отправил мяч в сетку.

Сборная Бельгии доказала, что она безусловный фаворит нашей группы на Евро-2020. Во втором тайме гости перебили хозяев – 8:4 (в створ – 4:0). Датчане потерпели первое поражение за долгое время. Новому тренеру Юлманду есть о чём подумать. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что сборной России будет непросто и с бельгийцами, и с датчанами.