От РПЛ – до любителей и третьей лиги Испании. Когда-то Обольский считался большим талантом

Всё больше российских футболистов пробуют свои силы за рубежом. Среди них как именитые игроки (Головин, Смолов, Миранчук), так и не очень. 23-летний экс-форвард «Динамо» Николай Обольский ближе ко второй категории, хотя по юношам считался большим талантом. Теперь он будет покорять третий испанский дивизион. Как он туда попал?
Игра в «молодежке»
Обольский начинал в родной Туле, в местном «Арсенале». Там его и заметили скауты московского «Динамо», куда он позже и перебрался. За бело-голубых Николай выступал вместе с братом-близнецом Максимом. Их отец, Николай Обольский-старший, тоже играл в футбол; неудивительно, что сыновья пошли по его стопам.
За «Динамо-2» тяжёлый форвард (рост – 186 см, вес – 82 кг) поиграл в ПФЛ, и получалось у него очень даже ничего: 10 голов в 22 играх сезона-2016/17. Успел он отличиться и на международном уровне: в 4 матчах Юношеской лиги УЕФА забил 3 гола. Прошёл через все сборные России от U-16 до U-21, забив в них в общей сложности полтора десятка мячей.
В своё время Николай считался одним из самых талантливых нападающих своего поколения, и это было оправданно: вы посмотрите, какой мяч он забил в ворота португальцев! Сущее издевательство.
Карьера во взрослом футболе
На молодёжном уровне, что в «Динамо-2», что в сборной, Обольский провел лучший отрезок в карьере. Увы, во взрослом футболе прогресс нападающего застопорился. Николай провел за «Динамо» 16 матчей в РПЛ и один – в ФНЛ. Не отличился ни разу. Последний раз он выходил на поле в бело-голубой майке два года назад.
Как это обычно бывает, молодого таланта начали отправлять в аренды, чтобы набрался опыта. Сезон-2018/19 он отбегал в «Сочи (30 матчей, 6 голов в ФНЛ). В феврале 2020-го Николай на полгода ушел в «Нижний Новгород», но успел сыграть всего пару матчей (виной тому пандемия коронавируса) и снова «подвис».
В недавнем интервью «Чемпионату» главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов объяснил проблемы Обольского: «Игрок одарённый, а никак не может найти себя, к сожалению. Надеюсь, на его пути ещё встретятся тренер и клуб, которые в него поверят».
Зато он с успехом выступил по любителям: в составе ЛФК «Рома» принял участие в Московском кубке селебрити (да-да, именно там и «отличился» Роман Широков). Обольского признали лучшим игроком турнира. Он был настолько хорош, что «Рому» начали называть «ФК «Коля». Имел место даже хейт в его адрес – мол, только с помощью профессионала Обольского любительская «Рома» (или всё-таки «Коля» — выбирайте сами) смогла победить в турнире.
На более серьезном уровне у Обольского пока что не особо получается. Возможно, именно сейчас Обольскому был нужен новый вызов, встряска. Видимо, из этих соображений Николай решился на переход в баскский «Баракальдо».
«Баракальдо» — это вообще что?
31 августа официальный инстаграм-аккаунт «Баракальдо» выложил видео с Обольским, где тот на фоне храма Василия Блаженного почти на чистом испанском приветствует «будущих коллег и болельщиков» и заодно благодарит клуб за «новый вызов».
Если и покорять Испанию, то только с таким настроем.
С вероятностью примерно в 100% вы раньше не слышали об этом клубе. Неудивительно, ведь он из третьей по рангу лиги Испании – Сегунды-Б (группа II). В Сегунде-А клуб не бывал с 1981 года. О Примере и говорить нечего: туда «Баракальдо» не поднимался ни разу в истории.
Непонятно, сможет ли клуб бороться за выход во второй испанский дивизион: в прошедшем сезоне «Баракальдо» занял 14 место. Как бы не упасть еще ниже.
Клуб известен тем, что за него когда-то выступал легендарный Тельмо Сарра (правда, на закате карьеры, но какая разница?), который до Месси был лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании.
Летом Обольский должен был пройти просмотр в одном из клубов Сегунды, но из-за закрытия границ всё сорвалось. Что же занесло нападающего в третью лигу Испании? Солнце и пляжи Страны Басков? Или банальная безысходность? Хочется надеяться, что Обольский не задержится в футбольном захолустье и ещё заявит о себе на высоком уровне. Надежды-то подавал огромные.
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