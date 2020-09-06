4 позиции, которые сборной России желательно обновить до чемпионата Европы

В каждой команде, будь то клуб или национальная сборная, есть позиции, которые хочется сделать сильнее. Они могут быть критически проблемными или просто отстающими, и в их усилении кроется главный резерв для выхода на новый уровень.

У сборной России таких позиций минимум три, а скорее всего и четыре. В ближайший год Станиславу Черчесову и его штабу необходимо провести вдумчивую селекционную кампанию: найти игроков, которые дадут команде недостающие качества, успеть внедрить их в состав – и подойти к чемпионату Европы без видимых изъянов, с более сильным и современным составом.

«У Соболева есть ситуация с Дзюбой – неприязнь». Черчесов — о составе сборной Почему неиграющие Кузяев и Нойштедтер есть в составе, а играющего и забивающего Соболева — нет? Черчесов объяснил.

Резерв для усиления №1. Правый центральный защитник

Левый центральный защитник у команды есть – Георгий Джикия при всех своих минусах в позиционной игре, концентрации и начале атаки всё равно имеет достаточно плюсов, чтобы считаться основным футболистом и одним из лидеров сборной.



Роль правого центрального защитника в отборе к чемпионату Европы была отдана Семёнову (8 матчей), иногда выходили Беляев и Нойштедтер. В игре с Сербией было примерно то же самое: Семёнов начал, Нойштедтер подстраховал после повреждения товарища.



Полагаю, примерно каждый понимает: ставка на Семёнова, который на чемпионате мира-2018 сидел в запасе, — вынужденный шаг Черчесова. Больше он не видит в стране живых-здоровых-готовых центральных защитников. Большие надежды возлагались на Кутепова, но Илью прибили травмы и Доменико Тедеско, напрочь лишивший футболиста практики.



С Семёновым наша команда ограничена. У защитника «Ахмата» есть опыт, хорошая длинная передача, однако в балансе он едва ли соответствует уровню чемпионата Европы. Даже на примере матча с Сербией мы видели, как тяжело ему даются решения, когда то ли нужно покидать заднюю линию и встречать игрока в оттяжке, то ли оставаться сзади и контролировать пространство.



Потенциал для усиления в этой зоне скорее всего заложен в приглашении молодых. Есть Дивеев из ЦСКА, Евгеньев из «Динамо». Оба представляют молодёжную сборную. Да, они пока не обладают опытом и не знакомы с требованиями Черчесова, но время для их развития ещё есть.



Небольшие надежды остаются и на Кутепова: если он вырвется из клетки и перейдёт в другой клуб, то быстро может вернуться в национальную команду.

Резерв для усиления №2. Вратарь

Гильерме считался безусловным первым номером во время отборочного цикла, но голкиперу не удалась прошлая осень, да и в начале нового сезона он успел совершить несколько чувствительных ошибок. Тот факт, что Черчесов не выпустил его в матче с Сербией, а доверился Шунину, — громкий звоночек. Позиции Гильерме всё-таки пошатнулись.



Вопрос сейчас в том, насколько можно быть уверенным в Шунине. Бесспорно, Антон – крепкий по меркам РПЛ и опытный вратарь, только дорос ли он до такого стабильно высокого уровня, чтобы считаться номером один в сборной? Уверенности явно нет.



А в двери давно стучатся Максименко из «Спартака» и Сафонов из «Краснодара». Оба своей игрой в ближайшие месяцы имеют все шансы убедить тренерский штаб сборной, что на них можно рассчитывать. Главное, что у молодых вратарей положительная динамика.

Резерв для усиления №3. Левый защитник

Левый фланг обороны уже давно отстаёт от правого. Справа есть великолепный Марио Фернандес, растущий Караваев (а раньше был ещё и объёмный Смольников), тогда как слева – ограниченный в атакующих включениях Кудряшов и постаревший Жирков. Юрий всё ещё способен выдавать роскошные матчи, но, во-первых, его начали чаще использовать ближе к атаке, во-вторых, чемпионат Европы не через один месяц, а через девять. И вряд ли можно с уверенностью планировать 37-летнего Жиркова в стартовый состав.



В игре с Сербией Черчесов передвинул на левый фланг правоногого Караваева, и тот даже забил чудесный победный гол ударом издали. Но пока это всё-таки промежуточный вариант. Дело даже не в правой ноге, а в том, что в клубе Вячеслав используется справа – и необходимых навыков в сборной в нужный момент ему может не хватить.

Шикарный гол Караваева затмил дубль Дзюбы. Крутое возвращение сборной России! Наша национальная команда стартовала в Лиге наций с победы над Сербией.

Поэтому к этой зоне тоже стоит отнестись внимательно – и вызывать игроков не только для сегодняшних нужд, но и для завтрашних. Из тех, кто сейчас на виду, могут получить шансы Скопинцев, который наконец-то обрёл стабильную практику в «Динамо» и играет в разных системах, а также футболист молодёжной сборной Круговой. Хотя Круговому пробиться наверх будет крайне сложно: позиция в «Зените» занята Дугласом Сантосом и Жирковым, рост затруднителен. Черчесов никогда не вызовет молодого игрока, который мало играет в клубе, — и это логично.

Резерв для усиления №4. Фланговый атакующий полузащитник

На чемпионате мира-2018 на флангах атаки сборной России играли Самедов и Черышев. Первый завершил карьеру, второй, увы, нестабилен в здоровье – и всегда проблематично рассчитывать на Дениса вдолгую при всей его яркости и бомбардирских подвигах.



Сейчас основные фланговые полузащитники сборной – Ионов и Жирков. Даже если допустить, что на правый фланг к Ионову добавится Алексей Миранчук (и будет играть со смещениями в центр), всё равно хочется ещё одного яркого игрока в группу атаки. Это не самая приоритетная задача из четырёх, но в ней тоже можно стать чуть сильнее.

«По потенциалу — второй Кокорин». Ещё один Мостовой для сборной России ЦСКА и «Локомотив» не разглядели, а «Зенит» — оценил.

Собственно, штаб Черчесова это тоже видит. Поэтому на сбор приглашён Мостовой из «Зенита» (играет и слева, и справа). Вероятно, к лету 2021 года мы увидим и новые лица.