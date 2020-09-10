«Сделаем красиво», — говорил Кокорин, приходя в «Спартак». Переход в «Рому» — это красиво?

Хотя однажды он уже ушёл из одной команды в другую и не сыграл там ни минуты.

«Кокорин уже сейчас может уйти в «Рому» – для меня эти слова звучат фантастически. Я не про саму «Рому» как вариант трудоустройства и его шансы там заиграть – про «уйти сейчас». Не сыграв ни минуты за «Спартак».

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт». Газизов — о трансфере Кокорина Гендиректор «Спартака» — о главном переходе лета.

Впрочем, в его карьере такая история уже была. Семь лет назад.



В июле 2013-го Кокорин перешёл из «Динамо» в «Анжи» — тот оглушительно громкий керимовский проект — за сумму отступных в 19 млн евро. Так же начал тренироваться в составе новой команды. Однако так и не сыграл за «Анжи» ни одного матча. Почти сразу возникли проблемы со старой травмой, и Кокорину пришлось отправиться на лечение в Германию. Когда вернулся, у клуба был уже новый курс развития. И звёздные новички выставлены на продажу.



Ротенберг договорился с Керимовым, и 16 августа 2013 года нападающий вернулся в «Динамо». По словам председателя наблюдательного совета бело-голубых Сергея Степашина, на зарплату 5,5 млн евро в год. 24 августа в матче против «Зенита» Кокорин вышел на поле, заменив во втором тайме друга Смолова.



Как будет сейчас? Думаю, никто особо не удивится, если уже этой осенью он перейдёт в «Рому». Дыма без огня, как известно, не бывает, ему почти 30 лет, Смолов поиграл в Европе, Миранчук уехал в Италию… Кокорина можно понять — ему тоже хочется попробовать. В конце концов, не факт, что «Рома» через год сохранит такой же интерес. Это, может быть, его последний шанс.



Но зачем тогда нужно было переходить в «Спартак», который в этой ситуации предстаёт в неблагодарной роли запасного аэродрома? Ждал бы, как Кузяев, европейских предложений свободным агентом (по иронии судьбы Далера сейчас тоже сватают в «Спартак»).



Не искать простых путей и попадать (а иногда глупо вляпываться) в уникальные истории – планида Кокорина. Прийти с помпой, толком не сыграть за команду (или вообще не сыграть) и уйти – история уникальная. Но Кокорин через неё уже проходил. И, похоже, что так в России может только он.

Почему Кокорин отказал Слуцкому и Ротенбергу. Неизвестные детали трансфера в «Спартак» Какие ещё варианты были у нападающего и сколько он будет зарабатывать в Москве.

До закрытия трансферного окна в Италии (5 октября) – 3,5 недели. Если Кокорин наконец восстановился после травмы, то за это время он может сыграть в пяти матчах за «Спартак» (сам он говорит, что для начала рассчитывает попасть в заявку в воскресенье с ЦСКА). И всё?

Если верить Федуну и Газизову, продавать Кокорина «Спартак» не хочет (хотя может приобрести на этой сделке от 6 до 8 млн — брали-то его свободным агентом). То есть если он уйдёт, это будет только его инициатива.



Понятно, что бизнес и ничего личного. Понятно, что не Месси — не из родного клуба уходит, переживать особо не о чем. Но всё-таки. «Спартак» предложил ему лучшие условия (по сравнению, например, с «Динамо»), в отличие от «Зенита», закрыл глаза на все нефутбольные моменты и скандальную репутацию, ждал, пока залечит травму… И после этого уйти, не отдав ничего взамен?



Как он говорил после подписания контракта? «Сделаем красиво»? За слова, Саша, ты знаешь, надо отвечать. Красиво — это хотя бы сезон отыграть в «Спартаке». А уйти сейчас — это будет как минимум не по-пацански. Такие вещи в нашей РПЛ вы с Мамаевым должны понимать, как никто.