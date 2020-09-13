«Ты думаешь, что у тебя действительно есть яйца?» Дерби в стиле трэш-метал

В первую очередь сегодняшнее дерби – это, конечно, проверка для «Спартака». Готов ли он уже в этом сезоне к чему-то большому?
Нужна игра, но главное — результат. Как у «Спартака» Карреры, который многие матчи выгрызал и вырывал, а это по праву считается чемпионской привычкой. «Спартак» Тедеско уже начали сравнить с золотой командой Массимо — не рано ли?
Если будет как в июне — грубые ошибки (тогда напортачил Максименко) и собственные похороны (дать свободу Влашичу — прямая к ним дорога) – значит, воз и ныне там.
Этот матч должен показать, чего всё-таки в сегодняшнем лидерстве «Спартака» больше — ничьих с «Сочи» и «Уфой», трёх очков с «Ротором» за счёт официально левого пенальти или классной игры Ларссона, Зобнина, Соболева и Ко, уверенной победы над «Ахматом» и волевых — над «Арсеналом» и «Локомотивом»?
«Спартак» в этом дерби считается фаворитом. И для «Спартака» это не очень хороший знак. Дело в том, что парадоксальные красно-белые в последние годы играют тем лучше, чем им хуже. Когда нужно выступить против всех — экспертов, соперников, судей – тогда да. А когда «Спартак» фаворит… Это, по крайней мере, что-то новенькое.
Да и минувшая пауза на матчи сборных «Спартаку» нужна была меньше, чем ЦСКА. Команда поймала кураж, а тут ещё судьи, словно переобувшись, своими решениями поддержали процесс восстания красно-белого Феникса из пепла. Но игроки разъехались по сборным. Какими вернутся? Тот же Соболев за два матча ни минуты не сыграл.
ЦСКА это тоже касается. Но от ЦСКА ожидания другие – с большей степенью терпимости. Есть понимание – в команде много новичков, команда строится. А тут ещё в обороне осталась без Дивеева и Фукса (последний шанс для Васина?). И это не ЦСКА, а «Спартак» сейчас единоличный лидер первенства (впервые за 3 года). Вот к кому особое внимание, с кого особый спрос. А уж какими будут эти внимание и спрос, если «Спартак» сегодня выиграет (и отрыв от ЦСКА вырастет уже до 7 очков) — можете себе представить.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Особое внимание будет и к Карасёву. После матча с «Локомотивом» Газизов так оценил его работу: «Карасёв отсудил близко к идеальному». Но тогда «Спартак» выиграл. Какие оценки прозвучат сегодня вечером?
Одно известно точно: настраиваться на игру Карасёв будет как всегда — слушая любимый трэш-метал (про этот стиль музыки он как-то сказал: «Там все слова – про гробы, кладбище, кровь»). У его фаворитов, легендарной американской команды Slayer, в одной из песен есть «добрые» строчки: «Меня тошнит от того, как ты выглядишь. То, как ты думаешь… Хотя ты вообще не думаешь. Боже, ты действительно думаешь, что у тебя есть яйца? Я ненавижу тебя и всё, что ты делаешь».
И сам Карасёв, и тот, кто проиграет в сегодняшнем дерби, вполне может услышать о себе такое.
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