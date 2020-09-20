В этом сериале следим за драмой Чалова и финтами Эджуке.

ЦСКА – топ за свои деньги. Поражает глубиной состава и уже в тройке

На старте сезона казалось, что ЦСКА спасёт только возвращение в прошлое: Вагнер наладит конкуренцию в атаке, его легендарность добавит команде храбрости и вернёт победы.

Но сам Гинер отказался от машины времени (что прошлое не поможет), так что клуб вложился 30 миллионами евро в настоящее – там ЦСКА забивает в каждом туре, после победы в дерби обыграл «Уфу» и подобрался к «Зениту».

В Уфе беззубый болельщик ЦСКА хрипел во имя Гончаренко: «Михалыыыыч». Люди обнимались и аплодировали, с такой же простотой и беззаботностью веселились даже после двух таймов под дождём и ветром.

И не только потому что на сектор пускали бесплатно («Вы из Москвы? Идите»), а потому что клуб в порядке: побеждает, удивляет и реже давит на нервы.

Прямо сейчас ЦСКА – это сериал, который, скорее всего, закончится хорошо. При этом увлекательный: существует миллион путей, как команда это сделает.

Нетипичная гибкость состава (Чалов и Гайч в запасе), воспитанники и та самая семейность

• Болельщики поздравили Марио Фернандеса с 30-летием: развернули у отеля команды баннер в стиле Supermario с фирменным шрифтом игры и понятной отсылкой к суперспособностям игрока.

Баннер держали несколько болельщиков, не у стадиона. Сделали тихо, по-семейному.

Фото: pfc-cska.com

• Гончаренко в Уфе помогли замены: голевая атака началась с прорыва Щенникова (не путать с Набабкиным), решали свежие Чалов и Бистрович.

Привет, новая реальность: после летних трансферов ЦСКА может играть разными футболистами, а Гончаренко – выбирать.

Скамейка запасных из Сигурдссона (рывками вытаскивает из защитников последние силы), танкера Гайча и Чалова – признак хорошей жизни.

Такого набора у Гончаренко не было никогда. Раньше играли одни и те же, а свежесть и ротация появлялись вынужденно: Вернблум и Бийол играли нападающих, Обляков заменял Щенникова слева в обороне.

Теперь можно выбирать и точечно направлять игру. ЦСКА больше не предсказуем!

И это ещё не готовы Дзагоев (хотя вряд ли), Ахметов, Фукс и Набабкин.

• ЦСКА играет своими. Воспитанники Кучаев (4+1) и Марадишвили (пока 0, опорник же!) – уже основа, не пропустили ни одного матча в этом сезоне.



• Влашич!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттере РПЛ.

• Акинфеев раскрылся: ведёт “инстаграм” под ником Игорь-Игорь-Акинфеев, рекламирует одежду, ходит на шоу, делится подробностями жизни обычного закрытого ЦСКА: например, что Карпов не слышал про Вагнера и Карвальо. А ещё тащит удары, после которых ЦСКА мог бы потерять очки (от Джикии в дерби, от Алиева – Уфе).

Запомним этот момент. Разговорчивый и улыбчивый капитан-спаситель – признак здоровья команды.

ЦСКА – настоящий. С ошибками, перегибами и приколами (привет финтам Эджуке и драме Чалова)

Даже с позитивным фоном ЦСКА не будет командой киборгов: жить и играть идеально не получится.

Замены Гончаренко сработали! ЦСКА почти догнал «Зенит» А вот у «Уфы» Евсеева всё очень плохо.

• Эджуке порождает шутки: второй матч подряд бьёт параллельно воротам и использует финты ради финтов. В Уфе снова закапывался в своих ногах уже в штрафной – вместо того чтобы продвинуть мяч и передать под удар Влашичу и Облякову. Партнёры не психовали, но резко поднимали руки и косо смотрели на нигерийца: «На третий раз прощаем».

• Карпов и Магнуссон привозят неуверенность даже с «Уфой» и её тремя ударами в створ. Например, слабыми передачами поперёк поля, которые перехватывают.

• Гостевой сектор наподдал грубыми криками Чалову, у которого до сих пор ноль голов в сезоне.

Фёдор вышел на полчаса, отдал голевую под расстрел Бистровича, в касание пяткой пробил в перекладину с подачи углового (вполне себе лучший гол месяца) – это мог бы быть идеальный выход джокера. Но Чалов загубил выход один на один: вместо крови и хищного броска – вялая скорость и слабый удар во вратаря. Затем оказался на пути удара Влашича (не рассчитал позицию, сектор снова загудел).

После промаха Чалов на 10 секунд присел на газон, обхватив голову руками, медленно встал и не сразу тронулся с места. Ещё два года назад Гончаренко говорил, что Чалов много копается в себе и в результате «загоняет себя».

Нервное поведение в конце игры похоже как раз на загон.

Фото: РИА Новости

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ЦСКА ещё решит, как наладить психику Чалова и кто основной нападающий. Как не проигрывать на последних минутах «Рубину». Есть ли жизнь без Влашича. И дальше.

Все эти вопросы – новые сюжеты нелинейного «армейского» сериала. На их раскрытие уйдёт весь сезон (и тогда он будет прекрасен), а пока команда в тройке, можно признать: порядок!

P.S. Если вы до сих в Уфе и вам предлагают чебуреки размеров «большой» и «очень большой», начните с первого. Этого может быть достаточно.