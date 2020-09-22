Неймар оскорбил японца в том же матче, в котором сам пожаловался на расизм.

Ответка прилетела: теперь самого Неймара обвиняют в расизме! Ему грозит бан до конца года

Матч «ПСЖ» с «Марселем» закончился настоящим побоищем: 12 предупреждений, 5 удалений, массовая драка, Неймар пожаловался на расизм. Если «ПСЖ» сумеет доказать, что игрок «Марселя» Альваро Гонсалес назвал бразильца «обезьяной», ему грозит длительная дисквалификация. Сам Неймар тем временем пропускает два матча: он ударил Гонсалеса.

Судья выгнал с поля Неймара, Паредеса и ещё трёх человек. Что вообще творилось в Париже?! У финалиста Лиги чемпионов ноль очков после двух туров чемпионата Франции!

Пытаясь доказать факт оскорблений, «ПСЖ» даже обратился к иностранной телекомпании. Клуб не устроила картинка, которая была показана по телевизору, поэтому они запросили неопубликованные кадры. В общем, событий хватает, но оказывается, это далеко не всё. Совсем недавно случился новый поворот.



Из-за повышенного интереса к событиям матча множество фрагментов стало объектом изучения специалистов по чтению по губам. Это принесло неожиданный результат. В то время как специалисты канала Globo наши фрагмент, в котором Гонсалес говорит Неймару слово mono (но итоговые трактовки сказанного до сих пор разнятся: есть вариант «закрой рот, грязная обезьяна» и «сын грязной обезьяны»), экспертиза испанского радиоканала Cope выяснила неожиданную деталь. В другом эпизоде сам Неймар оскорбил соперника по расовому признаку.



Он назвал японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи «дерьмовым китайцем». По информации той же радиостанции Cope, «Марсель» располагает кадрами, на которых зафиксировано оскорбление. А французские медиа со ссылкой на источники в клубе сообщают, что «Марсель» уже передал записи в распоряжение федерации футбола.

Неймар всё ближе к тому, чтобы остаться в истории мальчишом-плохишом. А не победителем Инфантильная псевдозвезда или великомученик?

Уже есть первая реакция дисциплинарного комитета лиги. Её президент Себастьяна Дёне заявил: «Нам нужно изучить несколько эпизодов и прояснить позиции всех сторон, чтобы понять, что было сказано и услышано. Только после этого могут последовать дисциплинарные последствия».

Согласно регламенту, дисквалификация за расистские оскорбления составляет до 10 матчей. То есть если случаи расизма в исполнении Гонсалеса и Неймара будут подтверждены, они могут пропустить до 10 матчей. Учитывая, что независимые эксперты уже подтвердили сказанное Гонсалесом, его дисквалификация, видимо, вопрос времени. Осталось дождаться экспертизы по эпизоду Неймара и Сакаи.