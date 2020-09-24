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Суперкубок УЕФА 2020, «Бавария» — «Севилья»: онлайн-трансляция матча, 24 сентября 2020

«Бавария» — «Севилья». LIVE
Кирилл Закатченко
Суперкубок УЕФА. «Бавария» — «Севилья». LIVE
Все подробности матча — в нашей трансляции.
Футбол 0

Всем привет, уважаемые любители футбола! Сегодня, 24 сентября, будет разыгран очередной трофей в эпоху пандемии — суперкубок УЕФА. «Севилья» в ранге победителя Лиги Европы постарается дать бой «Баварии», которая по итогам прошлого сезона оформила требл.

Наверняка многим из вас кажется, что у испанского клуба нет ни единого шанса («Бавария» это настоящая машина!), однако не стоит делать поспешных выводов. «Севилья» уже неоднократно доказывала, что способна преподносить сюрпризы. К тому же, рано или поздно мюнхенцы должны проиграть (ведь должны же, да?). Как бы там ни было, мы надеемся, что матч получится боевым, весёлым и задорным!

Следить за всеми событиями матча можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Franck Fife/Getty Images

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Бавария ФК Севилья •••
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