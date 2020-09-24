Суперкубок УЕФА. «Бавария» — «Севилья». LIVE

Всем привет, уважаемые любители футбола! Сегодня, 24 сентября, будет разыгран очередной трофей в эпоху пандемии — суперкубок УЕФА. «Севилья» в ранге победителя Лиги Европы постарается дать бой «Баварии», которая по итогам прошлого сезона оформила требл.



Наверняка многим из вас кажется, что у испанского клуба нет ни единого шанса («Бавария» это настоящая машина!), однако не стоит делать поспешных выводов. «Севилья» уже неоднократно доказывала, что способна преподносить сюрпризы. К тому же, рано или поздно мюнхенцы должны проиграть (ведь должны же, да?). Как бы там ни было, мы надеемся, что матч получится боевым, весёлым и задорным!



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