Суперкубок УЕФА. «Бавария» — «Севилья». LIVE
Все подробности матча — в нашей трансляции.
Всем привет, уважаемые любители футбола! Сегодня, 24 сентября, будет разыгран очередной трофей в эпоху пандемии — суперкубок УЕФА. «Севилья» в ранге победителя Лиги Европы постарается дать бой «Баварии», которая по итогам прошлого сезона оформила требл.
Наверняка многим из вас кажется, что у испанского клуба нет ни единого шанса («Бавария» это настоящая машина!), однако не стоит делать поспешных выводов. «Севилья» уже неоднократно доказывала, что способна преподносить сюрпризы. К тому же, рано или поздно мюнхенцы должны проиграть (ведь должны же, да?). Как бы там ни было, мы надеемся, что матч получится боевым, весёлым и задорным!
Следить за всеми событиями матча можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!
- 24 сентября 2020
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:31
-
18:27
-
18:27
-
18:21
-
18:03
-
18:02
-
17:56
-
17:46
-
17:39
-
17:37
-
17:25
-
17:18
-
17:17
-
17:06
-
16:58
-
16:55
-
16:48
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:24
Партнерский контент