Какие позиции нужно усилить топ-клубам РПЛ до закрытия трансферного окна

Новости с трансферного рынка продолжают возбуждать воображение болельщиков российских топ-клубов. Летне-осеннее окно в РПЛ закрывается 17 октября, так что у руководителей «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» есть ещё три с небольшим недели, чтобы договориться с новичками. Вспоминаем, кто кому нужен, и рассказываем о кандидатурах.

«Зенит»

Петербургский клуб готовит топ-трансфер в полузащиту под Лигу чемпионов. В последнее время СМИ называли большое количество кандидатов, которых рассматривал «Зенит». Самая громкая новость – интерес чемпионов России к Николе Влашичу из ЦСКА. Судя по всему, на данный момент эта тема закрыта. Среди других потенциальных новичков чемпион мира в составе сборной Франции Набиль Фекир («Бетис»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Матиас Весино («Интер»), Марко Рог («Кальяри») и даже бывший «железнодорожник» Жоау Мариу («Интер»). Но, видимо, под первым номером в трансферном списке «Зенита» сейчас идёт Родриго Де Пауль из «Удинезе», который, правда, мечтает о «Лидсе», а не о РПЛ. В общем-то, исходя из состава команды, Де Пауль нужнее петербуржцам, чем Влашич или Фекир. Это центрхав, который способен сыграть и на фланге.



Кроме того, «Зенит» ищет центрального защитника – сменщика основной пары Ловрен – Ракицкий. Требуется игрок, не попадающий под лимит, так как все легионерские места будут заняты. Несложно догадаться, кто имеет шансы попасть в фокус внимания чемпиона: Андрей Семёнов, Роман Нойштедтер, Илья Кутепов, Дмитрий Чистяков, Александр Мартынович… Можно сколько угодно дискутировать на тему того, потянут ли эти игроки Лигу чемпионов, вот только лимит не оставляет «Зениту» иных вариантов.



Возможно, сине-бело-голубые возьмут также форварда с паспортом РФ. У Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна тоже нет замены. Вдобавок играющий теперь в атаке Эмилиано Ригони покинет Петербург после появления нового легионера.

«Зенит» готовит большой трансфер в полузащиту. Среди кандидатов — чемпион мира Фекир! Когда-то Набиль едва не перешёл в «Ливерпуль».

«Спартак»

Красно-белые продолжают поиск игрока на правый фланг в схему 3-5-2. «Спартак» был близок к трансферу Сержа Орье, договорившись с «Тоттенхэмом». Однако ивуарец всё-таки отказался от трансфера — переезд в российский чемпионат его не привлёк.



Теперь, как стало известно «Чемпионату», московский клуб переключился на Томаша Тавареша из «Бенфики». В прошлом сезоне 19-летний защитник сыграл 27 матчей без результативных действий. Он пять раз выходил в основе «орлов» в Лиге чемпионов, в том числе в обеих встречах с «Зенитом». Тавареш – перспективный фланговый игрок, хотя ещё немного сырой. В Примейре не так часто попадал в стартовый состав, а в Европе «Бенфика» стремилась его засветить. Сообщалось также об интересе «Спартака» к Эльсеиду Хюсаю из «Наполи».

Необходим красно-белым и новый опорник. Президент «Нанта» Вальдемар Кита подтвердил переговоры с москвичами по поводу Абдулайе Туре. Французы хотят получить за 26-летнего полузащитника более 10 млн евро. Туре сыграл за «Нант» 134 матча, в которых забил семь голов и сделал восемь голевых передач.



Помимо того, «Спартак» ведёт во Франции центрхава «Тулузы» Ибрагима Сангаре. Писали, что московский клуб направлял запрос на 22-летнего ивуарийца.

Аллилуйя! Кажется, «Спартак» всё-таки возьмёт опорника Туре – ещё один мальчик, ради которого можно остаться на три года без подарков.

ЦСКА

«Армейцы» выдали, наверное, рекордную для себя трансферную кампанию, потратив на новичков 30 млн евро. Укрепили все линии, кроме вратарской, подписав Чидеру Эджуке (11,5 млн, по данным Transfermarkt), Адольфо Гайча (8,5 млн), Бруно Фукса (8 млн) и Бактиёра Зайнутдинова (2 млн). На этом можно было бы со спокойным сердцем закончить селекцию, но по-прежнему не решена старая проблема: ЦСКА нужен качественный опорный полузащитник. В идеале такая фигура, как Понтус Вернблум.



В августе московский клуб вёл активные переговоры с «Архентинос Хуниорс» по поводу приобретения Фаусто Веры. Писали, что «армейцы» предложили за 20-летнего игрока 6 млн евро и 20% от суммы перепродажи, однако аргентинцы просили 10 млн. Сам Вера называл ЦСКА хорошим вариантом и был рад возможности сражаться за российский клуб вместе со своим приятелем Гайчем. Тем не менее история не получила развития. С тех пор нет новостей о возможных новичках-опорниках для красно-синих. Возможно, в ближайшее время всплывёт какое-то новое имя.

Ещё один аргентинец для ЦСКА. Кто такой Фаусто Вера Партнёры по молодёжной сборной Аргентины могут воссоединиться в России.

«Краснодар»

По «Краснодару» – тишина. Очевидно, работа клуба на трансферном рынке зависит от того, попадут ли «быки» в групповой этап Лиги чемпионов. При положительном результате Сергей Галицкий наверняка постарается усилить команду, хотя речь вряд ли может идти о покупке иностранных футболистов. На сегодняшний день в заявке южан уже есть восемь легионеров – Кайо, Кристиан Рамирес, Тонни де Вильена, Кристоффер Ольссон, Реми Кабелла, Виктор Классон, Вандерсон и Маркус Берг.



Краснодарцам не помешает ещё один центральный защитник, который составил бы конкуренцию Кайо, Мартыновичу и Егору Сорокину. По слухам, в сферу интересов «быков» входит спартаковец Илья Кутепов. Как и у «Зенита», круг потенциальных новичков в линию обороны ограничен лимитом.



Не исключено, что в команду Мурада Мусаева добавится ещё один вингер. Писали о предложениях, которые «Краснодар» делал Денису Черышеву и Даниилу Лесовому. Первый предпочёл остаться в «Валенсии», второй выбрал московское «Динамо». Однако в любом случае у «быков» достаточно людей, способных сыграть на флангах атаки.

РФС должен снова поменять лимит на легионеров. Иначе мы продолжим позориться в Европе! Сергей Семак и ведущие клубы РПЛ правы. Поражение «Динамо» лишний раз это доказало.

«Локомотив»

«Железнодорожникам» обязательно надо усилиться, чтобы их выступление в Лиге чемпионов не прошло под девизом «Главное – участие, а не победа». Конечно же, в клубе это понимают. Марко Николич анонсировал на днях появление двух-трёх новичков.



Интригует появление в «Локомотиве» Марио Манджукича. Знаменитый форвард, победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» и финалист в составе «Ювентуса» должен подписать двухлетний контракт. То, что Манджукич будет в свои 34 года делать результат в РПЛ, сомнений не вызывает. Другой вопрос, насколько он готов к ЛЧ после длительной паузы без игровой практики и тренировок с командой.

В линии атаки красно-зелёных собраны Фёдор Смолов, Эдер и восстановившийся от травмы Лука Джорджевич. Подписание Манджукича может спровоцировать уход кого-то из этих игроков. У Смолова с Эдером вроде как есть варианты с Европой. Впрочем, хорват универсал – готов выйти на фланге.



Были и другие кандидаты в линию атаки: Эран Захави, Тикиньо Соарес, экс-спартаковец Зе Луиш. Но с ними не срослось.



Николич просит также центрхава. К переходу в «Локомотив» близок полузащитник сборной России Далер Кузяев. Судя по всему, в Европе ничего хорошего для 27-летнего игрока не нашлось. В свою очередь «Зенит», как говорят, предложил Кузяеву менее выгодный контракт, чем москвичи.