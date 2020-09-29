Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь проигравшей команды, оборона «Локомотива», азиаты РПЛ и другие.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 9-го тура сезона-2020/21.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА



ЦСКА проиграл, но Игорь отыграл замечательно. Своими сейвами он до последнего оставлял «армейцев» в игре и давал команде шанс на ничью.

Защита

Ярослав Ракицкий, «Зенит»



У защитников «Зенита» было не так много работы в игре с «Уфой», но Ракицкий провёл качественный матч. Он здорово начинал атаки своей команды.



Ведран Чорлука, «Локомотив»



Защита «Локомотива» против ЦСКА сыграла отлично. В том числе и Чорлука. Он выиграл много единоборств и заблокировал большое количество ударов.



Мурило, «Локомотив»



То же самое можно сказать и про Мурило. Особенно бразилец был хорош в верховых единоборствах.

«Локо» — оживший перед жеребьёвкой ЛЧ, ЦСКА – сырой для борьбы за золото Смолов раззабивался, Влашич — наоборот.

Полузащита

Хвича Кварацхелия, «Рубин»



«Рубин» снова победил, Кварацхелия создал много остроты с помощью своего хорошего дриблинга.

Хван Ин Бём, «Рубин»



Кореец становится ключевым игроков казанцев. На его счету очередная голевая передача. Ин Бём очень здорово создаёт моменты для партнёров.

Вильмар Барриос, «Зенит»



Барриос в центре поля против «Уфы» отыграл на высшем уровне. Отдал голевую передачу и сделал много важных отборов.

Лукас Айртон, «Спартак»



Айртон принёс победу «Спартаку» в очень сложном матче против «Тамбова». Бразилец сделал дубль, здорово проявив себя в атаке.

Айртон затащил матч «Тамбов» – «Спартак»! 10 фактов об игре «Спартак» – первый, Тедеско – жёлтая, Умяров – вынужденная замена и другие события.

Нападение

Сердар Азмун, «Зенит»



На счету Азмуна против «Уфы» дубль. Хороший матч иранца, он здорово открывался в атаке и создал много остроты.

Артём Дзюба, «Зенит»



Дзюба оформил хет-трик, а ещё записал голевой пас. Что ещё нужно для сборной?

Кэнто Хасимото, «Ростов»



Японский полузащитник «Ростова» оформил дубль и, по сути, принёс команде тяжёлую победу. Стоит отметить, что он играл очень дисциплинированно и изобретательно.

Болельщики «Химок» ждали этой победы 11 лет! А «Динамо» продолжает погружение Черевченко пришёл, увидел, победил. Новикову, кажется, придётся уйти.

Лучший тренер

Игорь Черевченко, «Химки»



Черевченко одержал первую победу в своём дебютном матче за «Химки». Тренеру удалось перезагрузить команду и обыграть «Динамо».