Болельщики «Химок» ждали этой победы 11 лет! А «Динамо» продолжает погружение

Поединок между «Химками» и «Динамо» закрывал программу 9-го тура Премьер-Лиги. Игра прошла на «Арене Химки». Принимающей стороной выступал клуб из одноимённого города, хотя и для динамовцев стадион у МКАД далеко не чужой. В ожидании реконструкции родной арены в Петровском парке москвичи все домашние матчи проводили здесь.

По прошествии 90 минут мы поймём, что этот матч войдёт в историю российского футбола. Почему? Рассказываем.

Флешбеки из прошлого

В последний раз приезжал сюда в 2016 году. Будучи студентами, мы с товарищем взяли камеру, петлички и айда снимать репортаж для зачёта. Ничего привлекательнее, чем «Химки» — «Динамо», в тот далёкий октябрьский день не нашлось. Можно было, конечно, съездить в Чехов к самой титулованной российской гандбольной команде, но ограничились поездкой в ближайшее Подмосковье. Для тех, у кого в голове когнитивный диссонанс — это была не кубковая игра, а рядовая из ФНЛ. Все ж помнят, что москвичи провели там целый год? Изначально матч должен был состояться на «Родине», которая находится по соседству с главной ареной Химок, но матч вызвал большой ажиотаж, и было решено играть на «Арене Химки». Действительно, у стадиона толпились люди, вот и мы успели ухватить два билета. Записав рядовые комментарии перед матчем, отправились на свой сектор. Тормознул первый же охранник. Причина — с профессиональной камерой дальше нельзя. Ну, нельзя и нельзя. Сдали аппаратуру в камеру хранения и отправились смотреть футбол.

«Динамо» было фаворитом. Команда лихо оторвалась от преследователей и летела обратно в Премьер-Лигу. Казалось, игра в Химках пройдёт без сюрпризов, и бело-голубые снова наберут три очка. Но нет. Серый футбол прошёл без голов.

Правильная динамика. Почему «Динамо» уже почти в Премьер-Лиге «Динамо» не победило «Химки» в странном матче, отдалённо похожем на дерби, но не заставило сомневаться, что идёт по дистанции ФНЛ правильно.

К чему я вспомнил эту историю? Вчерашний день очень напомнил колорит из 2016 года. Спустя четыре года в Химках почти ничего не изменилось: атмосферное граффити над мостом, вечные пробки у стадиона и самое главное — перекупщики. Пока дошёл до нужного сектора, мне 7 человек предложили билеты. Если говорить об атмосфере у стадиона — всё мирно, чинно и благородно. Поворачиваешь голову направо — болельщики «Химок», налево — «Динамо».

«Динамо»! «Химки»! «Динамо»!

Стадион постепенно заполнялся. Активные фанаты заняли привычное место за воротами и со стартовым свистком мощно начали гнать любимую команду вперёд. Динамовцев было больше, поэтому в основном было слышно их. Но и немногочисленная поддержка хозяев время от времени напоминая о себе. Жарко было не только за воротами, но и на центральных трибунах. Болельщики тут в буквальном смысле живут футболом и каждый момент сопровождался криками. На первых минутах как «Химки», так и «Динамо» имели по убойному моменту: если удар футболиста хозяев пролетел рядом со штангой, то после момента «Динамо» в игру пришлось вступить голкиперу Лантратову.

Забили в итоге только «Химки». После гола Ломовицкого половина пришедших зрителей вскочила со своих мест, а другая, понурив голову, заметно напряглась. Знаем, что многие футболисты большие поклонники компьютерных игр. Александр Ломовицкий, видимо, играет в Fortnite. Во всяком случае, праздновал успех полузащитник известными движениями как раз из этой игры.

Александр Ломовицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пожилой болельщик бело-голубых по соседству в сердцах бросил: «Когда же эта клоунада закончится?».

Недалеко от сектора прессы сидел довольно буйный поклонник «Динамо». После первого пропущенного он начал отправлять Кирилла Новикова чуть дальше Грузии. При этом каждый последующий выкрик становился всё громче. Ловил он лишь косые взгляды рядом сидевших людей, но никто усмирить крикуна не пытался.

На трибунах подмосковной арены присутствовали не только буйные фанаты. Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков тоже приехал на игру. Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист и «Химки» согласовали условия контракта.

Денис Глушаков (крайний справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понедельник в столице выдался по-настоящему осенним. Целый день шёл дождь, а к вечеру столбик термометра показывал +10°. Как только судья дал свисток на перерыв, зрители ринулись в сторону буфета. Самый ходовой товар вчерашнего вечера — горячий чай. Очередь была полна красок, и дело даже не в социальной дистанции. Одни стоят довольные и бурно обсуждают первые 45 минут матча, другие — совсем без эмоций. Думаю, вы догадались, кто есть кто. Видимо, обсуждать невнятную игру любимой команды даже сил не осталось.

Второй тайм смотрелся зрелищнее. Гости спешили сравнять, а хозяева умело убегали в контратаки. В одной из них они забили ещё. Но главный арбитр усмотрел нападение на вратаря. Футболисты «Химок» спорить не стали, попятившись на свою половину.



Приближалась 60-я минута. Буйный болельщик, о котором шла речь чуть выше, снова активизировался. Если до этого момента он мог крикнуть нелицеприятные слова в сторону Новикова и исчезнуть на 15-20 минут, то во втором тайме его громкие возгласы были слышны уж слишком часто. По левую руку от активного болельщика сидела семейная пара. Мужчине, видимо, надоело слушать этого персонажа. Подошёл к нему и сделал замечание. Вроде как урегулировали ситуацию, но через пару минут оскорблённый пошёл выяснять отношения. До драки дело не дошло, но было максимально близко. Это было самое заметное событие в первые 25 минут второго тайма.

Фото: «Чемпионат»

В конце игры «Динамо» прижало хозяев к воротам, но на кураже был Лантратов. Команда Черевченко всё же выстояла и одержала победу, причём историческую, первую с 2009 года. Чтоб вы понимали, как давно это было, вот вам состав победителей «Амкара». Березовский, Ротенберг, Головатенко, Ибрагимов, Стрельцов, Тривунович, Кириллов, Цветкович, Блатняк, Кожанов, Низамутдинов, Киракосян. Многих вспомните?

По итогам сезоне-2009 «Химки» со свистом вылетели из Премьер-Лиги, проиграв все 15 (!) матчей второго круга. Победа над «Динамо» — первая за последние 24 матча в Премьер-Лиге. История.

Однажды «Химки» уже пошумели в РПЛ. Разнесли «Спартак» и открыли России Романа Широкова А ещё там феерил списанный когда-то Тихонов.

Главное — психология

Игорь Черевченко — четвёртый главный тренер подмосковной команды в 2020 году. На пресс-конференции специалист был достаточно собран и рассказывал о психологии.

«Самое сложное в такой период — психология,— говорил рулевой «Химок» на пресс-конференции. Знаю, что ребята могут играть в футбол. Разговаривал с ними как перед игрой, так и сегодня на утреннем собрании. Было видно, что они очень переживают за результат. Встреча выдалась тяжёлой. Любая победа приятна. Но сегодняшняя — приятна вдвойне. Сражение ребят заслуживает большого уважения».

Ломовицкий отмечал в стиле Fortnite, Глушаков следил с трибуны. Фото с «Химки» — «Динамо»

У главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова дела намного хуже. Как стало известно «Чемпионату», руководство московского «Динамо» на внеплановом собрании обсудит возможную отставку Новикова с занимаемой должности. Кажется, у бело-голубых будет новый главный тренер.