Игнашевич — о хейте фанатов «Торпедо», бедах ФНЛ и натурализации Жиго

Последнее время Сергей Игнашевич в непростой ситуации: болельщики «Торпедо» при первых неудачах начали отправлять его с трибун в отставку, запускать акции в социальных сетях, не скрывая своего недовольства главным тренером. После вылета из Кубка России от «Шинника» он не выдержал и пошёл к фан-сектору, но конструктивного диалога не вышло.

«Посмотрите, как поддерживают нормальные команды!» Игнашевич зарубился с сотней фанатов Главный тренер «Торпедо» после поражения пошёл на фан-сектор.

Сегодня после тренировки Игнашевич два часа «защищался»: сначала от общих вопросов журналистов, а затем – в индивидуальной беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Из этого интервью вы узнаете:

– чего не хватает «Торпедо» прямо сейчас;

– про «автобусы» в ФНЛ;

– о критериях трансферной политики и жизни в условиях урезанного бюджета;

– о насыщенном графике ФНЛ и играх на Дальнем Востоке в 8 утра;

– о том самом разговоре с фанатами после матча с «Шинником»;

– о постах в «Инстаграме»;

– о проблеме защитников в сборной.

Игнашевича прогоняют из «Торпедо». Что происходит с тренером и его командой Болельщики пишут гневные заявления и требуют уйти по собственному желанию.

ФНЛ, «автобусы»

– «Торпедо» сейчас на 9-м месте: за 12 туров всего 5 побед, болельщики недовольны Чего не хватает команде?

– Нестабильно играем в плане результата. Отсюда настроение среди болельщиков и внутри команды. Но здесь есть огромная пища для размышлений. В этой ситуации у меня нет выбора, поэтому я стараюсь делать всё возможное, чтобы команда добивалась результатов. Надеюсь, футболисты, присоединившиеся к нам этим летом, наладят связи, и мы сможем стабильнее, чем сейчас, набирать очки.

– После матча с «Нижним Новгородом» вы сказали, что команде не хватило моральной устойчивости. Дело в результатах?

– Моральной устойчивости не хватает многим командам ФНЛ. Это качество в принципе присуще опытным футболистам, а у нас много молодых. Нам не хватает лидеров на поле, отсюда нестабильная игра, моменты, когда мы не можем переламывать ход матча. Хотя в прошлом году с этой точки зрения мы были на ведущих ролях в лиге.

– Как вам в целом уровень первого дивизиона в этом году?

– Интереснее, чем в прошлом сезоне – появилось много тренерских команд, разных тактик. В этом смысле стало любопытнее.

– Кого можете выделить?

– «Велес», «Алания», «Волгарь», «Балтика». Калининградцы и в прошлом сезоне выглядели интересно, но первую часть провалили, а во второй их игра стабилизировалась, и они стали очень хороши.

– Перед сезоном вы говорили, что хотите использовать разные схемы: играть и в три, и в четыре защитника. Это эффективно в ФНЛ?

– Не сказал бы, что очень эффективно, потому что средний уровень футболистов в лиге не особо высокий. Что-то получается, что-то нет. Главный тренд ФНЛ – игра вторым номером. И это даёт результат, в отличие от ведущих европейских лиг и той же РПЛ. Если в Премьер-Лиге есть мастера, способные вскрывать «автобусы», то и результат есть. А в ФНЛ, как правило, «автобусы» не вскрывают, поэтому много опытных тренеров (Павлов, Петраков, Побегалов) играют от обороны. У них после потери мяча девять-десять футболистов сразу перебегают за линию мяча, и становится очень тяжело вскрывать такие команды.

Трансферная политика, задачи

– Как сказался на «Торпедо» уход Ивана Сергеева в «Крылья Советов»?

– Это было неизбежно, поэтому мы были готовы. Вместо Вани мы взяли двух других нападающих, и их развитие сейчас беспокоит меня куда больше, чем уход Сергеева.

– В каком смысле «беспокоит»?

– Я работаю над тем, как внедрить игроков в команду, используя их сильные качества. Время покажет, насколько это равноценная замена Сергееву.

– Лебеденко и Рязанцев – ветераны. Не было мыслей пополнить команду футболистами такого же уровня и возраста?

– Те критерии, которые были заданы клубом к трансферной политике в этом сезоне, не способствуют тому, чтобы мы брали игроков такого калибра.

– Что за критерии?

– Бюджет, который нам урезали перед этим сезоном, из-за чего пришлось сократить и зарплаты ведущим игрокам. Плюс ограничения в возрасте новых игроков – не можем брать старше 27 лет. Также у нас есть возможность брать только россиян и бесплатных футболистов.

– 27 лет — потому что потом перспектива перепродажи не так высока?

– В том числе.

– В связи с трансферной политикой, какие перед вами стоят задачи?

– Одна из – развивать молодых игроков. При тех правилах, которые сегодня диктует клуб, я себе ставлю задачу добиваться максимального результата. Я сюда пришёл с такими мыслями. Для меня «Торпедо» — родной клуб, всё моё детство с ним связано. И мне хочется вывести команду на более высокий уровень, помочь шагнуть вперёд. И в плане результата, и возможностей вне поля.

Вторая задача – получить тренерский опыт. Я благодарен руководству «Торпедо» за предоставленную мне, начинающему специалисту, возможность. Я получаю громадный опыт, который ни за что не купишь и нигде не узнаешь, даже будучи помощником в сборной или любой другой лиге.

Третья задача – вывести на более высокий уровень игроков. Чтобы футболисты получали хорошие предложения из клубов РПЛ, по контрактам. Как тот же Ваня Сергеев.

– То есть это слухи, что он остался бы на нынешней зарплате, если бы была задача выхода в Премьер-Лигу?

— Да. Ему поступило хорошее предложение, превышающее потолок зарплат в команде, и мы не смогли его удержать. Он получил предложение от клуба, который ставит перед собой большую задачу. Тем более там есть развитая инфраструктура, да и бюджет другой. На сегодняшний день он более амбициозен, чем мы. Не стали держать Ваню, когда он изъявил желание уйти.

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22 команды, реформа Кубка, поддержка Дальнего Востока

— Исходя из того, как вы играете и как складываются дела, видите возможность попадания в четвёрку лучших по итогам чемпионата?

— Футбол — непредсказуемая игра. Мы сыграли лишь 12 туров, сейчас и новички ФНЛ стабильно набирают очки. Уверен, что по ходу чемпионата нестабильные результаты будут показывать как они, так и остальные клубы. «Оренбург», набиравший очки, сейчас стал их терять. Будет накапливаться усталость, потому что у турнира какой-то невероятный формат.

Непонятно, зачем нужно было расширять лигу в таких условиях? Зачем нужно было делать реформу Кубка? Можно было это отложить на сезон-два. Сейчас же получились такие условия, что стабильно показывать результат тяжело. Уверен, что качели будут на всех участках таблицы. Это уже происходит.

— Что не так с реформой Кубка?

— Появилось три обязательных матча. Посмотрите в календарь молодой команды «Чертаново», которой нужно играть через два на третий — и так по всей стране. Очень тяжело выступать в таком графике. У нас 22 команды, мы играем нон-стоп, у нас нет пауз. Было два недельных цикла в осеннем этапе, а сейчас их нет. Матчи идут через три на четвёртый, а если Кубок — через два на третий. График очень сложный.

— Какой формат оптимальный?

— 22 команды — многовато. Мы стартовали в августе, а в прошлом году — 7 июля. Календарь сжался.

— Вы стартовали позже из-за коронавируса.

— Поэтому я не понимаю, почему лига расширилась. Зачем делать 22 команды? В прошлом году было 20, в этом — 22. Календарь стал плотнее, плюс появились матчи Кубка.

— Там же некоторые собрались сливаться. Взяли с запасом.

— Взяли с запасом, но зачем оставлять пятёрку, которая вылетела по спортивному принципу? Зачем брать всех подряд? Логика должна быть какая-то в этих решениях? Тем более в условиях пандемии.

— Тогда как быть?

— Здесь можно рассуждать о делении на зоны. Можно и не делить, а оставить определённое количество команд. Одни команды финансово здоровые, другие – нет. Их держат на плаву искусственно. Лига очень сильно помогает многим: стадионы и качество полей достаточно низкого качества, но командам разрешают там играть.

Поддерживают и дальневосточные команды. Представьте тех, кто играет в 8 утра? Причём мы не летаем чартером, а рейсовыми самолетами, и нам приходится прилетать за несколько часов до матча. После этого у нас новая игра через три дня, а мы не можем улететь. Ждём следующий рейс, который будет через сутки. Времени на подготовку становится ещё меньше. Представьте молодые команды, которые не играли на этом уровне: «Чертаново» выступало на первенстве Москвы, а сейчас в таком графике нужно участвовать в ФНЛ. Настоящее испытание не только для игроков, у нас и персонал не успевает восстанавливаться. Люди элементарно не выдерживают бессонных ночей и перелётов.

— О какой «поддержке дальневосточных команд» вы говорите?

— Прошлый сезон «Луч» провёл на отвратительном поле, но матчи всё же игрались. В Премьер-Лиге не допустили бы игры на таком стадионе.

Или, например, рано утром играть в Хабаровске. Не понимаю, почему не сделать определённый критерий? Идёт август, они назначают матч на 15:00 по местному и в 08:00 утра по Москве. Почему не сыграть вечером? Я понимаю, что они приезжают потом в московский регион и играют поздний матч, но почему не поставить временный промежуток с 11-12 тура до 19 вечера по местному времени?

Условно, для Хабаровска сделать разумные исключения. Они играют три дня на синтетике у себя в 30 градусов, у них сводит ноги, но зато в 8 утра по Москве? Можно Лигу чемпионов выиграть в таком графике.

— Есть проблемы с освещением и нужно платить за коммуналку большие деньги.

— Не думаю. Почему в 17 часов не играем? В августе в это время ещё светло.

— Поднимите этот вопрос.

— Я разговариваю периодически на эту тему. Зачем мне об этом трубить? Лига живёт по этим правилам не первый год, да и на исполкомах эти вопросы поднимаются и общим количеством голосов решение остаётся таким. Мне непонятно, зачем играть в 8 утра. На мой взгляд, это не совсем по-спортивному.

«Торпедо» провело онлайн-встречу с фанатами. Подключилось более 200 человек Болельщики – о наболевшем.

«Шинник», разговор с фанатами

– Долго не могли уснуть после кубкового матча с «Шинником»?

– Долго. Только под утро получилось. Было непросто.

– О чём думали?

– Как исправить ситуацию в команде. Эмоциональное состояние было взвинченное, поэтому засыпалось тяжело.

– Как решились выйти к болельщикам?

– Эмоции. Мы после каждого матча, вне зависимости от того, как сыграли, идём к трибунам их благодарить, а они мне кричат: «Позор, уходи». В тот раз не сдержался и пошёл выяснять отношения. Но конструктивного диалога не получилось.

– Лично болельщики не пишут?

– Пишут. В основном всё касается результата.

– Когда вас только назначили, «Запад-5» пожелал успехов и напомнил, что права на ошибку у вас нет. Видели это?

– Помню. Я в тот момент ничего не испытал: пришёл работать и получать от этого удовольствие.

– Что чувствуете, когда с трибун кричат «Уходи», а в соцсетях хэштеги #ИгнашевичOUT?

– Я не первый день в футболе. И в ЦСКА, и в сборной давление со стороны болельщиков было жёстче и хлеще. Были периоды, когда и другие футболисты просто не могли выйти на улицу. Вспомним Федю Смолова, Игоря Акинфеева. Что сейчас происходит со мной такого, чего не было на других этапах карьеры?

– Сейчас вы тренер, возможно, иное ощущение?

– Я спокойно воспринимаю давление. Да, тогда вышел на эмоциях, поговорил. Был непростой эмоциональный момент. Но я отделяю мух от котлет. Внешняя составляющая не влияет на мою трудоспособность. Если бы я не мог справиться с этим давлением, я бы и в футбол играть не смог. Представьте, что такое пробить пенальти при тысячах зрителей в четвертьфинале чемпионата мира. Даже если бы меня в тот момент оскорбляли, я бы пробил так, как решил. Если бы я не был способен это сделать, то не играл бы на таком уровне.

Игнашевича прогоняют из «Торпедо». Что происходит с тренером и его командой Болельщики пишут гневные заявления и требуют уйти по собственному желанию.

«Инстаграм»

– Болельщики «Торпедо» говорят, что вы много говорите про ЦСКА в «Инстаграме».

– У меня был один пост, где я поздравил клуб с 15-летием победы в Кубке УЕФА. А остальное – это общение с болельщиками. Представьте, мне приходит 300 вопросов через рубрику вопрос-ответ, из них 280 – от болельщиков ЦСКА и сборной России, а всего 20 – от фанатов «Торпедо».

Причём 15 из них — от одного человека с вопросом: «Почему ты убрал Артёма Селюкова и Дениса Дёгтева — легенду клуба»? Я отвечаю, но, естественно, они утопают в общем потоке, поэтому складывается впечатление, что я вообще не в «Торпедо» нахожусь.

– Тренеру вообще нужно активно вести соцсети?

– У меня нет сложившегося мнения на этот счёт. Гончаренко завёл «Инстаграм», и его начали полоскать, а до этого ему, наверное, жилось спокойнее. Есть Симеоне или Анчелотти, которые аккуратно выставляют посты только после побед, а в остальное время их не видно и не слышно.

– Может, закрывать комментарии, чтобы не «полоскали»?

– Это не работает. Я сначала думал так: моя личная страница, мои правила, не нравится — в бан. Но это только разозлило людей, поэтому я практически всех разбанил.

– Вы стали меньше вести «Инстаграм». Почему?

– Сейчас начался сезон, и у меня остаётся мало свободного времени. Не до этого. Очень много матчей, после – постоянный анализ игр, работа над ошибками. Из-за этого очень мало времени уделяешь семье. Сейчас приеду, повезу ребёнка на тренировку, но вместо того, чтобы за ним наблюдать, буду готовиться к завтрашней тренировке. Вечером, вместо того, чтобы поиграть с детьми, надо будет проанализировать последнюю игру, состояние футболистов.

А есть семья, которая уже ложится спать в восемь-девять вечера. Семья – это тот тыл, который спасал всегда. Когда ты приходишь домой, видишь любящие лица, забываешь то, что было на футбольном поле, как ошибался. Даже после больших побед видишь совершенно нейтральные любящие глаза.

Сборная, защитники

– Основная проблема в сборной России — отсутствие центральных защитников. Какую пару вы сейчас видите основной?

– Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

– Кутепов в паре с вами на чемпионате мира прибавил, а сейчас постепенно сдаёт позиции. Почему так?

– Я с ним работал только месяц, но могу сказать так: есть ведущий футболист, а есть ведомый. Со стороны кажется, что Кутепову проще, когда рядом с ним опытные партнёры или более мастеровитый игрок. Тогда на Илью оказывается меньше давления, и он может проявить свои способности. Возможно, Кутепов ещё не созрел – обычно защитники созревают к 30 годам.

– Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной?

– Джикия – он сейчас лидер «Спартака».

– В чём проблема Васина?

– Первая – это травмы, которые сопровождают его на протяжении всей карьеры. Они не позволяют провести сезон без замен на высоком уровне. Вторая — моральная устойчивость. Ошибки нужно переживать и исправлять. Он не общается с прессой, возможно, Васину тяжело даётся это давление.

– Вы тоже не особо общались во время своей игровой карьеры.

– Мне тоже было непросто.