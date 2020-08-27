«Посмотрите, как поддерживают нормальные команды!» Игнашевич зарубился с сотней фанатов

Фанаты «Торпедо» ещё прошлым летом были недовольны назначением Сергея Игнашевича, потому что он – «конь». Однако фанаты «Торпедо» договорились между собой: пока команда выступает успешно, главного тренера не трогают. А вот если (когда) пойдёт что-то не так…

Игнашевич отлично начал. «Торпедо» лидировало в ФНЛ до 25-го тура (всего провели лишь 27 туров из-за коронавируса). Теперь ситуация перевернулась – в 2020 году результаты резко ухудшились. Коллега Миша Гончаров подробно объяснял, что случилось с игрой и составом «Торпедо».

Игнашевича прогоняют из «Торпедо». Что происходит с тренером и его командой Болельщики пишут гневные заявления и требуют уйти по собственному желанию.

А теперь речь про взаимоотношения Игнашевича с болельщиками. Ещё две недели назад фанатское объединение «Торпедо» предложило главному тренеру уйти в отставку. Ситуация ещё более накалилась после поражения в кубковом матче с «Шинником» на стадии 1/64 финала. Ну и одна победа в пяти турах ФНЛ тоже не добавляет позитива.



В матче с «Шинником» первый тайм получился относительно спокойным. Фанаты хоть и выкрикивали что-то в адрес Игнашевича, но редко. После перерыва обстановка стала нервной. В какой-то момент Игнашевич начал пихать новичку Данилу Прошлякову. Тот стал возмущаться в ответ. Думаю, Газзаев за такое сразу заменил бы и отправил в дубль.

Во втором тайме фанатский сектор «Торпедо» несколько раз пытался обратиться к главному тренеру, скандируя одно и то же по два раза: «Игнашевич! Игнашевич! Ты нас слышишь? Ты нас слышишь? Уходи, уходи...» На противоположной трибуне раздавались аплодисменты (видимо, в знак солидарности с активными фанатами), а затем уже и с центрального сектора стал звучать этот призыв: «Уходи, уходи».



После матча Игнашевич перелез через рекламный щит и подошёл вплотную к активным фанатам «Торпедо» (их было около сотни). Разговор получился громким и полным претензий друг к другу. Когда тренер ещё только подходил к трибуне, болельщики скандировали: «Игнашевич, уходи».

– Побед нам надо, – крикнул кто-то из фанатов.

– Побед всем надо. Нам от вас нужна поддержка, – ответил Игнашевич



– Вы в футбол будете играть?

– Вы всю игру кричите мне. Поддержка нужна в сложные минуты.

– Почему футболисты не играют?

– Они бьются, они борются.



– Мы не видим.

– Смотри внимательнее. Первое, чего от них требуют, – это борьба. По игре – да, вопрос открытый, вопрос тяжёлый. Но борьба есть? Поиграй ввосьмером в поле против десяти.

– А кто виноват?

– Какая разница, кто виноват. От вас нужна поддержка.



– А мы не поддерживаем?

– Вы мне орёте всю игру. Когда сложно, вы поддерживать должны. А вы пишете мне одно и то же после каждой неудачи: «Вы *****, идите *****». Поддержка от вас нужна всему клубу. У нас играют футболисты – 20 лет. Клубу – поддержка. Понимаете? Посмотрите, как поддерживают нормальные команды. Здесь люди выкладываются. Все работают – и игроки, и тренеры. Вот сейчас тяжёлое время – окажите поддержку.



– Мы весь матч делаем атмосферу!

– Атмосфера – само собой, но поддержите в сложный момент. Здорово, что вы ходите. Здорово, когда выезды. Я говорю про поддержку в сложный момент. Ввосьмером атакуем десять игроков, подкаты – нам нужна поддержка, а вы только «Игнашевич – иди *****».

Сергей Игнашевич разговаривает с фанатами «Торпедо» Фото: Telesport

На этом диалог закончился – Игнашевич ушёл. Несколько человек крикнули: «Серёг, молодец, что вышел», но большинство фанатов продолжило скандировать: «Уходи-уходи».