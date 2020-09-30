РПЛ не безнадёжна! У России будет три команды в Лиге чемпионов

«Краснодар» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов вместе с «Зенитом» и «Локомотивом». Команда Мурада Мусаева порадовала, особенно после позорных вылетов из еврокубков «Динамо» и «Ростова». «Быки» дважды переиграли ПАОК – молодцы!

Главные события матча ПАОК – «Краснодар»:

— «Краснодар» сыграл в Греции без своего главного дриблёра Вандерсона. Бразилец остался дома из-за травмы, полученной в первом матче с ПАОКом. Под вопросом было также участие в игре Кайо, Сергея Петрова и Маркуса Берга, но все трое смогли выйти на поле.



— Болельщики ПАОКа в количестве около 3000 человек горячо провожали свою команду от отеля до стадиона на встречу с «Краснодаром». Салоники ждали этого матча как самого важного в сезоне. На городских школах с утра висели плакаты с надписями типа «Мы не пойдём учиться, пока ПАОК не будет в Лиге чемпионов».

— В первом тайме «Краснодар» уступил по ударам – 4:6 (в створ – 2:4), но в целом игра шла по сценарию, который более-менее устраивал команду Мурада Мусаева. ПАОК не спешил взвинчивать темп и совсем раскрываться, опасаясь нарваться на контратаку. По владению мячом вообще было равенство – 50% на 50%. Для большего количества нестандартных ходов грекам недоставало индивидуальных качеств футболистов: в этом смысле «быкам» повезло, что они попали на ПАОК, а не на «Бенфику».



— «Краснодар» первый удар нанёс только на 14-й минуте. Причём сделал это после «стандарта» центральный защитник Кайо, который вообще выдал солидные 45 минут, за исключением пары ошибок (одна из них привела к жёлтой карточке). В обороне «быков» было тревожно за правый фланг, так как у ПАОКа очень сильный левый «бровочник» Димитрис Яннулис, а Сергей Петров явно волновался, суетился. Видимо, для помощи Петрову тренер и поставил направо Виктора Классона, а не Реми Кабелла, чего ждали некоторые эксперты. Центрхавам гостей тоже приходилось непросто: они не привыкли к такому давлению в РПЛ, тем более от имеющего численное преимущество в центре соперника. Но «Краснодар» выдерживал борьбу – отодвигал игру от своих ворот. В самые тяжёлые моменты выручил Матвей Сафонов.

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— До середины второго тайма игра принципиально не менялась, хотя постоянно ощущалось напряжение у ворот «Краснодара». В частности, в одном из эпизодов в штрафной «быков» упал Антонио Чолак после единоборства с Александром Мартыновичем. К счастью, судьи не нашли повода для назначения пенальти. Впрочем, было спорное падение и в штрафной ПАОКа – судья мог указать на «точку» за фол на Викторе Классоне.



Мусаев выпустил на фланг полузащиты Игоря Смольникова, чтобы плотнее закрыть Яннулиса, а получилось, что усилил атаку. В контратаке после «стандарта» Смольников оказался на чужом левом фланге и кое-как прострелил с левой ноги, а Иоаннис Михайлидис срезал мяч в собственные ворота.



— «Быки» вёли в счёте всего четыре минуты. ПАОК отыгрался благодаря штрафному. Краснодарцы упустили Омара Эль-Каддури – марокканец ударом головой отправил мяч под перекладину.



— Но уже через минуту «Краснодар» забил второй гол, который, по сути, завершил это противостояние. В целом «быкам» недоставало скорости на мяче, однако в эпизоде с голом Кабелла гости идеально расправились с раскрывшимся соперником. Тонни де Вильена пробил в штангу, а француз добил мяч в пустые ворота. Празднуй, Краснодар!