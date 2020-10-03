«Спартак» звал Кержакова, Романцев не договорился с Аршавиным, а Сычёв ушёл из-за денег

История матчей между «Спартаком» и «Зенитом» богата на крутые сюжеты — здесь и вернувшийся в Питер Садырин с одной только целью – обыграть «Спартак» и Романцева (и «Зенит», поднявшись из первой лиги, в первом же матче это сделал), и скандальные голы Березовскому «из песочной ямы» в том же 96-м, и первый гол Кержакова, а потом легендарные кувырки с Аршавиным, и «посмотрите, как «Спартак» работает с судьями, …!» от Погребняка, и почти рэп-баттл — Карпин против Денисова, и гол Эменике на «Петровском» с неприличным жестом (хотя сам африканец будет божиться, что, сгибая локоть, он передавал привет родным), и 0:5 для Эмери, и 5:1 от Манчини, и недавний супергол вечного Жиркова…

Но мой любимый матч «Спартак» — «Зенит» — это 4:3 в июле 2002-го. Потому что это был Огонь как он есть.

Вратарь «Зенита» сдал матч «Спартаку»? Грязная история из футбола 90-х Роман Березовский пропустил странные голы в 1996 году.

«Спартак» тогда был не просто чемпионом – Гегемоном. Команда Романцева шесть раз подряд становилась сильнейшей в стране. В её составе ещё хватало носителей красно-белых традиций — Бесчастных, Титов, Ананко, Баранов, Парфёнов, Калиниченко, Ковтун… И 18-летний вундеркинд Сычёв, буквально за полгода своими голами и яркой игрой покоривший спартаковских болельщиков.

Бесчастных, Сычёв, Титов, Ковтун и Романцев только вернулись с чемпионата мира в Японии и Южной Корее, который наша сборная бесславно покинула, проиграв в группе хозяевам-японцам и Бельгии. Из «Зенита» там был 19-летний Кержаков. Выйдя в концовке последнего матча с бельгийцами, он едва не помог Сычёву спасти игру. Потом друг Дима (они были знакомы ещё по питерскому интернату) рыдал на плече у друга Саши – и над этими фото умилялась вся страна.

А 20-летнего Аршавина Романцев отцепил перед самым ЧМ с формулировкой: «Аршавин — очень перспективный парень. В следующем цикле, не сомневаюсь, он будет играть за сборную. Но сейчас у нас на правом фланге могут действовать многие».

«Зенит» в 2002-м ещё не был обласкан безграничной любовью и возможностями «Газпрома» (клубом владел «Банкирский дом «Санкт-Петербург»), но явить стране «поколение века» уже успел. Кержаков, Аршавин, Быстров…

Керж-Арш — эта связка блеснула и в Москве. Кержаков забил два (Бесчастных после матча, комментируя первый гол зенитовца, удивлялся игре защитников «Спартака»: «Он в штрафной и мяч принял, и обработал, и посмотрел, где вратарь!»), а Аршавин, тогда еще игравший под 15-м номером, исполнил суперсоло, одурачив всю оборону хозяев.

«Зенит» вёл в счете 2:0, 3:2 – и проиграл. Победу «Спартаку» принесли дубль Бесчастных, голевой пас Титова на Кебе и фантастический победный выстрел Сычёва (с угла вратарской засадил в ближнюю «девятку» над головой Малафеева). Празднуя, форвард покажет поддетую под игровую форму футболку с надписью: «Кто мы? Мясо!». «Не знаю, кто это написал. Просто взял и ношу её уже месяца три», — признается смущенный герой.

Пройдет еще месяц, и Сычёв откажется играть за «Спартак» (в заявлении об уходе, поданном руководству, он выразит недовольство неблагоприятной обстановкой в команде и невыполнением клубом ряда обязательств). Скандальный прецедент завершится разрывом контракта. Без своего ударного форварда и сломавшихся Титова с Парфёновым красно-белые установят антирекорд группового этапа Лиги чемпионов – 6 поражений в 6 турах с разницей мячей 1:18.

В чемпионате «Спартак» в тот год финиширует третьим (чемпионом впервые станет «Локомотив», выигравший дополнительный золотой матч у ЦСКА благодаря единственному голу Лоськова). Вернуть корону красно-белые смогут только через 16 лет.

Романцев уйдёт летом 2003-го, не сработавшись с владельцем и президентом клуба Андреем Червиченко. Напоследок великий тренер выиграет Кубок России. Который до сих пор остаётся последним для «Спартака».

Уход Романцева, бромантан, скандалы — сезон, когда «Спартак» был ещё хуже, чем сейчас Андрей Червиченко в интервью не щадит никого и признаётся в собственных ошибках.

А для «Зенита» сезон-2002, наоборот, станет крайней зоной турбулентности перед вертикальным взлетом. Три тренера за год (Морозов – Бирюков – Раппопорт) и лишь 10-е место после бронзы-2001 заставят президента сине-бело-голубых Виталия Мутко сменить курс — зимой в Питер приедет первый иностранный тренер в истории клуба, чех Властимил Петржела. Который по ходу сезона совершит кадровую революцию, доверившись молодежи, и «Зенит» финиширует вторым. А еще через 4 года уже с Диком Адвокатом впервые станет чемпионом России.

«Романцев мне прямо сказал про Аршавина: «Нам такой не нужен. Он что, будет мне рассказывать, где ему играть?!»

Матч-спектакль лета 2002-го и его главных героев мы вспомнили с Андреем Червиченко. Свой прогноз он дал и на сегодняшнее «дерби двух столиц».

— Лето 2002-го? – переспрашивает Червиченко, узнав тему разговора. – Дайте-ка вспомнить. 3:2 мы выиграли?

— 4:3.

— Точно! На «Динамо» играли. Сычёв победный забил. В «девятину» как дал!

— Кто бы мог подумать, что это будет его последний гол за «Спартак».

— Никто. Но жажда денег и молодой неустоявшийся разум сделали своё дело. Ничего не попишешь – в жизни всякое бывает. Звезды большей величины с ума сходят из-за денег – что уж о Сычёве говорить.

— Причина его ухода – только деньги?

— Ну а что ещё? Конечно. Хотя мы ему и так прибавляли – поступательно. Но он попросил сразу в 4 раза больше существующей зарплаты. Получал, по-моему, 10 тысяч долларов, а запросил 40. И в принципе на это можно было пойти – не катастрофическая сумма. К тому же человек заиграл – в такой ситуации вполне справедливо, когда агенты просят повышение. «У нас звезда, давайте её стимулировать». Но, во-первых, в случае с Сычевым эти требования были произнесены в ультимативной форме. Дерзко, с напором. Что автоматически вызвало отторжение. Во-вторых, если каждый игрок, переживающий удачный период, будет приходить к президенту и требовать денег – это неправильно. Так и разориться можно — и очень быстро. Опять же – что за пример для всех остальных? Есть действующий контракт. Всё остальное – переговорный процесс. Если и прибавлять, то хотя бы не в геометрической, а в арифметической прогрессии!

— Компромисс был возможен?

— Я ему говорил: «Ты играй, забивай – и всё будет. Пересчитаем, переведём в бонусы». Если бы он внял нашим резонам, то остался бы в «Спартаке». Но сторона Сычёва, заручившись поддержкой РФС, приняла решение переть буром. Люди поняли, что надо хватать свой шанс. Звезда сверкнула, а сколько она будет светить – неизвестно.

Насколько понимаю – там уже было принято решение, куда уходить. Интерес к нему в то время был большой. Киевское «Динамо», «Шахтёр», наши клубы. Даже если бы Сычёву пришлось отбывать годичную дисквалификацию, как об этом говорилось с самого начала, он бы всё это время не сидел на бобах. Уверен, была достигнута договоренность — новый клуб ему бы всё оплатил.

Понятно, что сам игрок в той ситуации ничего не решал. 18 лет – куда там? Он только повторял то, что ему говорили. И все эти мысли были не его. Вокруг любого футболиста всегда есть люди, которым выгодны такие движения. Агенты, окружение… Там ещё и папа считал себя сопричастным.

Тут больше вопросы нужно задавать не мне, а тем, кто тогда руководил РФС. Колоскову, Тукманову. Как вообще можно было рассматривать вопрос о разрыве действующего контракта? Вы вспомните эту клоунаду! Это же был практически первый случай в истории. Вся система была под угрозой.

Но мы тоже не дети, не хотели уступать. В итоге нашли компромисс – отправили его в «Марсель».

— Культовую сычёвскую футболку «Кто мы? Мясо!», которую он в том матче с «Зенитом» показал, помните? У вас такой не было?

— Была. Я всегда говорю: те, кто считают меня антиспартаковцем – больные на голову люди.

У меня много чего было. Кто-то прислал картинку, я её сохранил – мы с Игорем Суркисом держим Сычёва за руки и за ноги, как будто перетягивая. А болельщики ЦСКА подарили футболку с надписью: «Дорогой наш человек» (смеется).

«Мне было страшно за жизнь». Тёмная история побега Сычёва из «Спартака» В ожидании дерби вспоминаем самый скандальный эпизод из жизни экс-форварда «Спартака» и «Локо».

— Известно, что в конце того же 2002 года в «Спартак» мог перейти Аршавин. Я слышал три версии — почему это не произошло. Сам Андрей недавно заявил, что Червиченко пожалел денег – 50-60 тысяч евро подъемных. Версия номер два — Романцев выступил против перехода. Номер три — Аршавин после разговора с тренером передумал.

— Про 50-60 тысяч — смешно. Откуда Аршавин эти суммы взял – ума не приложу. Может, ему сказал кто-то? Бред сивой кобылы.



А вот другие версии – верные. Андрей приезжал к нам в офис, мы разговаривали. Сидели — я, Шикунов, Аршавин. Андрей выставил условие: «Я хочу играть в «Спартаке» только центрального нападающего. Пусть мне это гарантируют». Мы ему объяснили: «Дружище, это не наш вопрос. На нас – деньги, контракты. А по составу – это к Олегу Ивановичу. Кабинет — напротив. Если он даст такие гарантии – то пожалуйста».



Они тут же поговорили, я зашел к Романцеву. Понятно, что Олег Иванович ему сказал: «Ты футболист и будешь играть там, где я решу». Аршавин пытался спорить. Он же такой – хоть и маленькая, но звезда. Когда мы с Андреем попрощались – мол, остаемся на связи, всё обсудим и созвонимся, Романцев мне прямо сказал: «Нам такой не нужен. Он что, будет мне рассказывать, где ему играть?!». Я согласился. В 2002 году Романцев был глыбой, а Аршавин только начинал. Но искры между ними полетели сразу.

— Вместе с Аршавиным в «Спартак» могли перейти Быстров и Денисов.

— Да, все втроем. У них тогда был один агент – Павел Андреев. Сумму называть не стану, но она была абсолютно нормальной – совсем небольшой. Даже с учетом агентских и подъемных. Сказывалось то, что у всех троих заканчивались контракты с «Зенитом». Это же позволяло им открыто вести переговоры. И с Вовой Быстровым я виделся – он мне тоже очень нравился как футболист.



Другое дело, если бы Аршавин сразу заиграл в «Спартаке», и у него здесь точно бы получилось, то по ребятам были вопросы. Особенно – по Денисову. Он ведь и в «Зените» раскрылся позже остальных – серьёзным игроком стал уже при Адвокате. Начал голову на поле поднимать, двигаться.



В любом случае, «Зенит» очнулся, понял, что отпускать ребят нельзя. Сделал им отличное предложение, даже лучше нашего, и они остались. Вопрос был закрыт.

— Кержаков когда-нибудь мог перейти в «Спартак»?

— Были мысли. В том же 2002 году он попал в сборную. Романцев нам с Шикуновым поставил задачу: «Хороший парень. Попробуйте его пригласить в «Спартак», поговорите». Мы перед чемпионатом мира на базе встретились, но разговора не получилось. Совсем. Буквально парой слов обмолвились. «Нет» — и всё. Не пошел процесс – бывает. Больше мы к этому вопросу не возвращались.

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— От сегодняшнего матча можно ожидать такой же жары, как в 2002-м?

— Думаю, что футбол будет открытый. Нападение у обеих команд работает лучше, чем защита. «Спартаку» вообще играть осторожно – всё равно что расписываться в поражении. Нынешний «Спартак» прежде всего и хорош тем, что первые 20 минут бежит, атакует, давит. И если забивает быстрый гол, то вынуждает соперника отвечать. А сам ловит его на контратаках.

— Как сыграют – ваш прогноз?

— До последнего тура я считал, что «Спартак», скорее всего, выиграет. Он был лёгкий, интересный. А «Зенит» — наоборот, громоздкий, тяжелый. Но после того как чемпион поиздевался над «Уфой», просто унизив соперника, а «Спартак» выиграл только за счет дурноты вратаря «Тамбова» — мое мнение изменилось. Победит «Зенит». Счёт? Как в Кубке – 2:1. Конечно, в футболе всякое бывает – и у Айртона мячи от коленки залетают, но если говорить об объективных вводных, то «Зенит» на сегодня сильнее.

— А если в целом, по дистанции – «Спартак» конкурент «Зениту» в борьбе за золото?

— Почему нет? Сейчас по очкам равенство, до закрытия трансферного окна у «Спартака» есть ещё время, чтобы укрепиться. Прежде всего на флангах. Я бы и ЦСКА с «Локомотивом» со счетов сбрасывать не стал. И даже «Ростов», который уже на третьем месте окопался.



Другое дело, что зимой у нас очень большая пауза. Чуть ли не четыре месяца. Абсолютно идиотский календарь, эта «осень-зима», которую мы сами себе накреативили. Получается, что команда, которая заканчивает год, и команда, которая играет в марте – как будто две разные команды. Поэтому, чтобы всерьез говорить о каких-то шансах, надо в любом случае ждать весны.