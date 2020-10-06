Кокорин, Смолов и травмы-травмы-травмы. Что с ними не так? Время-то уже заканчивается

Травм, полученных вовремя, не бывает — травмы всегда некстати. Но в больничных картах Смолова и Кокорина впору искать что-то метафизическое или даже экстрасенсорное.

Смолов два года назад перешел в «Локомотив», чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Но первый тур в гостях с «Галатасараем» пропустил из-за дисквалификации, оставшейся еще с «Краснодара», а потом получил травму ключицы и был прооперирован. В итоге лишь два выхода на замену (20 минут с «Порту» и 11 — с «Шальке») и почти целый матч дома с «Галатасараем», но без забитых мячей. А в прошлом году из-за травмы задней поверхности бедра Смолов пропустил оба поединка с «Ювентусом» (в остальных четырёх турах играл, но тоже ни разу не забил).

Попытку №3 Федор встретил во всеоружии — впервые за 14 месяцев отличился в двух турах РПЛ подряд (с ЦСКА так просто был хорош – лучший матч в России за долгое время). И нате вам те же злосчастные грабли — третью осень подряд новая болячка. В сборную из-за «небольшого повреждения» он уже не поехал — вместо него вызван Комличенко. А первый матч ЛЧ с «Зальцбургом» всего через две недели.

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Кокорин из-за травмы пропустил главный турнир всей карьеры — ЧМ-2018. Но тогда был разрыв крестов — бич современного футбола, от которого ни уберечься, ни застраховаться. Сейчас же с Александром происходит что-то таинственное. Кажется, нечто похожее по степени общего непонимания он переживал 7 лет назад, когда перешел из «Динамо» во «Анжи». Тогда мама игрока сильно возмущалась: «У него старая травма ахилла, не до конца залеченная. Как мне кажется, если бы Саша остался в «Динамо», через год мог бы закончить с футболом. Знаете, до чего дошло? В «Динамо» сыну не верили, что он усугубил травму и у него болит нога, представляете?! Саше хотя бы месяц-два необходимо было на восстановление, а ему и трёх недель не дали. Заставляли тренироваться. В последних играх сезона он даже на ногу не мог встать толком. Врачи всё преподносили так, что парень просто не хочет выходить на поле».

Фото: РИА Новости

За «Анжи» он в итоге не сыграет ни минуты и, несмотря на такое отношение, вернётся в «Динамо».

В «Спартаке», видимо, никто так не говорит и не считает – новичку дают время и верят в него. И за «Спартак» Кокорин сыграл уже целых три матча. Но опять взял больничный. Версий происходящего — тьма. То ли рецидив, то ли новая травма. То ли персональный массажист виноват, то ли нет. И по срокам восстановления — сплошной туман. То ли скоро, то ли увы.

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Судьба, карма, что-то хроническое, какие-то непрофессиональные ошибки в подготовке, стечение обстоятельств — что с этими безусловно талантливыми парнями не так? Между тем, все попытки объяснить природу столь частых проблем лучших форвардов поколения со здоровьем (вы ещё вспомните прописную истину, что футбол – это очень травматичный вид спорта), все догадки, выводы и советы, меркнут на фоне главного постулата — этому поколению уже 30+. Смолову в феврале 31, Кокорину в марте 30. Казалось бы, вчерашним динамовским юнцам…

Время собирать камни еще не пришло, но уже и не за горами. Определённый Рубикон пройден, партия переходит в эндшпиль. Помните, что по этому поводу говорилось в киноклассике? «Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но ещё важнее искусство выхода из разговора».

Парни, у вас ещё есть время на то, чтобы, взяв пример с Дзюбы, который чуть постарше, правильно закончить свой футбольный разговор с нами — минуя стулья «Кофемании» и пижонские пенальти. Налегая на ту чашу весов, где кокоринский гол Алжиру на ЧМ, голы Смолова «Реалу» и «Барселоне»…

При желании и удаче. Без травм.