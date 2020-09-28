Два года назад он был в пятой лиге Германии. Теперь – в сборной России. История Жирова

В 2015 году Александр Жиров уже попадал в расширенный список сборной – защитника «Волгаря» приметил Фабио Капелло.

«На тренировке парни рассказали, я сначала не поверил, говорю: «Хорош шутить», – рассказывал он «Чемпионату». – Но потом мне позвонил администратор сборной, спросил мои размеры на случай, если попаду в окончательный список».

Но звёздного часа не случилось, а следующего вызова пришлось ждать пять лет. С тех пор в карьере Жирова многое изменилось: он побывал в «Анжи», где забил свой единственный гол в РПЛ – в ворота «Спартака», на полгода съездил в Томск, на месяц – в Краснодар, снова в Махачкалу, оттуда – в красноярский «Енисей». Клуб вышел в РПЛ, а Жиров уехал во вторую Бундеслигу, в «Зандхаузен».

Сейчас потенциальный дебютант сборной может перейти в «Ганновер» — стороны уже согласовали условия контракта.

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Тренер клуба Кенан Кочак очень хотел подписать Жирова: смотрел игры с его участием и убеждал руководство, что он ему нужен

Карьера Жирова в России не отличалась от карьер большинства футболистов: ПФЛ, ФНЛ, РПЛ – возможно, так и скитался бы из клуба в клуб, если бы в 2018 году не появились варианты с Европой. Его агент, Виктор Дейнека, вместе с партнёрами нашёл несколько вариантов – два в Германии и два в Австрии. «Енисей» предлагал остаться, но защитник решил рискнуть, чтобы не жалеть потом, что не попробовал.



«Агент сказал: есть интерес, – рассказывал Жиров. – Сразу ответил ему, что хочу попробовать. После окончания контракта с «Енисеем» полетели в Германию на переговоры, потом пообщались с «Аустрией». Я решил, что Германия будет лучшим местом для продолжения карьеры».

Главный тренер «Зандхаузена», узнав о кандидатуре Жирова, так загорелся, что на протяжении двух месяцев просматривал игры с его участием и убеждал руководство купить российского защитника. Кочак звонил и писал сообщения агентам, интересуясь, когда игрок приедет в Германию: «Мне больше ничего не нужно, дайте мне футболиста и подпишите контракт».

И даже говорил, что Жиров станет сердцем его команды: «Я практически укомплектовал всю команду, представь, что это человеческий организм. У меня остался последний пазл в левую часть грудной клетки — сердце, где должен играть Жиров. Я хочу этот пазл, дай мне возможность его вставить, чтобы наконец у меня появилась команда, о которой я мечтал. Нужно сердце для моей команды».

Но и этим всё не ограничивалось: тренер-турок писал сообщения на русском, используя гугл-переводчик. «Зачем вы повезли Сашу в Австрию? Его дом в Зандхаузене!» В общем, работал и убеждал как мог.

В итоге Жиров подписал контракт на два года, став первым российским игроком в истории клуба. Кочак был счастлив: «Я рад и благодарен клубу, что мы смогли подписать двух центральных защитников: Александра Жирова и Йеспера Верлата. Александр опытный игрок, он уже зарекомендовал себя на самом высоком российском уровне».

Но начал российский легионер неудачно: в первом матче из-под него забили гол, во втором команда проиграла «Гамбургу» 0:3, и снова из-за его ошибок – не смог принять передачу вратаря, а потом догнать нападающего. Кочак отправил его в запас, а через три месяца после прихода Жирова турецкого тренера сняли за слабые результаты.

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Новый тренер отправил Жирова во вторую команду – это пятая лига Германии. Там играли мужики, которые после игр пьют пиво

Защитник рассказывал, что новый тренер не знал, как с ним коммуницировать – на тот момент он только начал учить немецкий.



«Тренер говорил, что не видит меня в своих планах, потому что не понимал, как со мной взаимодействовать, – рассказывал Жиров. – Он опирался на опытных игроков, дал понять, что они выше уровнем, чем я. Поэтому я какое-то время играл за вторую команду».



Вторая команда «Зандахаузена» тогда играла в пятой лиге – её уровень сравним с любительским. Но Жиров не отчаивался: выкладывался по полной и старался получать удовольствие от футбола.



«Там почти нет профессионалов, если только молодые игроки, – делился он. – Атмосфера душевная: зрители просто стоят вокруг поля и поддерживают родственников – для них это культура боления. Высоким уровень футбола не назовёшь. Футболисты с животом — в порядке вещей. Здесь просто играют в своё удовольствие, а потом едут по домам, открывают пиво и смотрят футбол высших лиг».



На игры приходили президент, спортивный директор, которые обсуждали выступление российского защитника и его самоотдачу. До главного тренера основной команды это тоже доходило – в итоге Жиров заслужил шанс вернуться во вторую Бундеслигу. Сыграл в трёх играх, и во всех команда одержала победу.



Но после зимнего перерыва Жиров снова оказался на скамейке на четыре матча – в трёх из четырёх «Зандхаузен» проиграл. Вернулся – выиграли в девяти подряд, тогда-то тренер окончательно поверил в россиянина.



«После нескольких удачных матчей во второй половине сезона он мне сказал, что я убедил его и как человек, и как футболист. Летом (речь про 2019 год. – Прим. «Чемпионата») он мне сказал: «Алекс, хочу, чтобы ты был вице-капитаном». Я поблагодарил его за доверие и согласился. Я доказал свою состоятельность работой».



В конце ноября 2019 года Жиров продлил контракт с клубом до лета 2023 года на новых, улучшенных условиях.

И немного об адаптации в Германии: спал на ковриках для йоги, начал учить немецкий по самоучителю, получил прозвище Путин

Основные трудности, с которыми защитник столкнулся при переезде в Германию, — бытовые: аренда квартиры, машины, незнание английского и, уж тем более, немецкого языка. Когда клуб нашёл ему квартиру, оказалось, что всю мебель нужно завозить с собой – иначе цена подлетает в несколько раз. Пришлось ехать в ИКЕА и полностью закупаться, а пока всё везли — спать на ковриках для йоги.

Адаптироваться помогал Эрик Зенга: он знает русский, поскольку родился в Костроме, где жил до пяти лет. После переезда в Германию его мама продолжила с ним заниматься языком, поэтому сейчас он у него на приличном уровне. Но если с Эриком Жирову разрешили общаться на русском, то с остальными – только на немецком. Возникли сложности во взаимопонимании, пришлось учиться в ускоренном режиме: сначала по самоучителю, потом – с репетитором три раза в неделю. Сейчас он уже вышел на приличный уровень, но русский в команде всё же есть.

«Уже на первой тренировке с командой я услышал много русского мата. Вся команда его знает без исключения, хотя их никто не учил этому. Меня сразу стали называть Путиным — это их главная ассоциация с Россией. С Эриком подружились сразу, а Пауревич пришёл в команду летом 2019 года. И вот как-то мы стоим втроём на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: «Эй, русские, давайте на немецком говорите».

Несмотря на все сложности, с которыми защитник столкнулся после переезда, он не усматривает никакого подвига в решении уехать и дальнейшей борьбе за место в составе:

«Ты доказываешь всё самому себе. Если ты хочешь осуществить свою мечту, прийти к своей цели, то нужно пробовать. Я так рассуждал, когда решался на переезд».

Вызов в сборную подтверждает верность принятого решения.