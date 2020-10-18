Выход Мозеса чуть не закончился плачевно для «Спартака». Хороший урок для Тедеско

В матче «Химки» — «Спартак» произошло множество интереснейших событий: игра красно-белых без двух основных центральных защитников и, как следствие, аномально ужасные общекомандные действия в обороне (21 удар «Химок», 10 в створ, 2,1 xG); голы Кокорина и Мирзова (кто-то сомневался, что Резиуан забьёт своему клубу?); наконец, дебют звёздного Мозеса. «Спартак» мучительно и долго искал правого защитника и выпустил его сразу же, без раскачки и тренировок вместе с партнёрами.

На последнем событии хочется остановиться поподробнее, поскольку оно ощутимо повлияло на логику матча и итоговый результат, а могло сказаться на нём ещё сильнее.

Первый гол Кокорина и дебют Мозеса. «Спартак» играл тайм, но этого хватило для победы «Спартак» без пятерых игроков победил «Химки».

Почему Тедеско выпустил Мозеса? И стало ли от этого «Спартаку» хоть чуточку лучше?

К 57-й минуте, когда вышел нигериец, стало очевидно, что «Спартак» проваливает матч как с точки зрения конструктива в центральной зоне, так и с точки зрения прерывания чужих быстрых атак. Центральная ось красно-белых не справлялась с нагрузкой, опорные полузащитники не давали ни объём, ни качество – и это привело к доминированию «Химок» в остроте по итогам первого тайма.



Тедеско нужно было что-то менять, а самым популярным его манёвром в таких случаях в условиях кадрового дефицита становится перевод Зобнина с правого фланга в центр поля. В Химках это сработало на все 100 процентов: Роман моментально добавил движения в зоне, разогнал минимум четыре хорошие атаки, поучаствовал в третьем голе. То есть проблемную зону Тедеско выявил абсолютно верно – и своевременно её усилил.



Вопрос лишь в том, верным ли был выбор в пользу Мозеса на правом фланге. Альтернативными вариантами могли бы стать и Ещенко, и молодой Маркитесов (он универсал, на правом фланге провёл много времени в «Спартаке-2»), но тренерский штаб доверился именитому легионеру.

Мозес в атаке: отличный заброс на Понсе, нереализованный выход один на один, неприятный обрез у своих ворот

Сильные качества нигерийца мы прекрасно знаем: он хорош на мяче, неплохо работает с ним в любых точках поля, отдает качественные передачи в развитие атаки и даёт большой объём включений в высоких точках.

У Мозеса немало игровых проблем, но он однозначно усилит «Спартак». Объясняем, чем именно Именно тот игрок, который нужен системе Тедеско.

В матче с «Химками» мы частично всё это увидели: сразу же после выхода на поле он выполнил хороший заброс на Понсе, который вывел аргентинца на выгодную позицию. Потом было несколько эпизодов с комбинированием на правом фланге, две неточные подачи и, наконец, нереализованный супермомент, который он получил благодаря рывку в свободную зону.

По движениям Мозеса было видно, что игрового тонуса ему всё же не хватает, взаимопонимания с партнёрами – тоже (отсюда и один совсем кривой верховой пас влево). Но главное, что не понравилось – это эпизод на 76-й минуте, когда Мозес затеял ужасно медленную обводку и подарил мяч Идову. Соотечественник воспользовался подарком и нанёс удар по воротам. На счастье «Спартака» не самый опасный.

Мозес в обороне: чудовищные недобегания, одно из которых завершилось пропущенным голом, а также проигранная борьба на последних секундах

Откровенно неряшливая работа с мячом в упомянутом выше эпизоде, обычно не свойственная Мозесу, могла произойти по двум причинам. Первая – самая логичная: приехавший легионер попросту пока не готов, ему тяжело дался даже 35-минутный отрезок, поэтому к концу игры он и начал чудить. Вторая: Мозес попросту не понял, куда попал, принялся валять дурака. Верить в это не хочется, да и мало кто начнёт бездельничать в первом же для себя матча, если, конечно, он не умалишённый.



Просто в дальнейшем случились эпизоды, которые объяснить ещё сложнее.



85-я минута: Мозес развёл руки в сторону, удивился ошибочному решению судьи, остановился, даже не попытался вернуться назад за Идову, хотя для этого у него было минимум три-четыре секунды. Если бы новичок «Спартака» проявил хотя бы минимальное желание, он без труда в момент голевого удара оказался бы в нужной точке.

89-я минута: Мозес не обеспечил подстраховку Маслову и не сузил пространство за его спиной, в результате два защитника на пару пропустили мяч после диагонали на Идову. Маслов не допрыгнул, Мозес не сделал шаг в глубину. Это общая ошибка двух игроков – и «Спартак» должен был пропускать в эпизоде.

Наконец, компенсированное время. Сначала Мозес дважды вяло сыграл в отборе. А при самом последнем угловом от него элементарно отклеился Липовой – и пробил головой без сопротивления. Если бы «Спартак» пропустил – это была бы прямая вина Мозеса, без всяких отговорок, команда при стандартах обороняется персонально. Я бы понял, если бы был блок или реально сложный манёвр оппонента, но там не нашлось ничего такого, что заставляло Мозеса остановиться. А он – остановился.

Какие выводы?

Как можно объяснить все эти эпизоды? Дело только в полном отсутствии готовности? Ноги не бегут, голова не работает? Очень хочется верить, что да. Но Тедеско должен задать себе вопрос: имелись ли у него основания выпускать только-только приехавшего футболиста, который последний официальный матч провёл почти три месяца назад, непонятно как и с кем тренировался всё последующее время, не прошёл с новой командой ни одного полноценного дня подготовки, не ознакомился до конца с тактическими нюансами. Кажется, что факторов «против» было никак не меньше, чем «за».



Подчеркну, что это именно частная история, которая касается конкретного матча и тренерских решений в нём, а не прогноза эффективности трансфера. Никаких глобальных выводов здесь и быть не может. Хочу лишь повториться: на мой взгляд, «Спартак» приобрёл качественного игрока под свою систему, который усилит её и станет важным исполнителем. Если, конечно, обретёт в Россию мотивацию. Без неё, на полшишечки, невозможно играть «даже» в нашем чемпионате. Шюррле подтвердит.



Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.