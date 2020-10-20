€381,5 млн потратили клубы РПЛ на трансферы за год. Из них почти €100 млн – один «Зенит»

Посчитали, сколько клубы РПЛ потратили на трансферы за последний год, а именно – за три окна: лето 2019, зиму 2020 и нынешнее лето-осень. Ниже – несколько фактов, все данные взяты с сайта transfermarkt.
– Лидер по тратам – «Зенит». За год клуб потратил на трансферы €99,9 млн евро, из которых €67,2 млн пришлись на трансферное окно прошлого лета: тогда за €40 млн купили Малкома, за €12,5 млн – Дугласа Сантоса, отдали €8 млн за Вячеслава Караваева, €3 млн за Алексея Сутормина и €2 млн за Даниила Кругового. При этом на продажах клуб заработал €25,98 млн.
– «Тамбов» за три окна ничего не потратил, а заработал €1,775 млн. Самая крупная продажа за это время – Владимир Обухов в «Ростов» за €700 тыс.
– А вот «Сочи», наоборот, ничего не заработал, потратив при этом €15,5 млн. Больше всего клуб отдал за трансферы Михи Мевли (€4 млн), Дмитрия Полоза и Эльмира Набиуллина (€3 млн).
– «Уфа» и «Ростов» хоть и тратились, но заработали всё равно больше — €15,8 млн и €22,5 млн соответственно при тратах в €1,9 млн и €9,35 млн.
– Из московских клубов больше всех потратило «Динамо» — €59 млн. Наибольшие траты пришлись на прошлое лето – тогда клуб совершил рекордный трансфер, подписав Филиппа за €20 млн. А вот заработать не удалось: всего €3,5 млн за три трансферных окна.
– ЦСКА – на втором месте по тратам среди московских клубов. Нынешняя трансферная кампания «армейцев» обошлась им в €30 млн – так много они не тратили очень давно. Всего за три окна на покупку новых игроков ушло €48,63 млн.
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