В Грозном арбитра избили прямо на поле. Роковым стал матч с молодёжкой «Спартака»

Кажется, что тема с активным обсуждением судейства и арбитров в российском футболе не закончится никогда. На этот раз инцидент произошёл в матче молодёжного первенства между «Ахматом» и «Спартаком».

Представитель «Ахмата» избил главного судью матча

По окончании матча «Ахмат» — «Спартак» произошёл вопиющий случай: представитель грозненского клуба напал на судью встречи Богдана Головко и нанёс ему несколько ударов. По информации телеграм-канала Baza, нападавшим стал сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов.



«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов. Впрочем, в протоколе матча напавший на арбитра указан иначе – «Неизвестный», — говорится в сообщении. В официальном итоговом протоколе матча отмечено, что несколько ударов Головко получил на футбольном поле.

Кто такой Сайд-Хусейн Алханов

Сайд-Хусейн Алханов – сын советника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова и сотрудник безопасности «Ахмата». В конце этого матча, по неофициальной информации, Алханов получил красную карточку, за то, что вышел на поле предъявлять претензии судье после одного из эпизодов. По информации Telegram-канала «Мутко против», одним из участников драки стал Хайдар Алханов, который также занимает должность генерального директора футбольной академии «Рамзан». К слову, он информацию о нападении на арбитра опроверг.

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Заявление «Спартака» и РПЛ, извинения «Ахмата»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал эпизод «Чемпионату» с избиением главного арбитра матча молодёжного первенства с «Ахматом» (0:0).

«Осуждаем любое насилие в любом его проявлении. Такое недопустимо. «Спартак» надеется, что инцидент будет детально изучен и что такое не будет повторяться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Реакция со стороны Российской Премьер-Лиги прозвучала незамедлительно. «РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в сообщении лиги.

«После окончания матча 7-го тура молодёжного первенства между командами «Ахмат» — «Спартак», выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровождён за периметры стадиона.

Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведёт внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — говорится в сообщении пресс-службы грозненского клуба об инциденте на матче молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак».

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Однако, есть несостыковки. В сообщении пресс-службы «Ахмата» виновником стал выбежавший на поле болельщик. Хотя, как утверждают большинство СМИ, нападавшим стал именно сотрудник грозненского клуба. Кажется, нас ждёт новая история с интересным концом. Тем более ещё не закончилась сага Романа Широкова с избиением арбитра.

Кстати говоря, это далеко не первый скандал, связанный с избиением людей во время матчей в Грозном. В 2013 году боковой арбитр Муса Кадыров отличился со знаком минус во встрече молодёжек «Ахмата» и «Амкара». Он избил на поле 18-летнего игрока пермяков Илью Кричмара.

За два года до этого произошёл вопиющий инцидент на матче молодёжных команд «Ахмата» и «Краснодара». Болельщики и некие люди в полицейской форме избили нападающего «быков» Спартака Гогниева. Впоследствии у футболиста диагностировали сотрясение мозга и переломы рёбер.