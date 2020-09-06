«Мне бы дней пять отпуска – мигом рванул бы к Тухелю». Большое интервью с Талалаевым

«Ахмат» Андрея Талалаева — одна из самых ярких команд начала нынешнего сезона. В активе грозненцев три победы, в том числе над «Локомотивом». Как новому тренеру удалось встряхнуть команду, которая чуть не вылетела в прошлом сезоне? С этого и начали беседу с Талалаевым.

— Как можете оценить игру «Ахмата» в начале сезона?

— Команда перестраивается во всём: игры, тренировки, житейские вопросы. Ребята восприняли новые требования — это здорово. Результат в таблице можно оценивать как положительный. Если говорить о качестве игры, тут бы я повременил с лестными оценками. В этом компоненте нужно прибавлять. Мне как тренеру всегда хочется большего.

— В чём ещё важно прибавить?

— В моей концепции важной составляющей является понятие «сбалансированность игры»: когда команда умеет играть и в атаке, и в обороне. Переходные фазы во многом определяют качество, чтобы не было больших разрывов на поле. В этом компоненте нам нужно набирать.

— «Ахмат» Талалаева прессингует активнее команды Шалимова. Нет идеи сделать грозненскую команду самым прессингующим клубом в РПЛ?

— В данный момент сложно говорить о прессинге… Я бы назвал иначе — давление на игрока соперника, владеющего мячом. Или же давление на зону, где находится мяч. Вот это нам удаётся. О прессинге говорить пока рановато. Мы далеки от этого компонента.

— В будущем увидим прессинг в исполнении «Ахмата»?

— Агрессивный футбол — это не только прессинг. Есть множество компонентов: количество продвижений мяча в единицу времени, количество действий соперника с мячом, когда команда им не владеет. У нас же прессинг воспринимается так, будто группа футболистов накрывает игрока, владеющего мячом. Агрессивный футбол — это не только работа без мяча. Важнее, как мы нагло играем, владея мячом: как мы его двигаем вперёд, как доставляем в зону поражения ворот соперника — вот эти компоненты для меня не менее важны.

— «Ахмат» на старте сезона очень много фолит. Это осознанная тактика или больше стечение обстоятельств?

— Это особенности нового судейства наряду со свойствами той игры, которую мы прививаем. Мы совершаем не так много фолов. Просто, если сравнивать судейство на прошедшем финале восьми УЕФА в еврокубках и у нас, то мы стали играть в какой-то балетный футбол… Большинство единоборств арбитрами трактуются как нарушение правил. Даже комментаторы, вышедшие из футбола, чуть ли не за любое нарушение требуют жёлтую карточку. Футбол — вид спорта, связанный с единоборствами. Жёлтая карточка — это экстраординарное событие. У нас же в каждом матче по 7-10 жёлтых показывают. Причём абсолютно необоснованно. Любое единоборство в штрафной превращается в пенальти… Ведь прелесть футбола в борьбе за мяч, а не в том, кто первый, того и тапочки. Мы идём по ложному пути.

— В последнем матче с ЦСКА были вопросы к арбитру?

— Не обсуждаю судейство. Я говорю о тенденциях, которые мешают развитию качества современного футбола. Нам нужно изменить вектор в судействе, если мы хотим быть конкурентоспособными на европейских соревнованиях. Невозможно играть в современный футбол, если VAR останавливает игру по восемь раз за матч. Это по 2-3 минуты за каждую остановку. Теряется интенсивность футбола… Каждое единоборство трактуется как фол, совсем не дают бороться за мяч. Продолжаю настаивать на том, что не менее 25% фолов, зарегистрированных за это время, можно было не назначать. Футбол оставался бы нормальным видом спорта, а игра была бы зрелищнее и красивее.

— У нас сейчас вообще отправляют арбитров на полиграф…

— Против таких мер. Я сторонник того, чтобы изменился вектор развития: судьи же должны иметь право на ошибку. Мы все не безгрешные, поэтому я против полиграфов и обсуждений ошибок. Я за определение правильных тенденций для развития нашего вида спорта.

— У вас нет претензий даже на фоне матча с ЦСКА?

— Когда человек два раза в одном эпизоде играет руками, любой тренер скажет: «Это пенальти!» Но судья в этом матче не дал пенальти и в другую сторону. Предвзятости здесь не было.

«Мне нигде не работалось так комфортно, как в «Ахмате»

— Когда пришло предложение возглавить «Ахмат»? Как быстро приняли решение?

— Я знал спортивного директора «Ахмата»: мы пару раз в жизни виделись с ним и в неформальной обстановке говорили об игре клуба. Если говорить о предложении, конкретика пришла после окончания чемпионата. Мы два-три дня ждали решения по «Крыльям» и «Химкам»… В один из дней прочитал в газете, что Шалимов не продолжит работу с «Ахматом». Буквально на следующее утро мне позвонили и пригласили на встречу спортивный и генеральный директора «Ахмата».

— Сомнений не было после разговора?

— Встречались мы один раз и сразу приняли решение. На следующий день мне сказали, что готовы к сотрудничеству.



— Уже общались с главой республики – Рамзаном Кадыровым?

— Нет, лично не встречались и не общались. Но все мы знаем, что он переживает за нас. Руководители команды всегда с ним на связи, но встречи у меня не было.

— Вам комфортно в «Ахмате»?

— Не знаю, что будет в будущем, но на сегодняшний день более комфортной тренерской работы у меня не было. Что-то похожее было в «Тамбове», где всё было грамотно распределено: Ярцев занимался вопросами с финансированием и глобальной линией команды, Худяков — спортивными вопросами, а тренер занимался тренерством. На сегодняшний день провожу параллели только с «Тамбовом». Практически идеальная тренерская работа. Я тренирую, всё остальное на себе несут руководители. Вопросы, если и возникают, оперативно решаются. Пока всё идеально, даже боюсь сглазить (смеётся).

— Многолетний лидер «Ахмата» Олег Иванов сейчас выходит в основном со скамейки. Дело в возрасте или есть другие причины?

— Он сыграл 50% времени в стартовых шести турах. После короткой предсезонки 36-летнему футболисту непросто сыграть 6 игр за 20 дней. Стоит отметить, в матче с «Ротором» Олег совершил больше скоростной работы, чем за всё время, проведённое на поле в прошлом сезоне. В прошлом году рекорд Иванова был 670 метров скоростной работы, а в одном тайме с «Ротором» он сделал 550 м. Фактически приблизился к рекордной отметке. Олег даёт команде всё, что может. Нам нужно правильно его использовать. В одних матчах он нужен с первых минут, а в других его умение управлять игрой, задавать ритм и принимать умные решения необходимы в определённые временные участки.

— У вас был вариант оставить Глушакова?

— Как только я пришёл в клуб, мне сообщили, что Денис отказался от сотрудничества с «Ахматом».



— Вы бы хотели его оставить?

— Я не обсуждаю сослагательные наклонения. Привык анализировать то, что есть. Зачем тратить свои умственные и психологические усилия на то, что тебе неподвластно?



— В гостях у «Чемпионата» вы рассказывали, как в «Химках» поручили дать установку на игру самому молодому футболисту. Какой самый оригинальный психологический приём применили в Грозном?

— У каждого футболиста свой набор психологических особенностей. В «Ахмате» сделали следующим образом: сказали ребятам, что каждая победа добавит по дополнительному выходному на этот отрезок со сборными. Официальных выходных было два. Учитывая, что игр всего шесть, максимально получилось бы восемь дней. Таким образом ребята заработали себе три дополнительных выходных. Мой взгляд на футбол следующий: «Кто хорошо играет, тот должен хорошо восстанавливаться». Но вы не подумайте, что футболисты остались без тренировок: кому-то отправили один тренировочный день по специальной программе, кому-то — два. Те, кто присоединился к команде позже всех, должны три дня тренироваться по специальной программе.

«3 часа ночи, VIP-зал казино на Таганке — сидят 12 футболистов Премьер-Лиги...» Перед встречей с родным «Торпедо» Талалаев с улыбкой вспоминает прошлое и всерьёз рассуждает о настоящем.

— Вы стали давать больше времени местным игрокам. Как оцените их перспективы?

— Мы сыграли шесть игр за 20 дней: все игроки, кроме двух вратарей, получили практику. Благодаря разумной ротации у нас не произошло ни одной мышечной травмы. Хотя это частая проблема в других командах. Я бы не стал выделять использование молодых игроков в «Ахмате». Мы за такой же период сыграли шесть игр в «Крыльях», там тоже все шесть молодых игроков получили практику. Это не стоит относить к чему-то экстраординарному. Для меня нет никакой роли, играет Кадыров, Адамов или Смирнов. У футболиста для меня нет ни паспорта, ни возраста. Для него есть тренировочная работа, желание играть футбол и желание доказывать то, что он не слабее оппонента. В нашем тренерском штабе анализируется всё: оцениваем восстановление игроков, нагрузку, минуты, которые провели на отработке в групповых действиях, индивидуальную работу. Каждый футболист, который тренируется с основной командой, имеет шанс выйти на поле. Другой вопрос — в каком объёме. Это зависит от результата команды и необходимости. Для меня не так важно, кто у них папа или дядя. У меня есть качества и навыки, которыми они обладают. Далекоидущих выводов и оценок делать не буду.

«Глушенков — один из самых перспективных футболистов России. Приглашал его в «Ахмат»

— Вы дважды удачно сыграли против «Локо» сначала с «Крыльями», затем с «Ахматом». Как готовились? Особенно в «Крыльях». На тот момент никто не понимал, что за тренер Николич и в какой футбол будут играть «железнодорожники».

— Я бы выделил второй тайм «Локо» — «Крылья» и первый в игре «Локо» — «Ахмат». Вот эти таймы можно оценивать, как хорошие. В обоих случаях было мало времени на подготовку. Если бы я знал все возможности своих игроков — команде было бы легче. В этих матчах были и наши тренерские ошибки по ходу игры. Если говорить о подготовке, в «Крыльях» у нас был всего один день и одна предыгровая тренировка. Проанализировав работу, которая была совершена до меня предыдущим тренерским штабом, узнали о состоянии команды. Было решено исключить возможность агрессивной игры на чужой половине поля в первые 45 минут. Мы поставили во главу угла компактность и правильную оборону на своей половине. Успели кое-что прокатить с переходом на новую схему плюс спрятали на фланг наш самый большой актив — Глушенкова. Во втором тайме передвинули его в середину под уставших защитников — это сработало. В первом тайме гол был забит как раз после того, как он врывался с фланга под постоянно находящихся в работе больших защитников. Весь тайм Радоньич с Поповичем таскали их дай боже. В «Крыльях» мы оставили агрессию на второй тайм, а в «Ахмате» уже поменяли акцент — сделали ставку на агрессивный футбол в первом тайме. Во втором же рассчитывали играть по счёту, выбегая со своей половины.

— Чем запомнился Николич по первым турам? Как готовились к игре?

— Мы анализировали, как играет команда и что они пытаются делать на поле. Наблюдали, как Николич меняет игру по ходу матчей. В первой игре у тренера было достаточно футболистов и возможностей для изменения состава и стратегии. По ходу матча он трижды менял концепцию проведения позиционных атак. Сначала они пытались найти между линиями Миранчука и Мариу, но мы с справились с этим за счёт компактности схемы 4-1-4-1. Мои футболисты практически всё перекрыли, не дав пройти к воротам. Затем Николич сдвинул Миранчука за линию, попросив футболистов перейти на длинные передачи. Попытки забросить мяч за спину наших защитников не увенчались успехом — мы сели глубже и сняли все передачи. Затем мы забили. Появилось психологическое преимущество, мы начали агрессивнее выбегать в атаки. Во втором тайме он сделал ряд перестановок: сместил Миранчука и Мариу ближе к флангам. Футболисты «Локо» начали быстрее двигать мяч с фланга на фланг. Если бы у меня было чёткое понимание качеств своих игроков, мы бы и с этим справились. К тому же по ходу игры у нас сломались Зеффан и Бурлак. В концовке нам было сложно. Замены не помогли… В последней же игре мы очень правильно сыграли. У нас был агрессивный прессинг на флангах — игроки «Локомотива» оказались к этому не готовы. Инструментальных возможностей у Николича в этой игре было меньше. Из-за потерь он был вынужден бросить на поле новичков. В запасе оставались игроки, которые получали мало практикой. На наши изменения ему было сложно ответить. Но в этой игре мы сами себе создали проблемы: удаление, пенальти, ошибки. Благодарен футболистам, что на огромном желании довели матч до конца. В подобной игре не так важны тактические моменты, в большей степени воля и желание выиграть. Игроки продемонстрировали это на поле.



— Кстати, о Глушенкове. Он здорово играл в «Крыльях», фанаты «Спартака» были рады его прогрессу.

— В моём понимании результат определяет команда, а не отдельно взятые игроки. Если каждый будет выкладываться по максимуму в решении командных задач — результат будет достигнут. Это наше кредо при построении команды. Единственное, что могу сказать, Макс один из тех футболистов, которого я приглашал в «Ахмат».



— «Спартак» не отпустил?

— Вопрос не ко мне.



— В чём его плюсы?

— У него очень много плюсов.



— Выделять не будете?

— На это понадобится отдельная статья. Скажу так — это один из перспективнейших молодых футболистов России.

В РПЛ появился новый король быстрых атак. Глушенков — лучший игрок «Крыльев» Интересно, у «Спартака» хватит ума не потерять парня?

«В «Ахмате» сразу исключили ношение шорт. Даже в гостинице»

— Как вам город Грозный? Какие достопримечательности удалось посетить?

— Мы живём в отеле «Грозный Сити». Я лишь три раза выходил за пределы места проживания. Были в магазине, посетили мечеть, прошлись по площади и зашли библиотеку. Один из наших тренеров любит читать редкие книги: взяли Омар Хайяма и братьев Стругацких. Пока тяжело говорить о достопримечательностях, мы всё время находимся в работе. Работаем по 18 часов в сутки. Приходится индивидуализировать её, ведь мы на стадии выработки единого воззрения. Прошло всего 28 тренировочных дней: футболисты привыкают к нашим требованиям, а мы осваиваемся. Проехались, посмотрели все поля и спортивные объекты, которые можем использовать. Сейчас занимаемся тем, что объединяем всё в систему подготовки. Будем систематизировать подготовку главной команды, молодёжной и двух команд старших возрастов. Наша цель — получить в ближайшее время такой ресурс, как молодые доморощенные футболисты. По прилёте в Грозный сыграем товарищескую игру с дублем, дубль же проведёт товарку со сборной старших возрастов. Всё это будет под контролем тренерского штаба основной команды.



— Город особо не видели?

— Пока нет. Но никаких житейских вопросов у меня не возникает. В отеле нам выделили четыре этажа, где есть абсолютно всё: медицинский кабинет, ресторан… Полное обеспечение. Клуб выделил квартиру, магазины и аптеки — всё внизу. По безопасности и комфорту жизни Грозный — один из лучших городов в России на данный момент.



— В Грозном другие традиции и менталитет. Что изменилось в повседневной жизни?

— Мы должны адаптироваться под традиции и привычки, которые есть в мусульманском мире. Понятно, что исключили ношение шорт, даже в гостинице. Но футболистам порой сложно… Особенно, когда дело касается сауны или бассейна. Футболисты на тренировках получают разного рода болячки. Носить длинные штаны— не совсем удобно. Мы вынуждены с этим сталкиваться. Но это нормально. Если говорить о карантине, тут всё очень строго. Ещё недавно были открыты бассейн и сауна — сейчас снова закрыли из-за профилактики борьбы с коронавирусом. Возникают сложности с восстановлением. Мы даже остались в Москве между матчами с «Локо» и «Химками», чтобы успеть восстановить команду. У нас получилось.



— В чём ещё сложности?

— В Грозном очень жарко. Было 35-37 градусов. Утреннюю тренировку начинали в 09:30, пока не так печёт, а вечернюю — в 20:00. Самый сложный процесс — адаптация игроков к нашему тренировочному режиму. Многие не привыкли тренироваться в двухразовом режиме. Перед каждым занятием у нас теория, где мы показываем, что будем делать: объясняем, для чего то или иное упражнение. Мы выделяем определённое время на подготовку к тренировке. Любой игрок должен подготовить себя к тренировке. Первые пять занятий я наблюдал, как футболисты в это время бездельничают: жонглируют, бьют в перекладину и прочее. Мы приучаем их к культуре работы: нужно готовить мышцы к тому, что будет на тренировке. Тренировки ведь отличаются: одна на выносливость, другая — на силу, тактика… Подготовки, соответственно, тоже должны отличаться. Для футболистов это в новинку. Был и ещё один момент.



— Какой?

— Иногда футболисты просят перенести тренировку на 15-20 минут, чтобы мусульмане смогли совершить намаз. Мы пошли навстречу, никаких проблем. Всё понимаем. Я сталкивался с подобным, работая в юношеской сборной России. У нас же в сборной тогда были мусульмане. Точно помню, что с такой же просьбой подходило пару ребят. Мы тоже шли навстречу. Эти 15 минут не поменяют нам жизнь, но могут позволить людям со спокойной душой и более подготовленными выходить на тренировочный процесс.

«В «Крыльях» мне удалось добиться того, чтобы на базе установили кондиционеры»

— Некоторые болельщики упрекали вас после ухода «Ахмат», мол, Талалаев «кинул» «Крылья» в сложной ситуации. Что можете ответить этим людям?

— Я не привык отвечать людям, пишущим на заборе. Это волеизъявление отдельно взятых людей, которые по-своему видят жизнь и футбол. Если у кого-то есть вопросы — пусть задают их в лицо. Считаю, что наш тренерский штаб качественно поработал с «Крыльями». За шесть игр мы проиграли всего один раз. Свои поступки я мотивирую желанием работать на самом высоком футбольном уровне. Когда поступило предложение работать в РПЛ — я согласился. Мне и моим помощникам хочется работать на высоком уровне.

— Вы с клубом нормально расстались? Проблем не было?

— Замечательно расстались. Я в клубе провёл 28 дней. По результату я уже изложил свои мысли. Если говорить о воздействии на реструктуризацию клуба — я не совсем был услышан, с учётом всей деятельности, которая в «Крыльях» происходила и происходит. Мне удалось пробить создание команды «Крылья Советов-2». Дай бог, чтобы она двигалась ещё долгое время. Для системы клуба нужно, чтобы волжские футболисты имели возможность переходного периода между молодёжной командой и командой мастеров. Думаю, это можно отнести к положительным моментам, которых удалось добиться в Самаре. Ещё один момент со знаком плюс — на базе установили кондиционеры. Для результата нужно, как минимум, чтобы футболисты жили в комфортных условиях. Когда на улице температура +38, а в три часа ночи у тебя в группе идёт переписка: «Включать вентиляторы или нет?», хотя уже на 10:00 назначена тренировка — это как-то не совсем правильно. Я благодарен руководству клуба, которое в оперативные сроки решило проблемы по созданию нормальной жизнедеятельности. Команда отблагодарила удачными результатами.

Ирония лета в РПЛ: Талалаев ушёл из «Химок» в «Крылья», чтобы снова оказаться в ФНЛ Подмосковный клуб всё-таки будет играть в Премьер-Лиге.

— «Химки» своим выходом в РПЛ не дали «Крыльям» остаться, при этом ещё зимой в подмосковной команде вам сказали, что команда наверх не пойдёт. Какие эмоции испытали? Злость или разочарование?

— С одной стороны, я был очень рад за футболистов «Химок» Они заслужили выход в Премьер-Лигу. С другой — было неприятно, что поменялось решение по поводу судьбы команды. Понимал, что нам было вполне по силам выйти в РПЛ без вот этих перестановок в клубе. Много воды с тех пор утекло…



— О чём думали, когда смотрели на всё, что происходило с «Химками» летом?

— У меня не было времени смотреть на это. Я был занят спасением «Крыльев Советов». Мы работали и прикладывали максимальные усилия. У нас неплохо получалось.

Для строительства крутой команды не нужен мощный бюджет. Чему нас научила история «Химок» Как строили сенсационную команду и сколько рублей было потрачено на приобретение футболистов.

— После победы над «Химками» с «Ахматом» вы сказали, что для вас это был принципиальный матч. Как переживали эту игру в эмоциональном плане?

— Не стесняюсь говорить об этом своим игрокам. Футболисты видели, что мы были чуть больше взволнованы на одном из этапов подготовки. Я перед игрой сказал: «Для нас это не только поединок — это стремление доказать, что мы правильно смотрели на развитие футбола. Если мы хотим добиться положительного результата, надо сыграть очень хорошо. Сыграйте в том числе за нас, потому что мы здесь работали». Мы не постеснялись этого перед игрой. Очень рад, что получилось добиться результата в концовке, переломив очень тяжёлую игру. Мы перед игрой сидели, общались с тренерским штабом, говорили: «Ребята из «Химок» сыграют лучшую игру за этот промежуток». Так и получилось. Ещё раз выражаю огромную благодарность футболистам.

Андрей Талалаев (справа) Фото: РИА Новости

«Будь у меня сейчас возможность, мигом бы рванул к Тухелю на стажировку»

— Вы как-то сказали в интервью, что очень хотите пообщаться с Гасперини, так как восхищаетесь им. Сейчас к нему в команду поехал Алексей Миранчук. Вы достаточно много знаете о Гасперини как о тренере. Что ждёт Миранчука? К чему нужно быть готовым?

— Прежде всего это очень жёсткая дисциплина. Большие нагрузки. Ущемление своих индивидуальных действий в рамках командной игры. При этом — безусловный прогресс. Даже навскидку не могу вспомнить, кто бы не прибавил у Гасперини в последних трёх его клубах. Самый банальный пример — Кастань. Он появился из ниоткуда за скромные деньги, а сейчас его продают за 25 млн в АПЛ.



— Есть надежда, что Миранчук будет прогрессировать и пойдёт дальше по ступенькам?

— Есть уверенность в этом.



— Для успеха команды нужно будет жертвовать собой?

— Безусловно. В большей степени игра в «Локомотиве» была построена на импровизации Миранчука в атаке. У Гасперини нужно будет импровизировать в рамках командной игры. Это немного другое… Мы тоже пытаемся это делать, но не все игроки правильно реагируют. Особенно большие футболисты. В первое время ему будет непросто. Когда тренер ставит в какие-то рамки игрока, привыкшего к постоянной импровизации, футболист считает, что это ущемление его уровня. Потом они видят, что команда достигает лучшего результата. Да и сам игрок чувствует скачок в уровне мастерства. Это касается футболистов практически любого уровня, но у Гасперини это происходит более быстро и более заметно.

«Аталанта» — особенная команда. Это огромный шанс и огромное испытание для Миранчука «Аталанта» отличается не только от клубов РПЛ, но и от итальянских.

— Для вас как для тренера какие команды являются ориентиром?

— Для меня ориентир сейчас «Ахмат». Нет времени смотреть на другие команды. Слишком много приходится делать… Единственное, я предметно пересматривал два раза финал Лиги чемпионов. Взгляд был прикован к тому, как можно из 4-3-3 выходить в 4-5-1 в обороне. Как можно добиться от звёзд такого качественного, тщательного и отработанного до мелочей взаимодействия в оборонительных действиях? Это касается как прессинга, так и обороны свободных пространств на своей половине. Я и представить не мог, что Неймар, Мбаппе и Ди Мария могут настолько дисциплинированно играть в обороне. Снимаю шляпу перед Тухелем. Он ведь очень тяжело входил в эту команду. «Аталанта» — это всё-таки авторитет тренера… Миранчук быстрее наступит на горло собственной песни, чем Мбаппе, обороняющийся на одной третьей, при этом помогающий Бернарду против Гнабри и Мюллера на фланге. Как вот этого добиться и как это отработать? Если брать уровень мастерства, «ПСЖ» уступил «Баварии», но при этом создал больше чистых голевых моментов. Наверное, это и есть ориентир. Уступая в классе сопернику, реализовывать сильные стороны своей команды. Вот это для меня сейчас является ориентиром, а не какая-то игра команды… Команд много интересных. Для меня идеальная машина — «Бавария». Но при этом Тухель с «ПСЖ» проделал огромную работу. Интересно понять, как он это сделал, все эти мелочи… Если бы у меня сегодня был отпуск на пять дней, и при этом была возможность к кому угодно поехать стажироваться — мигом рванул бы к Тухелю. Поговорили бы о том, как добиться от звёзд сочетания общекомандного и эгоистично личного.



— Если возвращаться к «Ахмату», как должна играть команда или какое место должна занять в таблице, чтобы вы себе сказали: «Я доволен сезоном»?

— Играть должна приблизительно так, как 25 минут второго тайма с ЦСКА. Только нужно забивать при этом 2-3 мяча. Я не смотрю на результат, я смотрю на качество игры. Когда команда наносит 18 ударов по воротам ЦСКА — это уже неплохой показатель. С другой стороны, эти моменты должны быть реализованы. Нужно нарабатывать лучшие качества в игре с соперниками уровня ЦСКА, где есть Влашич, Фернандес, Акинфеев, а на замене футболисты за десятки миллионов. Думаю, к концу сезона нам этого будет достаточно. Футбол — один из самых справедливых видов спорта. Нужно просто делать всё возможное, и результаты придут.