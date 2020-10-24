Как сыграет «Зенит» после фиаско в Лиге чемпионов? 12-й тур РПЛ. LIVE

Всем привет, друзья! Едва завершилась первая полноценная еврокубковая неделя, как наступает пора всеми горячо любимого чемпионата России. Наши клубы не особо порадовали результатами на международной арене, но теперь наступает время для внутренних разборок.

«Зенит» постарается реабилитироваться за провал в первом матче Лиги чемпионов. Правда, соперник у питерцев достаточно крепкий — «Рубин» во главе с Леонидом Слуцким. «Локомотив» попытается справиться на своём поле с «Ротором», а в центральном матче туре «Спартак» будет гостить у дебютанта групповой стадии Лиги чемпионов — «Краснодара». Главный вопрос — сохранится ли двоевластие по итогам 12-го тура? «Зенит» начнёт свой матч в 16:30 мск, а «Спартак» и «Локо» — в 19:00.

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