Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Зенит» — «Рубин», «Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матчей РПЛ, 24.10.2020

12-й тур РПЛ. LIVE
Андрей Гуров Кирилл Закатченко
,
Как сыграет «Зенит» после фиаско в Лиге чемпионов? 12-й тур РПЛ. LIVE
Все подробности — здесь.
Футбол / РПЛ 0

Всем привет, друзья! Едва завершилась первая полноценная еврокубковая неделя, как наступает пора всеми горячо любимого чемпионата России. Наши клубы не особо порадовали результатами на международной арене, но теперь наступает время для внутренних разборок.
«Зенит» постарается реабилитироваться за провал в первом матче Лиги чемпионов. Правда, соперник у питерцев достаточно крепкий — «Рубин» во главе с Леонидом Слуцким. «Локомотив» попытается справиться на своём поле с «Ротором», а в центральном матче туре «Спартак» будет гостить у дебютанта групповой стадии Лиги чемпионов — «Краснодара». Главный вопрос — сохранится ли двоевластие по итогам 12-го тура? «Зенит» начнёт свой матч в 16:30 мск, а «Спартак» и «Локо» — в 19:00.
Следить за перипетиями всех встреч можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020