В «Спартаке» зачехлили, а в «Химках» расцвёл! Мирзов снова в порядке

В минувшее трансферное окно «Спартак» раскидал игроков по арендам. Среди ненужных Тедеско футболистов оказался и Резиуан Мирзов. Полузащитник отправился в годичную аренду в «Химки» и, кажется, ничуть не пожалел об этом. За короткий промежуток времени Мирзов стал лидером подмосковной команды, а «Спартак», в запасе которого сидят совсем «зелёные» ребята, лишился возможности варьировать игру на флангах по ходу матча. Как так получилось? Давайте разбираться.

На подмогу к Кононову

В июле 2019 года «Спартак» объявил о подписании полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. Трансфер вызвал неоднозначную реакцию со стороны поклонников красно-белых, но есть нюанс: на подписании кабардинца настоял главный тренер команды Олег Кононов. Мирзов и Кононов были знакомы по совместной работе в тульском «Арсенале». Рулевому «Спартака» нужен был проверенный футболист на фланг, и Резиуан шёл под первым номером в списке желаний у тренера.

Переговоры с «Ростовом» выдались тяжёлыми. Изначально команда с берегов Дона запрашивала за Мирзова € 5 млн евро, но «Спартак» был готов платить около трёх. При этом москвичи намеревались отправить в обратном направлении одного из футболистов. Наконец после долгих переговоров клубы нашли решение, которое устроило обе стороны — Мирзов перешёл в «Спартак» за € 4 млн.

Хотя до варианта со «Спартаком» Мирзов никуда из Тулы не рвался.

«В межсезонье футболист сам высказывал заинтересованность в том, чтобы продолжить карьеру в Туле: чуть ли не каждый день звонил партнёрам по команде, главному тренеру, — рассказывал спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков. — Наш клуб тоже был готов продолжить работу с Резиуаном. Обо всём договорились. Однако буквально несколько дней назад он почему-то резко изменил позицию. Это его жизнь, его право и его выбор».



Интересный факт: за год до трансфера в «Спартак» стоимость Мирзова, согласно transfermarkt.de, составляла € 700 тыс. Увеличилась она после удачных арендных командировок: сначала полузащитник помог «Тосно» завоевать первый и последний трофей в своей истории, а затем вместе с «Арсеналом» пробился в еврокубки. Игру и заслуги футболиста оценили в сборной, после чего Мирзов получил вызов в национальную команду.

Сильные качества

«Главное качество Мирзова – его дриблинг, — рассказывал наш бывший автор, футбольный аналитик Алек Кегелес. — Он быстрый и резкий, неплохо ставит корпус и сохраняет мяч, хорошо разбирается с соперниками 1vs1, раскачивает оппонента корпусом и ложным движениями, ловит защитников на шаге и моментально убирает мяч в сторону, а также умеет резко менять темп движения, что ещё сильнее запутывает соперника. Само собой, проброс мяча на скорости в арсенале Резиуана тоже есть. По количеству удачных обводок за матч Мирзов был одним из лучших в чемпионате. Фирменный приём полузащитника – смещение с левого фланга в центр, под правую ногу, и удар».

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Увольнение Кононова, скамейка запасных

Однако сотрудничество игрока и тренера продлилось недолго. Кононов был отправлен в отставку спустя два месяца после трансфера Мирзова. Под руководством тренера полузащитник сыграл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил 2 мяча. Затем команду возглавил Доменико Тедеско, и перспективы Мирзова в клубе резко затуманились. Если до декабря он успел сыграть пару матчей (некоторые даже по 90 минут), то в весенней части чемпионата Мирзов ни разу не появился в стартовом составе. 117 минут за 9 матчей и без забитых голов — очень печально.

Показатели, как и игровое время Мирзова во второй части сезона, оставляют желать лучшего: 0,18 xG/90 (ожидаемые голы) и 0,15 xA/90. Выглядит это всё максимально посредственно. Дошло до того, что футболиста в «Спартаке» лишили не только игрового времени, но и номера. «Позвонил ему и объяснил, что для меня это принципиальный момент, — рассказывал после перехода Кокорин. — Он отнёсся с пониманием. С детства выступаю под девятым, даже руководству сразу сказал, что мне это очень важно».

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Спасение в Химках, знакомый тренер

В начале октября «Спартак» и «Химки» договорились об аренде Мирзова до конца сезона-2020/2021.

«Только положительные эмоции, потому что перешёл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и, конечно же, главный тренер, — радовался футболист. — Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» — отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть».

Черевченко, как и Кононов, работал с Мирзовым в тульском «Арсенале». По нашим данным, не один клуб РПЛ хотел бы видеть у себя Резиуана, но, кажется, в случае с «Химками» сыграл фактор тренера. Слова Мирзова в интервью выше — далеко не дежурные. С первых дней в новой команде футболист начал зажигать. Болельщики в шутку вспоминали, мол, вернулся тот самый Мирзов. Но кто ж знал, что шутка выйдет из-под контроля.

Дебютный матч в стартовом составе пришёлся против «Спартака». Мирзов провёл хороший матч, был одним из лучших, даже забил. Но стараний Резиуана оказалось мало. «Химки» в драматичном матче уступили красно-белым (2:3).

Денис Глушаков и Резиуан Мирзов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Мирзов показал хороший уровень, — отметил на послематчевой пресс-конференции Черевченко. — Он должен играть так же, как раньше в «Арсенале».

— 25.10.20 «Ростов» 0:2 «Химки» — Мирзов забивает и приносит победу команде.

— 01.11.20 «Химки» 0:2 «Зенит» — Мирзов упускает верный шанс забить.

— 08.11.20 «Химки» 2:0 «Рубин» — Мирзов забивает и приносит победу команде.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

За три тура голы Мирзова принесли «Химкам» 6 очков. Кажется, он действительно возвращается. «Спартак» за эти же три тура довольствовался лишь четырьмя очками.

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В материале использовались данные Understat.