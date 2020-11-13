Первые легионеры «Рубина». Как сложились их судьбы

В сезоне-2003 казанский «Рубин» удивил всех, заняв третье место в чемпионате России. Новички РФПЛ в последнем туре обыграли ЦСКА, ставшего тогда победителем турнира. Успех «Рубина» был во многом уникален. Прежде всего из-за состава – команду собрали буквально перед началом сезона. Важную роль сыграли иностранцы, которых в клубе до этого почти не водилось. Вспоминаем первых легионеров в истории «Рубина» и рассказываем, чем они занимаются сейчас.

Первые легионеры «Зенита». Как сложились их судьбы Садовник, скандалист, бизнесмен — интересная компания!

Первые легионеры «Локомотива». Как сложились их судьбы Без некоторых «Локо» вряд ли бы взял первое чемпионство.

1. Давид Ражо, полузащитник (Франция)

Сезоны 2000-2001: 37 матчей, 5 голов



Ражо стал первым легионером из стран дальнего зарубежья. До «Рубина» француз выступал на родине за клубы из низших дивизионов. «Ражо я присмотрел на сборе во Франции. Приглянулся он мне своим атлетизмом», – рассказывал «СЭ» Виктор Антихович, в ту пору главный тренер «Рубина». Уговаривать долго не пришлось, ведь у Ражо были русские корни. «Моя бабушка перебралась во Францию после Второй мировой, – вспоминал Ражо. – Она действительно русская, из Тулы. Познакомилась с дедом, насколько я знаю, в концлагере».



«Земля предков», как назвал её сам Ражо, француза не впечатлила. Давид провёл год в России, после чего выступал за клубы из Швейцарии. В середине 2000-х футбольные следы Ражо потерялись. Сейчас Давид активно занимается недвижимостью.

2. Абделькарим Кисси, полузащитник (Марокко)

Сезоны 2002-2004: 22 матча



Марокканец приехал в Казань как игрок национальной сборной, но играл в «Рубине» крайне мало. За три года Кисси провёл всего 22 матча, не отметившись при этом результативными действиями. Позже Абделькарим выступал за болгарский «Литекс» и голландский «Херенвен». С 2007 по 2013 год играл на Кипре, сменив множество местных команд. По некоторым данным, Кисси карьеру пока не завершил. В 2018 году он числился в составе марокканского клуба «УС Темара».

3. Иржи Новотны, защитник (Чехия)

Сезоны 2003-2004: 51 матч, 7 голов



Чешский защитник хорошо адаптировался в «Рубине». В первом же сезоне он провёл 29 матчей, причём все в стартовом составе. Казанцы пропустили тогда меньше всех в чемпионате (29 мячей), и во многом это заслуга Иржи. Помимо прямых обязанностей, Новотны был неплох и в атаке. На его счету в сезоне-2003 сразу 6 голов, больше забили только Денис Бояринцев (7) и бразилец Рони (11).



Иржи до 40 лет играл в футбол. После «Рубина» он выступал за чешские клубы, заехав ненадолго в словацкий «Ружомберок». С 2016 года Новотны возглавляет академию клуба «Виктория Вестец». «У нас шесть возрастов, я отвечаю за подростков. Иногда помогаю тренерам первой команды», – сказал недавно Иржи в интервью чешской прессе.

4. Андрес Скотти, защитник (Уругвай)

Сезоны 2003-2006: 126 матчей, 13 голов, 4 голевые передачи

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Вместе с Новотны в обороне казанцев играл Андрес Скотти. Уругваец мог закрыть сразу несколько позиций, но чаще играл справа или в центре защиты. По итогам сезона-2003 Скотти попал в «Список 33». По количеству матчей, проведённых за клуб, Андрес занимает 7-е место среди легионеров – на его счету 126 встреч за четыре года в «Рубине».



В 40 лет Скотти завершил карьеру. Именно из «Рубина» он впервые получил вызов в национальную команду. Андрес провёл 41 матч за сборную Уругвая, а в 2011 году даже выиграл с ней Кубок Америки. С 2018 года Скотти работает в Уругвайской футбольной ассоциации.

5. Калисто, защитник (Бразилия)

Сезоны 2003-2007: 125 матчей, 10 голов, 14 голевых передач



Пять лет в «Рубине» провёл бразилец Калисто. Лишь под конец своей казанской карьеры он выпал из основного состава. «Всегда хотел играть в «Рубине». Даже рассматривал такой вариант, что завершу здесь карьеру», – сказал Калисто в интервью «Бизнес Online». В 2008 году защитник вернулся на родину, подписав контракт с «Васко да Гама». По словам Калисто, после ухода из «Рубина» интерес к нему проявляли ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».



До 2014 года Калисто играл на профессиональном уровне, а затем выступал за любительские команды. Недавно бывший защитник «Рубина» получил тяжёлую травму головы. «В верховом единоборстве соперник угодил мне макушкой в затылок, и я одиннадцать дней провел в коме, – признался Калисто порталу «Sportbox». – Слава богу, вышел из неё, но полностью пока не восстановился». Калисто мечтает найти себя после завершения футбольной карьеры. Один из вариантов – начать агентскую деятельность.

6. Макбет Сибайя, полузащитник (ЮАР)

Сезоны 2003-2010: 182 матча, 3 гола, 7 голевых передач

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В отличие от многих легионеров-первопроходцев, Сибайя застал золотые сезоны «Рубина» 2008-2009 годов. Макбет провёл за казанский клуб 182 матча, больше из легионеров только у Наваса (255) и Карадениза (300). Сибайя, без преувеличений, легенда «Рубина», а также один из лучших опорников в истории чемпионатов России.



Заканчивал карьеру Макбет на родине. Как признался сам футболист, у него не было другого выбора, кроме как стать тренером. «Вы и представить себе не можете, сколько мы времени уделяли тактике в «Рубине». Это не могло пройти бесследно, и вот я тоже тренер», – признался Сибайя. У Макбета собственный проект в ЮАР. «Рубиновское» прошлое он не забыл: помнит русскую речь, общается с бывшими одноклубниками.

7. Томаш Чижек, полузащитник (Чехия)

Сезоны 2003-2005: 67 матчей, 12 голов, 9 голевых передач



Чижек в России больше ассоциируется с «Москвой», где выступал с 2006 по 2008 год, однако сначала он играл в «Рубине». Сезон-2005 стал лучшим для Томаша в составе казанского клуба: 24 матча, 8 голов и 1 результативная передача. Чешский хавбек также играл за «Аланию» и «Сибирь». Всего в России он провёл 9 лет.



Несмотря на возраст (41 год), Чижек карьеру ещё не закончил. По данным Transfermarkt, он числится в составе клуба «Искра Мшено», который представляет четвёртый дивизион Чехии.

8. Рони, нападающий (Бразилия)

Сезоны 2003-2005: 59 матчей, 20 голов, 6 голевых передач



Бразилец Рони – один из главных героев «Рубина» в сезоне-2003. Записав на свой счёт 11 забитых мячей, он помог казанцам добыть бронзу в первый год своего пребывания в РФПЛ. Через год Рони отправился в «Крылья Советов» на правах аренды, где также взял бронзовые медали чемпионата России.



По окончании карьеры Рони стал агентом. «Я представляю интересы нескольких бразильских футболистов. Помимо этого, занимаюсь посредническими услугами между игроками и клубами, когда совершаются сделки по купле-продаже», – сказал бывший форвард «Рубина» в интервью «Sportbox».

9. Алехандро Домингес, полузащитник (Аргентина)

Сезоны 2004-2007, 2009: 107 матчей, 43 гола, 24 голевые передачи

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пожалуй, лучший легионер в истории «Рубина». Да, аргентинец играл меньше, чем Карадениз или Навас, но вписал своё имя в историю казанского клуба. Домингес пришёл в «Рубин» уже после сезона-2003 и долго привыкал к российскому футболу. Прорыв случился в 2006 году: 23 матча в РФПЛ, 13 голов и 10 результативных передач.



Алехандро уходил в «Зенит», но так и не прижился в питерском клубе. Перед началом сезона-2009 аргентинец вернулся в «Рубин» и помог клубу выиграть второе чемпионство. Домингеса тогда признали лучшим игроком РФПЛ (23 матча, 16 голов, 7 результативных передач). Позже Алехандро выступал за «Валенсию», «Ривер Плейт», «Райо Вальекано» и «Олимпиакос». Год назад Домингес завершил карьеру. Сейчас Чори работает скаутом в одном из бывших клубов – «Олимпиакосе».