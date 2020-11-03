Первые легионеры «Локомотива». Как сложились их судьбы

На рубеже веков московский «Локомотив» отчаянно боролся со «Спартаком» за чемпионство. Несмотря на все приложенные усилия, молодая команда Юрия Сёмина трижды занимала второе место. Состав «железнодорожников» тогда был сформирован по большей части из россиян, а легионеры только начинали приезжать в клуб.

В сезоне-2002 «Локомотив» всё-таки стал чемпионом, и важную роль в этом успехе сыграли как раз иностранцы. Вспоминаем первых легионеров в истории «Локо».

Первые легионеры «Спартака». Как сложились их судьбы Один продаёт мясо, у другого сын играет за «Реал».

Первые легионеры ЦСКА. Как сложились их судьбы Многие начали тренерскую карьеру, а кто-то ушёл… в фермерство.

1. Филипе Азеведу, нападающий (Франция)

Сезон-2000: 6 матчей, 1 голевая передача

Зимой 2000 года «Локомотив» подписал форварда «Алверки» Филипе Азеведу. Интересно, что в португальском клубе он успел пересечься с двумя российскими футболистами – Василием Кульковым и Сергеем Овчинниковым. Брали Филипе в «Локомотив» под еврокубки, но заиграть ему не удалось. Слишком уж диковинной для него оказалась Россия.



«Азеведу «повезло» с первым выездом. Махачкала, жарища, духота, +40 в 8 вечера! – вспоминал Юрий Дроздов, бывший игрок «Локомотива». – В 9 утра Палыч выводит команду на прогулку на море. Идём, а на дороге огромная дохлая крыса валяется, высохшая уже. И тут Харлачёв (Евгений, экс-полузащитник «Локо» – Прим. «Чемпионата») по-английски подкалывает Азеведу: «Видишь её? Вечером через 15 минут игры такой же будешь».

«Босс зашёл в раздевалку: «Ещё одна такая игра – всем хребты переломаю!» Дроздову доверяли опеку Баджо и Шевченко, Тихонова и Радимова. И про каждого у него есть история. А про «Локомотив» – просто море баек.

За полгода в «Локомотиве» Азеведу провёл всего 6 матчей, записав на свой счёт одну результативную передачу. Филипе вернулся в Португалию, где выступал вплоть до 2005 года. Позже он играл в низших дивизионах Испании, заехал на Кипр и даже в Индию. По окончании карьеры Азеведу стал тренером, работал в саудовском клубе «Аль-Кадисия».

2. Юрай Довичович, полузащитник (Словакия)

Сезоны 2000-2002: 2 матча

Уже после Азеведу появился в «Локо» Юрай Довичович, игрок молодёжной сборной Словакии. «Довичович был молодой и откровенно слабенький игрок», – отмечал всё тот же Дроздов. В первую команду «Локомотива» он проходил редко и чаще играл за дубль. На счету словака лишь два матча в основе «железнодорожников».



Большую часть карьеры Довичович провёл на родине, а в 2004 году даже попал в национальную сборную. Закончил с футболом Юрай в 2010 году и пропал с футбольных радаров.

3. Милан Обрадович, защитник (Югославия)

Милан Обрадович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезоны 2001-2003: 48 матчей, 2 гола

Куда лучше прижился в «Локо» Милан Обрадович. На момент переезда в Россию он уже имел опыт выступлений за сборную Югославии (7 матчей). В первом сезоне Милан провёл в составе «железнодорожников» 12 встреч, отметившись также забитым мячом в ворота «Сокола» (3:0). Через год, в чемпионском для «Локо» сезоне-2002, Обрадович принял участие в 17 матчах.



«Празднуя чемпионство, мы хорошенько напились, – вспоминал Обрадович в интервью «Матч ТВ». – Там, в ресторане, Юрий Палыч открылся мне с новой стороны. Раньше я только тренировался под его присмотром, работал в тренажёрном зале, обедал и уезжал домой. До этого мы с ним близко никогда не общались. А тут он подсел ко мне, хлопнул по плечу, приобнял. Мы выпили. Он спросил: «Что ж ты не хочешь каждый матч играть так хорошо, как умеешь?»



Позже Милан выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, греческие и украинские клубы. Завершал карьеру Обрадович в составе белградского ОФК, после чего начал карьеру тренерскую. Сейчас Милан возглавляет молодёжную сборную Азербайджана.

4. Джейкоб Лекхето, полузащитник (ЮАР)

Джейкоб Лекхето Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезоны 2001-2004: 115 матчей, 5 голов, 4 голевые передачи

Одним из лучших легионеров в истории клуба является Джейкоб Лекхето. Правда, «своим» он стал далеко не сразу. «Играли товарищеский матч в Испании, «попали» 0:4 каким-то скандинавам. Залетело всё! – рассказал Юрий Дроздов в интервью нашему сайту. – Заходит злющий Босс (Сергей Овчинников – Прим. «Чемпионата») в раздевалку: «Ещё одна такая игра, и я вам всем хребты переломаю!» Потом поворачивается к иностранцам – Обиоре, Лекхето – и говорит: «Вас это касается в первую очередь».



За четыре года в «Локомотиве» Лекхето провёл больше сотни матчей, помог клубу выиграть два чемпионских титула, при этом сам трижды попадал в «Список 33». А потом неожиданно закончил карьеру. Как оказалось, из-за проблем со здоровьем: по некоторым данным, в России футболисту диагностировали СПИД. В 2008 году Джейкоб скончался, но Яша (так называли Лекхето в команде) останется в памяти и сердцах болельщиков «Локо».

«Ему надо было родиться русским». Бобо Лекхето — первый топ-легионер «Локомотива» 12 лет назад его не стало.

5. Неманья Вучичевич, нападающий (Югославия)

Сезоны 2001-2003: 25 матчей, 1 голевая передача

Хорошо адаптировался к России югославский форвард Неманья Вучичевич. Он выучил русский за два месяца и вечно подбивал партнёров по команде на приключения. «Как-то в Киев приехали на турнир памяти Лобановского. Неман всё подбивал ребят: «Пошли по девкам! Хохлушки хороши». А что ему? Он молодой, неженатый», – вспоминал Дроздов.



На поле Вучичевич был не так хорош: всего одна результативная передача в 25 матчах за «Локо». Позже Неманья играл в Сербии, Германии, Израиле, Греции, Кипре, Турции, Японии и Индонезии. Сейчас бывший форвард «Локо» наслаждается жизнью: путешествует, появляется на сербском спортивном телевидении и бегает за ветеранов.

6. Джеймс Обиора, нападающий (Нигерия)

Джеймс Обиора и Сергей Игнашевич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезоны 2001-2004: 89 матчей, 22 гола, 7 голевых передач

Полной противоположностью Неманье был Джеймс Обиора. Нигериец даже не пытался учить русский язык, постоянно был «на своей волне». В первом сезоне Обиора забил 14 мячей, после чего сбавил обороты. «Мне тогда поступило предложение от «Ренна». В «Локомотиве» меня всё устраивало, но я скучал по Западной Европе. Я подошёл к Юрию Сёмину и попросил меня отпустить. Он сильно расстроился, но трансфер разрешил. При одном условии – если «Ренн» заплатит столько, сколько потребует «Локомотив». Переход в итоге не состоялся», – рассказал Обиора в интервью клубной пресс-службе.

Дмитрий Сенников, бывший защитник «Локомотива», однажды назвал Джеймса «лентяем». Нигериец якобы сам виноват в том, что не раскрыл свой талант. Хотя все данные для того, чтобы стать звездой, у него имелись. После сорвавшегося трансфера в «Ренн» Обиора начал хандрить: неоднократно ссылался на травмы, не желая играть, хотя повреждений никаких и не было. Джеймс делал всё, чтобы покинуть Россию как можно быстрее.



Обиора дважды уходил в аренду («Кадис», «Ньор»), а в 2005 году окончательно покинул «Локомотив». С клубом он выиграл два чемпионства и Кубок страны. По последним данным, Джеймс проживает в родной Нигерии.

7. Беннетт Мнгуни, полузащитник (ЮАР)

Беннетт Мнгуни Фото: fclm.ru

Сезоны 2002-2003: 14 матчей, 2 гола

Не слишком удачно сложилась карьера в «Локомотиве» у Беннетта Мнгуни. Южноафриканский хавбек провёл в клубе полтора года, приняв за это время участие лишь в 14 матчах. После «Локо» Мнгуни перебрался в «Ростов», где играл до 2005 года.



Беннетт завершал карьеру на родине. Там бывший «железнодорожник» открыл свою футбольную академию. «Надеюсь, что мальчишки из моей академии когда-нибудь наденут форму «Локомотива» и станут частью этой команды», – сказал Мнгуни.

8. Жулио Сезар, нападающий (Бразилия)

Жулио Сезар (в центре) Фото: РИА Новости

Сезоны 2002-2003: 36 матчей, 7 голов

За два года в «Локомотиве» бразилец Жулио Сезар забил 7 мячей, хотя ждали от него явно большего. В какой-то момент он и вовсе оказался в дубле «железнодорожников». Покинув Россию, Жулио Сезар выступал за клубы из Португалии, Греции, Румынии, Турции и Индии. Завершал карьеру бразилец на родине, причём сделал это относительно недавно – в 2018 году.

9. Баба Адаму, нападающий (Гана)

Баба Адаму Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезон-2002: 11 матчей, 1 гол

Ганец начинал знакомство с российским футболом в «Черноморце», откуда транзитом через «Ростсельмаш» перебрался в «Локомотив». За «железнодорожников» Адаму забил всего один мяч и почти ничем не запомнился. Лучший этап его карьеры пришёлся на выступления за «Крылья Советов» – 23 матча, 8 голов и 4 результативные передачи.



В 2012 году Адаму завершил карьеру. Недавно ганец посещал Россию, заехав с визитом в Москву и Самару. Сам Баба считает себя одним из лучших футболистов в истории Ганы. «Сначала Абеди Пеле, потом я, а уже затем Мохаммед Поло», – сказал Адаму. По некоторым данным, Баба всерьёз увлёкся рэпом. Даже свои треки, вроде как, записывал. В прошлом году футбольный портал Ghanasoccernet сообщил, что Адаму трудится в одном из клубов ОАЭ на должности спортивного директора.