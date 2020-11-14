Мировой футбол страдает от новых трактовок игры рукой. Глава УЕФА тоже просит их поменять

Правило игры рукой – самое спорное и обсуждаемое в этом году. Его глобально не меняли почти столетие, но в этом году зачем-то усложнили так, что порой даже судьи не понимают, как им быть.

Краткий экскурс в историю правила игры рукой: от возможности бегать с мячом в руках до создания IFAB

У футбольных правил история чуть короче, чем у самого футбола – в первые годы у игры не было унифицированных трактовок что можно, а что нельзя, поэтому команды зачастую договаривались между собой, чему они будут следовать на поле. Долгое время мяча можно было касаться рукой, а в каких-то английских школах – даже брать его в руки. Так, кстати, впоследствии появилось регби: легенда гласит, что во время одного из футбольных матчей Уильям Уэбб Эллис схватил мяч и начал убегать от соперника. Школа города Регби, где учился главный герой этой истории, стала первой, кто опубликовал свой свод правил футбола – среди прочего там было указано, что делать, как Уильям, можно. Следом подобный документ разработал колледж в Итоне, но тоже со своими трактовками некоторых моментов, а за ним – другие школы и университеты. Первым клубом, который ввел свои правила, стал «Шеффилд»: авторы футбольных законов указали, что гол можно забить только ногой, а мяч брать руками нельзя.

В 1846 году Джон Чарльз Тринг попытался создать единые законы футбола: по такому случаю различные школы со всей Англии, в которых большое внимание уделяли игре с мячом, собрались в Кембридже. Основной спор возник как раз из-за того, что где-то можно брать мяч в руки, из-за чего неоднократно возникала путаница по ходу матчей между командами школ и колледжей: порой доходило даже до того, что первую половину игры работал один свод правил, вторую – другой. По некоторым источникам, заседали любители футбола больше семи часов, и всё же вывели некую единую систему, но копия этого документа до нас не дошла. В течение нескольких лет трактовки в нём менялись, что-то добавлялось, что-то убиралось, но многие всё равно играли по своим правилам.

Спустя почти 15 лет после первой публикации «Кембриджских правил» Тринг увидел в газете статью, автор которой призывал создал единый свод футбольных законов. Учитель, прочитал её, тут же написал ответное письмо в редакцию: его взбесило, что журналист предложил признать игру рукой футбольным правилом – он был убеждён, что это противоречит английскому понятию игры в футбол. Тринг выпустил брошюру «Самая простая игра», в которой изложил своё видение на правила.



Унифицировать правила хотел и Эбенезер Кобб Морли – он отправил письмо в газету с предложением написать статью-призыв, что футболу нужен орган управления. Так появилась Футбольная Ассоциация (FA), члены которой первоочередной задачей поставили разработку единых правил. Первый проект был опубликован после третьей встречи: за основу взяли «Кембриджские правила» в редакции 1863 года и брошюру Тринга. Интересно, что изначально ФА разрешила брать мяч в руки и бежать с ним, но после пятого заседания всё же решила исключить этот пункт.

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Первое время многие всё равно играли по старинке, что продолжало создавать проблемы, особенно, во время международных матчей. В 1882 году произошла ещё одна значимая для футбола встреча: британские ассоциации собрались, чтобы решить, какой свод правил сделать общим. Они пришли к тому, что необходимо создать международный орган, который бы узаконил единый свой законов и следил за их исполнением, – IFAB. В его состав вошли федерации из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а в 1904 году ещё и ФИФА.

Члены IFAB остались неизменными с 1904 года: решения о судьбе футбольных правил принимают федерации Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и ФИФА.

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Общий свод правил меняли дважды – в 1938 году и 1997, – но настолько глобальных изменений в части игры рукой не было с начала XX века. В 2019 году IFAB опубликовала новые трактовки, в 2020 году внесла ещё несколько изменений, которые всё только усложнили.



– Рукой считается всё, что находится ниже подмышечной впадины. И если вы думаете, что тут можно судить по рукаву футболки, то это не так: он может быть любого размера – у кого-то короче, у кого-то длиннее.

– Если игрок умышленно коснулся мяча рукой или совершил движение рукой в его сторону, то это нарушение.



– Если игрок забил гол непосредственно рукой, даже если это произошло случайно, то это нарушение.



– Если мяч случайно коснулся руки футболиста, а после попал к другому атакующему игроку, и команда забила гол, то это также считается нарушением.



– Если в момент атаки рука находится в естественном положении (игрок бежит), а мяч попадает в любую «зелёную» зону, то игры рукой нет. В случае, когда рука чётко отделена от тела, чуть согнута в локте, то положение считается неестественным.



– Если после соприкосновения с рукой до взятия ворот или создания голевого момента мяч проходит некоторое расстояние (пас/дриблинг) и/или совершается несколько передач, то игра рукой не фиксируется, а забитый гол засчитывается.



– Если мяч случайно попал в часть тела, находящейся в «зелёной» зоне, а после отскочил в руку, то это считается рикошетом и нарушением правил.



– Если рука неестественно увеличивает площадь тела, то это нарушение правил.



– Если при падении игрок подстраховывается, опираясь рукой на газон, то это не считается нарушением правил. А вот если рука вытягивается в сторону или вертикально от тела, то есть не соприкасается с газоном во время падения, то это нарушение.



– Если при борьбе игрок поднял руки вверх при борьбе, а мяч коснулся «красной» зоны или предплечья, то фиксируется нарушение правил.

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Правила, которые должны были исправить судей от субъективности и упростить вынесение наказания при игре рукой, наоборот этой субъективности добавили. Клубы в АПЛ оказались больше всего недовольны решениями по новым трактовкам: порой одни и те же эпизоды оцениваются по-разному, там, где игры рукой в принципе нет, арбитр её засчитывает. В общем, всё стало слишком сложно и непонятно.



Гари Линекер после пары спорных решений не выдержал: «Нелепо. Совершенно смехотворный закон, усугубляемый VAR. Можно нам вернуть нашу игру обратно, пожалуйста?

Тренеры в АПЛ тоже вовсю критикуют новые правила:



– Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон взорвался после матча с «Эвертоном» «Это совершенно недопустимо! Я перестаю получать удовольствие от футбола. Не представляю, как АПЛ, судьи, тренеры и руководители допустили применение этого правила. Я не хочу ни страдать, ни получать преимущество из-за него. Предполагаю, что скоро футболисты начнут пинать мячом в руку и кричать «Игра рукой!». Я не верю в это правило. Людям из мира футбола сложно его принять. Рефери также не думает, что это игра рукой. Он не хочет считать это нарушением, но ему приходится – так ему велят».

– К нему присоединился наставник «Ньюкасла» Стив Брюс: «Это полная чушь. Мы должны скакать от радости, но я был бы опустошен, если бы «Ньюкасл» оказался на месте «Тоттенхэма». Возможно, Ходжсон прав. Такие решения портят зрелище. Мы, тренеры, должны объединиться и сказать, что это должно прекратиться».



– У Жозе Моуринью тоже накипело, но от публичной критики он воздержался: «Если я захочу потратить деньги, то лучше отдам их на благотворительность, чем в FA».



– Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту после матча с «Лестером» тоже пожаловался: «Мы хотим, чтобы решения, принятые с помощью ВАР, были последовательными. Но каждую неделю мы получаем разный итог. Одни и те же эпизоды оцениваются по-разному. Мы постоянно говорим о ВАР – но только потому, что решения непоследовательны».



– О чём говорить, если даже сами судьи не всегда понимают, что делать.

К тренерам и игрокам подключился глава УЕФА Александр Чеферин – он написал большое письмо Джанни Инфантино и попросил рассмотреть возвращение к прежним правилам.



«Попытка четко определить случаи, когда игра рукой является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом.



Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей формулировке фиксации рук с некоторыми поправками, — это вариант, который следует рассмотреть. Довольно часто происходит так, что мяч случайно попадает в руки игроков. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться. Это поможет избежать разбивки игры на отдельные эпизоды и не позволит подобным ситуациям определять результаты матчей. Использование VAR во многих соревнованиях просто обострило проблему и привело к противоречивым результатам.



Руки – части тела, динамично задействованные в спорте, их движение необходимо для сохранения баланса тела и предотвращения травм. Существует множество свидетельств того, что в настоящее время защитники вынуждены принимать неестественное положение рук, чтобы избежать случайных рисков.



Есть много ситуаций, когда за руки, непреднамеренно и естественно выставленные за пределы профиля тела, назначались пенальти.



Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей и должны быть пересмотрены».



Предложение чиновника уже передали в IFAB, но пересмотреть правила всё равно смогут только к следующему сезону. Обсуждение повестки запланировано как раз на ноябрь, и вполне вероятно, что этой теме отведут большую часть заседания.